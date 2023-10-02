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Матвиенко призвала Латинскую Америку объединить усилия против санкций - РИА Новости, 02.10.2023
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12:46 02.10.2023 (обновлено: 12:53 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/sanktsii-1899916024.html
Матвиенко призвала Латинскую Америку объединить усилия против санкций
Матвиенко призвала Латинскую Америку объединить усилия против санкций - РИА Новости, 02.10.2023
Матвиенко призвала Латинскую Америку объединить усилия против санкций
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила странам Латинской Америки на международных парламентских площадках объединить усилия в борьбе с односторонними... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T12:46
2023-10-02T12:53
латинская америка
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила странам Латинской Америки на международных парламентских площадках объединить усилия в борьбе с односторонними санкциями."Мы категорически против любых односторонних ограничений, которые носят предвзятый и нелегитимный характер, нарушают международное право, правила международной торговли. Давайте объединим наши усилия на международных парламентских площадках в борьбе с этим беззаконием", - сказала политик на Международной парламентской конференции "Россия — Латинская Америка".Она также отметила, что парламентарии России выступают за укрепление потенциала "глобального Юга", за то, чтобы его голос в мировых делах звучал громче и весомее, а возможности для развития были максимально широкими. "Именно поэтому, в отличие от наших европейских оппонентов с неоколониальным мышлением, мы никогда не дружили против кого-то, не ставили никого перед выбором, с кем поддерживать отношения, а с кем нет", - сказала Матвиенко.По мнению спикера Совфеда, в складывающейся новой модели взаимоотношений растёт роль парламентов. "Считаю, что залогом успеха будет служить наша с вами командная работа, совместный поиск ответов на вызовы и стремление формировать созидательную, позитивную повестку, направленную на социально-экономическое развитие и поддержку инклюзивности. Уверена, вместе мы сможем открывать новые пути к сотрудничеству", - подчеркнула сенатор.И в России, и в Латинской Америке хорошо понимают, насколько важно думать о будущем, о возможностях для нашей молодёжи, сказала Матвиенко. "Мы приглашаем к сотрудничеству по линии Палаты молодых законодателей, которая активно действует при Совете Федерации", - отметила политик.Большое внимание российские сенаторы уделяют и продвижению женской повестки. Представительницы стран Латинской Америки и Карибского бассейна являются активными участницами Евразийского женского форума, проводимого под эгидой Совета Федерации, отметила законодатель. "Пользуясь возможностью, хочу пригласить к участию в четвёртом Евразийском женском форуме, который состоится в сентябре следующего года в моём родном городе – Санкт-Петербурге", - заключила Матвиенко.
https://ria.ru/20230929/pomosch-1899517328.html
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латинская америка, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, политика
Латинская Америка, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Политика
Матвиенко призвала Латинскую Америку объединить усилия против санкций

Матвиенко призвала парламенты Латинской Америки объединить усилия против санкций

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила странам Латинской Америки на международных парламентских площадках объединить усилия в борьбе с односторонними санкциями.
"Мы категорически против любых односторонних ограничений, которые носят предвзятый и нелегитимный характер, нарушают международное право, правила международной торговли. Давайте объединим наши усилия на международных парламентских площадках в борьбе с этим беззаконием", - сказала политик на Международной парламентской конференции "Россия — Латинская Америка".
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Она также отметила, что парламентарии России выступают за укрепление потенциала "глобального Юга", за то, чтобы его голос в мировых делах звучал громче и весомее, а возможности для развития были максимально широкими. "Именно поэтому, в отличие от наших европейских оппонентов с неоколониальным мышлением, мы никогда не дружили против кого-то, не ставили никого перед выбором, с кем поддерживать отношения, а с кем нет", - сказала Матвиенко.
По мнению спикера Совфеда, в складывающейся новой модели взаимоотношений растёт роль парламентов. "Считаю, что залогом успеха будет служить наша с вами командная работа, совместный поиск ответов на вызовы и стремление формировать созидательную, позитивную повестку, направленную на социально-экономическое развитие и поддержку инклюзивности. Уверена, вместе мы сможем открывать новые пути к сотрудничеству", - подчеркнула сенатор.
И в России, и в Латинской Америке хорошо понимают, насколько важно думать о будущем, о возможностях для нашей молодёжи, сказала Матвиенко. "Мы приглашаем к сотрудничеству по линии Палаты молодых законодателей, которая активно действует при Совете Федерации", - отметила политик.
Большое внимание российские сенаторы уделяют и продвижению женской повестки. Представительницы стран Латинской Америки и Карибского бассейна являются активными участницами Евразийского женского форума, проводимого под эгидой Совета Федерации, отметила законодатель. "Пользуясь возможностью, хочу пригласить к участию в четвёртом Евразийском женском форуме, который состоится в сентябре следующего года в моём родном городе – Санкт-Петербурге", - заключила Матвиенко.
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Латинская АмерикаРоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФПолитика
 
 
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