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В РПЦ высказались о миротворческой инициативе Иерусалимского патриарха - РИА Новости, 02.10.2023
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Религия
 
17:42 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/rpts-1900028186.html
В РПЦ высказались о миротворческой инициативе Иерусалимского патриарха
В РПЦ высказались о миротворческой инициативе Иерусалимского патриарха - РИА Новости, 02.10.2023
В РПЦ высказались о миротворческой инициативе Иерусалимского патриарха
Русская православная церковь поддерживает любые посреднические усилия для "развития диалога и скорейшего установления справедливого мира на Украине", в... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T17:42
2023-10-02T17:42
религия
украина
амман (город)
иерусалим
николай балашов
феофил iii (патриарх иерусалимский)
русская православная церковь
московский патриархат
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Русская православная церковь поддерживает любые посреднические усилия для "развития диалога и скорейшего установления справедливого мира на Украине", в частности, "с большим уважением" относится к инициативам Иерусалимского патриарха, заявил в понедельник советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.Балашов напомнил, что что ранее патриарх Иерусалимский Феофил III на встрече с папой Римским Франциском "заявил о готовности Иерусалимской церкви выступить с посреднической миссией, направленной на преодоление военного противостояния на Украине и достижение мира посредством переговоров, а также на продолжение диалога, который должен предотвратить "угрозу раскола в теле Православной церкви"."Русская православная церковь приветствует любые посреднические усилия, имеющие целью развитие диалога и скорейшее установление справедливого мира на Украине. С тем большим уважением мы относимся к подобным инициативам, исходящим от патриарха Святого града Иерусалима, предстоятеля древнейшей Церкви, которая является матерью всех христианских Церквей. Московский патриархат также поддерживает намерение Иерусалимской церкви способствовать соборному обсуждению проблем, имеющихся в мировой православной семье", - сказал Балашов, текст заявления приведен в телеграм-канале Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.Он отметил, что ключевая роль в обеспечении такой дискуссии "неоднократно в истории принадлежала Иерусалиму". Так, священник напомнил о прошедшей в 2020 году и инициированной Иерусалимским патриархом встрече в Аммане, на которой присутствовали предстоятели и представители ряда поместных православных Церквей.Ранее на сайте Иерусалимского патриархата было опубликовано сообщение о том, что по итогам визита в Ватикан и встречи с папой Римским Франциском патриарх Феофил предложил свой патриархат в качестве посредника в процессе примирения между Россией и Украиной, отметив огромное влияние этого конфликта на мировое христианское сообщество.Встреча предстоятелей и представителей поместных православных церквей в Аммане в 2020 году, напомнил Балашов, была важным шагом в области межправославного общения и нуждается в продолжении."Московский патриархат также поддерживает намерение Иерусалимской церкви способствовать соборному обсуждению проблем, имеющихся в мировой православной семье. Ключевая роль в обеспечении такой дискуссии неоднократно в истории принадлежала Иерусалиму. Мы помним и Амманскую встречу предстоятелей и представителей ряда поместных православных Церквей, состоявшуюся по инициативе патриарха Феофила в 2020 году. Она явилась важным шагом в области межправославного общения, и этот шаг нуждается в продолжении", – говорится в комментарии протоиерея.Ранее на сайте Иерусалимского патриархата было опубликовано сообщение о том, что по итогам визита в Ватикан и встречи с папой Римским Франциском патриарх Феофил предложил свой патриархат в качестве посредника в процессе примирения между Россией и Украиной, отметив огромное влияние этого конфликта на мировое христианское сообщество. Патриарх Феофил также сказал, что намерен сделать все возможное для "исцеления отношений внутри православной семьи".Значение диалога между Церквами невозможно переоценить, даже если его осуществление встречается с множественными трудностями, а предстоятели некоторых Церквей заранее заявляют о принципиальном отказе от обсуждения своих решений, добавил в комментарии Балашов."Мы высоко оцениваем труды Иерусалимского патриарха в деле сохранения, защиты и укрепления христианского присутствия в Святой Земле и в целом на Ближнем Востоке. Русская православная церковь и впредь будет всемерно поддерживать эти мужественные усилия, которые находят глубокий отклик в сердцах наших соотечественников, с любовью и благоговением почитающих Гроб Господень и иные общехристианские святыни, хранителем которых является Иерусалимский патриарх", – заключил он.В феврале 2020 года в столице Иордании Аммане по инициативе патриарха Иерусалимского Феофила прошла межправославная встреча, в которой приняли участие патриархи Иерусалимский Феофил, Московский Кирилл, Сербский Ириней, глава Церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав, а также делегации Румынской и Польской церквей. В свою очередь, Константинопольский патриарх Варфоломей, а также предстоятели Элладской, Кипрской и Албанской церквей отказались от предложения патриарха Феофила собраться для решения проблемы раскола православного мира из-за ситуации на Украине.
https://ria.ru/20230926/palomnichestvo-1898621359.html
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украина, амман (город), иерусалим, николай балашов, феофил iii (патриарх иерусалимский), русская православная церковь, московский патриархат, религия
Религия, Украина, Амман (город), Иерусалим, Николай Балашов, Феофил III (Патриарх Иерусалимский), Русская православная церковь, Московский Патриархат, Религия
В РПЦ высказались о миротворческой инициативе Иерусалимского патриарха

Советник патриарха: РПЦ поддерживает посреднические усилия Иерусалимской церкви

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПротоиерей Балашов
Протоиерей Балашов - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Русская православная церковь поддерживает любые посреднические усилия для "развития диалога и скорейшего установления справедливого мира на Украине", в частности, "с большим уважением" относится к инициативам Иерусалимского патриарха, заявил в понедельник советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.
Балашов напомнил, что что ранее патриарх Иерусалимский Феофил III на встрече с папой Римским Франциском "заявил о готовности Иерусалимской церкви выступить с посреднической миссией, направленной на преодоление военного противостояния на Украине и достижение мира посредством переговоров, а также на продолжение диалога, который должен предотвратить "угрозу раскола в теле Православной церкви".
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"Русская православная церковь приветствует любые посреднические усилия, имеющие целью развитие диалога и скорейшее установление справедливого мира на Украине. С тем большим уважением мы относимся к подобным инициативам, исходящим от патриарха Святого града Иерусалима, предстоятеля древнейшей Церкви, которая является матерью всех христианских Церквей. Московский патриархат также поддерживает намерение Иерусалимской церкви способствовать соборному обсуждению проблем, имеющихся в мировой православной семье", - сказал Балашов, текст заявления приведен в телеграм-канале Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.
Он отметил, что ключевая роль в обеспечении такой дискуссии "неоднократно в истории принадлежала Иерусалиму". Так, священник напомнил о прошедшей в 2020 году и инициированной Иерусалимским патриархом встрече в Аммане, на которой присутствовали предстоятели и представители ряда поместных православных Церквей.
Ранее на сайте Иерусалимского патриархата было опубликовано сообщение о том, что по итогам визита в Ватикан и встречи с папой Римским Франциском патриарх Феофил предложил свой патриархат в качестве посредника в процессе примирения между Россией и Украиной, отметив огромное влияние этого конфликта на мировое христианское сообщество.
Встреча предстоятелей и представителей поместных православных церквей в Аммане в 2020 году, напомнил Балашов, была важным шагом в области межправославного общения и нуждается в продолжении.
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"Московский патриархат также поддерживает намерение Иерусалимской церкви способствовать соборному обсуждению проблем, имеющихся в мировой православной семье. Ключевая роль в обеспечении такой дискуссии неоднократно в истории принадлежала Иерусалиму. Мы помним и Амманскую встречу предстоятелей и представителей ряда поместных православных Церквей, состоявшуюся по инициативе патриарха Феофила в 2020 году. Она явилась важным шагом в области межправославного общения, и этот шаг нуждается в продолжении", – говорится в комментарии протоиерея.
Ранее на сайте Иерусалимского патриархата было опубликовано сообщение о том, что по итогам визита в Ватикан и встречи с папой Римским Франциском патриарх Феофил предложил свой патриархат в качестве посредника в процессе примирения между Россией и Украиной, отметив огромное влияние этого конфликта на мировое христианское сообщество. Патриарх Феофил также сказал, что намерен сделать все возможное для "исцеления отношений внутри православной семьи".
Значение диалога между Церквами невозможно переоценить, даже если его осуществление встречается с множественными трудностями, а предстоятели некоторых Церквей заранее заявляют о принципиальном отказе от обсуждения своих решений, добавил в комментарии Балашов.
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"Мы высоко оцениваем труды Иерусалимского патриарха в деле сохранения, защиты и укрепления христианского присутствия в Святой Земле и в целом на Ближнем Востоке. Русская православная церковь и впредь будет всемерно поддерживать эти мужественные усилия, которые находят глубокий отклик в сердцах наших соотечественников, с любовью и благоговением почитающих Гроб Господень и иные общехристианские святыни, хранителем которых является Иерусалимский патриарх", – заключил он.
В феврале 2020 года в столице Иордании Аммане по инициативе патриарха Иерусалимского Феофила прошла межправославная встреча, в которой приняли участие патриархи Иерусалимский Феофил, Московский Кирилл, Сербский Ириней, глава Церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав, а также делегации Румынской и Польской церквей. В свою очередь, Константинопольский патриарх Варфоломей, а также предстоятели Элладской, Кипрской и Албанской церквей отказались от предложения патриарха Феофила собраться для решения проблемы раскола православного мира из-за ситуации на Украине.
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