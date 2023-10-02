https://ria.ru/20231002/sanktsii-1899916024.html

Матвиенко призвала Латинскую Америку объединить усилия против санкций

Матвиенко призвала Латинскую Америку объединить усилия против санкций - РИА Новости, 02.10.2023

Матвиенко призвала Латинскую Америку объединить усилия против санкций

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила странам Латинской Америки на международных парламентских площадках объединить усилия в борьбе с односторонними... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T12:46

2023-10-02T12:46

2023-10-02T12:53

латинская америка

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

политика

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила странам Латинской Америки на международных парламентских площадках объединить усилия в борьбе с односторонними санкциями."Мы категорически против любых односторонних ограничений, которые носят предвзятый и нелегитимный характер, нарушают международное право, правила международной торговли. Давайте объединим наши усилия на международных парламентских площадках в борьбе с этим беззаконием", - сказала политик на Международной парламентской конференции "Россия — Латинская Америка".Она также отметила, что парламентарии России выступают за укрепление потенциала "глобального Юга", за то, чтобы его голос в мировых делах звучал громче и весомее, а возможности для развития были максимально широкими. "Именно поэтому, в отличие от наших европейских оппонентов с неоколониальным мышлением, мы никогда не дружили против кого-то, не ставили никого перед выбором, с кем поддерживать отношения, а с кем нет", - сказала Матвиенко.По мнению спикера Совфеда, в складывающейся новой модели взаимоотношений растёт роль парламентов. "Считаю, что залогом успеха будет служить наша с вами командная работа, совместный поиск ответов на вызовы и стремление формировать созидательную, позитивную повестку, направленную на социально-экономическое развитие и поддержку инклюзивности. Уверена, вместе мы сможем открывать новые пути к сотрудничеству", - подчеркнула сенатор.И в России, и в Латинской Америке хорошо понимают, насколько важно думать о будущем, о возможностях для нашей молодёжи, сказала Матвиенко. "Мы приглашаем к сотрудничеству по линии Палаты молодых законодателей, которая активно действует при Совете Федерации", - отметила политик.Большое внимание российские сенаторы уделяют и продвижению женской повестки. Представительницы стран Латинской Америки и Карибского бассейна являются активными участницами Евразийского женского форума, проводимого под эгидой Совета Федерации, отметила законодатель. "Пользуясь возможностью, хочу пригласить к участию в четвёртом Евразийском женском форуме, который состоится в сентябре следующего года в моём родном городе – Санкт-Петербурге", - заключила Матвиенко.

https://ria.ru/20230929/pomosch-1899517328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

латинская америка, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, политика