https://ria.ru/20231002/sammit-1900061552.html

США не ожидают приезда Путина на саммит АТЭС, заявил Госдеп

США не ожидают приезда Путина на саммит АТЭС, заявил Госдеп - РИА Новости, 02.10.2023

США не ожидают приезда Путина на саммит АТЭС, заявил Госдеп

США не ожидают, что президент РФ Владимир Путин посетит саммит АТЭС в ноябре в Сан-Франциско, заявил официальный представитель госдепа Мэтт Миллер. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T21:09

2023-10-02T21:09

2023-10-02T21:17

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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. США не ожидают, что президент РФ Владимир Путин посетит саммит АТЭС в ноябре в Сан-Франциско, заявил официальный представитель госдепа Мэтт Миллер."Мы обсуждаем маловероятные сценарии. Я не думаю, что Владимир Путин будет здесь... Его не будет в Сан-Франциско в ноябре, я думаю, всем это ясно", - сказал Миллер на брифинге.Миллер заявил, что не станет говорить о приглашениях для российской делегации. "Мне нечего сказать на эту тему. Мы исполним свои обязательства как страны-хозяйки саммита, но мы будем учитывать и наши санкционные решения", - сказал Миллер.Он не ответил и на вопрос о возможности приглашения на саммит главы МИД РФ Сергея Лаврова.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле вряд ли будут ждать приглашения Путина на саммит, никаких решений об участии Москва пока не принимала.Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско.

https://ria.ru/20230930/sammit-1899579644.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, россия, сан-франциско, государственный департамент сша, атэс, владимир путин, сергей лавров, дмитрий песков