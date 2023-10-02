https://ria.ru/20231002/rozliv-1900046334.html

В Якутии произошел разлив нефтепродуктов из-за ДТП с бензовозом

В Якутии произошел разлив нефтепродуктов из-за ДТП с бензовозом - РИА Новости, 02.10.2023

В Якутии произошел разлив нефтепродуктов из-за ДТП с бензовозом

Бензовоз с полуприцепом съехал в кювет в городе Мирный, произошел разлив нефтепродуктов, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T19:15

2023-10-02T19:15

2023-10-02T19:20

происшествия

мирный

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯКУТСК, 2 окт - РИА Новости. Бензовоз с полуприцепом съехал в кювет в городе Мирный, произошел разлив нефтепродуктов, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике. По информации ГУ МЧС, в Мирном съехал в кювет бензовоз с полуприцепом, который ехал в город Ленск. "Водитель не справился с управлением, допустив опрокидывание полуприцепа на бок. Количество розлива нефтепродуктов уточняется", - доложили в пресс-службе. Отмечается, что к месту происшествия направлены силы Мирнинского пожарно-спасательного гарнизона, ГИБДД и администрация города и района. "Возгорание отсутствует. Выставлен пожарный пост безопасности с необходимым количеством пенообразователя. В настоящее время ведутся работы по перекачке нефтепродуктов с опрокинутой емкости в другой транспорт", - рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230909/dtp-1895248730.html

https://ria.ru/20230718/dtp-1884779577.html

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происшествия, мирный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гибдд мвд рф, россия, авто, ленск