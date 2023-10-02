https://ria.ru/20231002/reysy-1899844009.html

В аэропортах Москвы задержали более 20 рейсов

В аэропортах Москвы задержали более 20 рейсов - РИА Новости, 02.10.2023

В аэропортах Москвы задержали более 20 рейсов

По меньшей мере 20 авиарейсов задержаны и еще восемь отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T10:11

2023-10-02T10:11

2023-10-02T10:11

туризм

москва

московская область (подмосковье)

новости - туризм

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. По меньшей мере 20 авиарейсов задержаны и еще восемь отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 9.14 мск, во "Внуково" задержаны четыре рейса и семь отменены, в "Домодедово" задержаны девять рейсов, в "Шереметьево" семь рейсов задержаны и один отменен. В понедельник густой туман опустился на Подмосковье, граничащее с северо-западом Москвы, видимость не превышает 100 метров, передает корреспондент РИА Новости. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская сообщила, что в понедельник в столице сохранится высокая вероятность дождей, а температура не поднимется выше плюс 14-16 градусов и будет колебаться в пределах плюс 11-16 градусов по области. Кроме того, она уточнила, что туман, накрывший Москву и Подмосковье утром, рассеется через час.

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Влада Копылова

москва, московская область (подмосковье), новости - туризм