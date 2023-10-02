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В МИД заявили об исчезновении оснований для моратория на размещение РСМД - РИА Новости, 02.10.2023
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11:48 02.10.2023 (обновлено: 12:13 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/rsmd-1899890067.html
В МИД заявили об исчезновении оснований для моратория на размещение РСМД
В МИД заявили об исчезновении оснований для моратория на размещение РСМД - РИА Новости, 02.10.2023
В МИД заявили об исчезновении оснований для моратория на размещение РСМД
Основания для сохранения Россией одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РМСД) исчезают из-за действий США и их западных... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T11:48
2023-10-02T12:13
россия
сша
европа
в мире
сергей рябков
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Основания для сохранения Россией одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РМСД) исчезают из-за действий США и их западных союзников, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Односторонний мораторий был объявлен президентом Российской Федерации, он не встретил должного отклика со стороны США и их западных сателлитов. Мы наблюдаем практические действия, которые, на мой взгляд, с неизбежностью приведут к появлению и в Европе, и в АТР таких средств американского производства, которые ранее были запрещены Договором по РСМД", - отметил он."Соответственно, основания для сохранения нашего моратория исчезают. Но пока никаких политических решений не принято", - добавил Рябков.
https://ria.ru/20230822/rsmd-1891423653.html
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россия, сша, европа, в мире, сергей рябков
Россия, США, Европа, В мире, Сергей Рябков
В МИД заявили об исчезновении оснований для моратория на размещение РСМД

Рябков заявил об исчезновении оснований для моратория России на размещение РСМД

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Основания для сохранения Россией одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РМСД) исчезают из-за действий США и их западных союзников, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Односторонний мораторий был объявлен президентом Российской Федерации, он не встретил должного отклика со стороны США и их западных сателлитов. Мы наблюдаем практические действия, которые, на мой взгляд, с неизбежностью приведут к появлению и в Европе, и в АТР таких средств американского производства, которые ранее были запрещены Договором по РСМД", - отметил он.
"Соответственно, основания для сохранения нашего моратория исчезают. Но пока никаких политических решений не принято", - добавил Рябков.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Патрушев: размещение в Азии американских РСМД угрожает Дальнему Востоку
22 августа, 06:42
 
РоссияСШАЕвропаВ миреСергей Рябков
 
 
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