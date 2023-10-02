https://ria.ru/20231002/sanktsii-1899790570.html

Европейская магия антироссийских санкций

Европейская магия антироссийских санкций - РИА Новости, 02.10.2023

Европейская магия антироссийских санкций

Вот и тепленькая пошла — вслед за главами оборонных ведомств Британии и Франции на Украину заявился старший садовник, по совместительству — руководитель... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T08:00

2023-10-02T08:00

2023-10-02T08:02

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politico

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Вот и тепленькая пошла — вслед за главами оборонных ведомств Британии и Франции на Украину заявился старший садовник, по совместительству — руководитель внешнеполитического направления Евросоюза сеньор Боррель. Можно сделать вид, что поездки чинов подобного уровня — чистая и нежданная радость, если бы не нюанс. В конце этой недели в Гранаде должна состояться встреча благородных донов, грандов "райского сада".За риохой и тарелочкой тапас будут приниматься решения, как бы ущучить нашу страну еще сильнее, не растеряв то последнее в своих собственных пенатах, что еще осталось после введения нескольких десятков тысяч санкций против России.За две недели до судьбоносной для объединенной Европы встречи рупор глобалистов-атлантистов Politico выдал статью о механизме, собственно, принятия таких санкций. Точнее — какие сведения, детали, факты и прочая статистика могут послужить основой для введения либо секторальных, либо персональных ограничений.Politico, поскольку его сотрудники открывают двери в самые высокие кабинеты чуть ли не ногой, сумел подглядеть (это не фигура речи) и даже прочесть конфиденциальный меморандум, на дюжине страниц которого раскрыт юридический механизм, использующийся для введения запретов либо в отношении России как государства, либо российских граждан — потому что в Европе не любят ни нашу страну, ни нас самих.Мы все под подозрением, которое может возникнуть, например, после чтения глянцевой прессы, где публикуются отчеты о светской жизни, а также кулинарные рецепты. Нет, вы не сошли с ума: "одна дама сказала" (ОДС) ответственным за санкционку, что этот журнал аффилирован "с кремлевской структурой", а значит, все герои корреспонденций, включая и те, что о новостях гастрономической жизни России, тоже аффилированы "с кремлевской структурой". Иными словами, поддерживают проведение СВО. Материально, идеологически, с помощью рецепта гурьевской каши или выхода в нарядном в театр.Всякий, кто не ест черствый хлеб, не занюхивает водку грязным рукавом, кто вместо лаптей и кафтана носит лоферы и пиджаки, а также ходит на премьеры, может легко угодить под еврозапрет.Но это мелочи — так сказать, закуски, пусть и выглядящие дурным анекдотом. На самом деле все гораздо серьезнее.Для обоснования введения рестрикций, включая заморозку активов, запрет пользоваться недвижимостью, невозможность совершать банковские операции, не говоря, естественно, о перемещении в странах "всего цивилизованного мира", достаточно перевода с помощью гугл-транслейт нескольких статей на портале Википедия. Например.Или корреспонденции — иногда одной, иногда двух — в региональной российской прессе. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться: в ЕС экономят на переводчиках, поэтому юристам, корпевшим над обоснованием санкций, гугл реально был в помощь.Когда сохранившие остатки критического мышления западные политологи пытались задавать вопросы о юридических основаниях и обоснованиях шагов Евросоюза в отношении нашей страны, их немедленно обвиняли во всех смертных грехах, в нелояльности генеральной линии партии глобалистов-атлантистов и аккуратно вносили в списки нежелательных спикеров в медиа.Теперь мы все стали свидетелями каких-то совершенно невообразимых по глупости реприз брюссельского шапито в духе — "Евросоюз и его присные объявили персоной нон грата и забрали у имярека имущество и деньги на основании статей в глянцевом журнале "Вечерние посиделки" и газете "Шпалы и рельсы".Переплюнуть литературный талант и фантазию Булгакова, когда с виду приличная публика приняла бумажки за доллары, а женщины, переодевшись в "парижский кутюр", в результате в белье бежали по Садовой, было трудно.Но лихим садовникам из ЕС, умеющим пользоваться машинным переводом русских деликатесов, это удалось.Мы от души посмеемся над их видом в исподнем и будем с нетерпением ждать очередного "пакета в пакете".Иллюзий, что за это время возник какой-то иной юридический механизм, у нас нет.Так что запасаемся кукурузными хлопьями — ведь комедийное шоу с выходом в сад должно продолжаться!

https://ria.ru/20230930/evropa-1899531133.html

https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html

https://ria.ru/20230930/germaniya-1899556135.html

https://ria.ru/20230915/evrosoyuz-1896403020.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

россия, politico, санкции в отношении россии, евросоюз, европа, франция, wikipedia, аналитика