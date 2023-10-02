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США не ожидают приезда Путина на саммит АТЭС, заявил Госдеп - РИА Новости, 02.10.2023
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21:09 02.10.2023 (обновлено: 21:17 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/sammit-1900061552.html
США не ожидают приезда Путина на саммит АТЭС, заявил Госдеп
США не ожидают приезда Путина на саммит АТЭС, заявил Госдеп - РИА Новости, 02.10.2023
США не ожидают приезда Путина на саммит АТЭС, заявил Госдеп
США не ожидают, что президент РФ Владимир Путин посетит саммит АТЭС в ноябре в Сан-Франциско, заявил официальный представитель госдепа Мэтт Миллер. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T21:09
2023-10-02T21:17
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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. США не ожидают, что президент РФ Владимир Путин посетит саммит АТЭС в ноябре в Сан-Франциско, заявил официальный представитель госдепа Мэтт Миллер."Мы обсуждаем маловероятные сценарии. Я не думаю, что Владимир Путин будет здесь... Его не будет в Сан-Франциско в ноябре, я думаю, всем это ясно", - сказал Миллер на брифинге.Миллер заявил, что не станет говорить о приглашениях для российской делегации. "Мне нечего сказать на эту тему. Мы исполним свои обязательства как страны-хозяйки саммита, но мы будем учитывать и наши санкционные решения", - сказал Миллер.Он не ответил и на вопрос о возможности приглашения на саммит главы МИД РФ Сергея Лаврова.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле вряд ли будут ждать приглашения Путина на саммит, никаких решений об участии Москва пока не принимала.Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско.
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в мире, сша, россия, сан-франциско, государственный департамент сша, атэс, владимир путин, сергей лавров, дмитрий песков
В мире, США, Россия, Сан-Франциско, Государственный департамент США, АТЭС, Владимир Путин, Сергей Лавров, Дмитрий Песков
США не ожидают приезда Путина на саммит АТЭС, заявил Госдеп

Госдеп заявил, что США не ожидают приезда Путина на саммит АТЭС в Сан-Франциско

© AP Photo / Mark SchiefelbeinФлаги с символикой АТЭС
Флаги с символикой АТЭС - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Флаги с символикой АТЭС. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. США не ожидают, что президент РФ Владимир Путин посетит саммит АТЭС в ноябре в Сан-Франциско, заявил официальный представитель госдепа Мэтт Миллер.
«
"Мы обсуждаем маловероятные сценарии. Я не думаю, что Владимир Путин будет здесь... Его не будет в Сан-Франциско в ноябре, я думаю, всем это ясно", - сказал Миллер на брифинге.
Миллер заявил, что не станет говорить о приглашениях для российской делегации. "Мне нечего сказать на эту тему. Мы исполним свои обязательства как страны-хозяйки саммита, но мы будем учитывать и наши санкционные решения", - сказал Миллер.
Он не ответил и на вопрос о возможности приглашения на саммит главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле вряд ли будут ждать приглашения Путина на саммит, никаких решений об участии Москва пока не принимала.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
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В миреСШАРоссияСан-ФранцискоГосударственный департамент СШААТЭСВладимир ПутинСергей ЛавровДмитрий Песков
 
 
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