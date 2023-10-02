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В Якутии произошел разлив нефтепродуктов из-за ДТП с бензовозом - РИА Новости, 02.10.2023
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19:15 02.10.2023 (обновлено: 19:20 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/rozliv-1900046334.html
В Якутии произошел разлив нефтепродуктов из-за ДТП с бензовозом
В Якутии произошел разлив нефтепродуктов из-за ДТП с бензовозом - РИА Новости, 02.10.2023
В Якутии произошел разлив нефтепродуктов из-за ДТП с бензовозом
Бензовоз с полуприцепом съехал в кювет в городе Мирный, произошел разлив нефтепродуктов, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T19:15
2023-10-02T19:20
происшествия
мирный
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯКУТСК, 2 окт - РИА Новости. Бензовоз с полуприцепом съехал в кювет в городе Мирный, произошел разлив нефтепродуктов, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике. По информации ГУ МЧС, в Мирном съехал в кювет бензовоз с полуприцепом, который ехал в город Ленск. "Водитель не справился с управлением, допустив опрокидывание полуприцепа на бок. Количество розлива нефтепродуктов уточняется", - доложили в пресс-службе. Отмечается, что к месту происшествия направлены силы Мирнинского пожарно-спасательного гарнизона, ГИБДД и администрация города и района. "Возгорание отсутствует. Выставлен пожарный пост безопасности с необходимым количеством пенообразователя. В настоящее время ведутся работы по перекачке нефтепродуктов с опрокинутой емкости в другой транспорт", - рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230909/dtp-1895248730.html
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происшествия, мирный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гибдд мвд рф, россия, авто, ленск
Происшествия, Мирный, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ГИБДД МВД РФ, Россия, Авто, Ленск
В Якутии произошел разлив нефтепродуктов из-за ДТП с бензовозом

В городе Мирный в Якутии произошел разлив нефтепродуктов из-за ДТП с бензовозом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль дорожно-патрульной службы. Архивное фото
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ЯКУТСК, 2 окт - РИА Новости. Бензовоз с полуприцепом съехал в кювет в городе Мирный, произошел разлив нефтепродуктов, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.
По информации ГУ МЧС, в Мирном съехал в кювет бензовоз с полуприцепом, который ехал в город Ленск.
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"Водитель не справился с управлением, допустив опрокидывание полуприцепа на бок. Количество розлива нефтепродуктов уточняется", - доложили в пресс-службе.
Отмечается, что к месту происшествия направлены силы Мирнинского пожарно-спасательного гарнизона, ГИБДД и администрация города и района.
«
"Возгорание отсутствует. Выставлен пожарный пост безопасности с необходимым количеством пенообразователя. В настоящее время ведутся работы по перекачке нефтепродуктов с опрокинутой емкости в другой транспорт", - рассказали в ведомстве.
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ПроисшествияМирныйМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГИБДД МВД РФРоссияАвтоЛенск
 
 
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