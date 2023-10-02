https://ria.ru/20231002/rsmd-1899890067.html

В МИД заявили об исчезновении оснований для моратория на размещение РСМД

В МИД заявили об исчезновении оснований для моратория на размещение РСМД - РИА Новости, 02.10.2023

В МИД заявили об исчезновении оснований для моратория на размещение РСМД

Основания для сохранения Россией одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РМСД) исчезают из-за действий США и их западных... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T11:48

2023-10-02T11:48

2023-10-02T12:13

россия

сша

европа

в мире

сергей рябков

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Основания для сохранения Россией одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РМСД) исчезают из-за действий США и их западных союзников, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Односторонний мораторий был объявлен президентом Российской Федерации, он не встретил должного отклика со стороны США и их западных сателлитов. Мы наблюдаем практические действия, которые, на мой взгляд, с неизбежностью приведут к появлению и в Европе, и в АТР таких средств американского производства, которые ранее были запрещены Договором по РСМД", - отметил он."Соответственно, основания для сохранения нашего моратория исчезают. Но пока никаких политических решений не принято", - добавил Рябков.

https://ria.ru/20230822/rsmd-1891423653.html

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россия, сша, европа, в мире, сергей рябков