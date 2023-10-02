https://ria.ru/20231002/rozliv-1900046334.html
В Якутии произошел разлив нефтепродуктов из-за ДТП с бензовозом
В Якутии произошел разлив нефтепродуктов из-за ДТП с бензовозом - РИА Новости, 02.10.2023
В Якутии произошел разлив нефтепродуктов из-за ДТП с бензовозом
Бензовоз с полуприцепом съехал в кювет в городе Мирный, произошел разлив нефтепродуктов, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T19:15
2023-10-02T19:15
2023-10-02T19:20
происшествия
мирный
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гибдд мвд рф
россия
авто
ленск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718701_0:90:3321:1958_1920x0_80_0_0_92250c5ce0e2a54c9bff468802e4eee7.jpg
ЯКУТСК, 2 окт - РИА Новости. Бензовоз с полуприцепом съехал в кювет в городе Мирный, произошел разлив нефтепродуктов, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике. По информации ГУ МЧС, в Мирном съехал в кювет бензовоз с полуприцепом, который ехал в город Ленск. "Водитель не справился с управлением, допустив опрокидывание полуприцепа на бок. Количество розлива нефтепродуктов уточняется", - доложили в пресс-службе. Отмечается, что к месту происшествия направлены силы Мирнинского пожарно-спасательного гарнизона, ГИБДД и администрация города и района. "Возгорание отсутствует. Выставлен пожарный пост безопасности с необходимым количеством пенообразователя. В настоящее время ведутся работы по перекачке нефтепродуктов с опрокинутой емкости в другой транспорт", - рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230909/dtp-1895248730.html
https://ria.ru/20230718/dtp-1884779577.html
мирный
россия
ленск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718701_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_a2c1852cb6b1ca4610fcb13d59567b41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мирный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гибдд мвд рф, россия, авто, ленск
Происшествия, Мирный, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ГИБДД МВД РФ, Россия, Авто, Ленск
В Якутии произошел разлив нефтепродуктов из-за ДТП с бензовозом
В городе Мирный в Якутии произошел разлив нефтепродуктов из-за ДТП с бензовозом