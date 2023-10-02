https://ria.ru/20231002/sanktsii-1899911568.html
Рябков высказался о возможном расширении санкций против Канады
Рябков высказался о возможном расширении санкций против Канады - РИА Новости, 02.10.2023
Рябков высказался о возможном расширении санкций против Канады
Россия готова расширять санкционные списки и стоп-листы в отношении Канады, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T12:33
2023-10-02T12:33
2023-10-02T12:33
сергей рябков
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москва
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Россия готова расширять санкционные списки и стоп-листы в отношении Канады, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Тоже будем расширять ограничительные списки. И будем смотреть, какие канадские организации могут быть причастны к нежелательной деятельности", - сказал Рябков журналистам. Канада ранее ввела антироссийские санкции против нескольких десятков физических и юридических лиц. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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сергей рябков, владимир путин, россия, канада, москва
Сергей Рябков, Владимир Путин, Россия, Канада, Москва
Рябков высказался о возможном расширении санкций против Канады
Рябков: Россия готова расширять санкционные списки против Канады