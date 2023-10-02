Рейтинг@Mail.ru
В аэропортах Москвы задержали более 20 рейсов - РИА Новости, 02.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
10:11 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/reysy-1899844009.html
В аэропортах Москвы задержали более 20 рейсов
В аэропортах Москвы задержали более 20 рейсов - РИА Новости, 02.10.2023
В аэропортах Москвы задержали более 20 рейсов
По меньшей мере 20 авиарейсов задержаны и еще восемь отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T10:11
2023-10-02T10:11
туризм
москва
московская область (подмосковье)
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842497584_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_bf7fc777c247918cbbedf44f29030d4d.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. По меньшей мере 20 авиарейсов задержаны и еще восемь отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 9.14 мск, во "Внуково" задержаны четыре рейса и семь отменены, в "Домодедово" задержаны девять рейсов, в "Шереметьево" семь рейсов задержаны и один отменен. В понедельник густой туман опустился на Подмосковье, граничащее с северо-западом Москвы, видимость не превышает 100 метров, передает корреспондент РИА Новости. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская сообщила, что в понедельник в столице сохранится высокая вероятность дождей, а температура не поднимется выше плюс 14-16 градусов и будет колебаться в пределах плюс 11-16 градусов по области. Кроме того, она уточнила, что туман, накрывший Москву и Подмосковье утром, рассеется через час.
https://ria.ru/20230928/leonardo-1899237592.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842497584_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_a463fd047d459205175a9b617569ba66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, московская область (подмосковье), новости - туризм
Туризм, Москва, Московская область (Подмосковье), Новости - Туризм
В аэропортах Москвы задержали более 20 рейсов

В аэропортах Москвы задержали более 20 рейсов, еще восемь отменили

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве
Вид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Вид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. По меньшей мере 20 авиарейсов задержаны и еще восемь отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
По информации на 9.14 мск, во "Внуково" задержаны четыре рейса и семь отменены, в "Домодедово" задержаны девять рейсов, в "Шереметьево" семь рейсов задержаны и один отменен.
В понедельник густой туман опустился на Подмосковье, граничащее с северо-западом Москвы, видимость не превышает 100 метров, передает корреспондент РИА Новости.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская сообщила, что в понедельник в столице сохранится высокая вероятность дождей, а температура не поднимется выше плюс 14-16 градусов и будет колебаться в пределах плюс 11-16 градусов по области. Кроме того, она уточнила, что туман, накрывший Москву и Подмосковье утром, рассеется через час.
Аэропорт - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Система бронирования "Леонардо" вновь подверглась DDOS-атаке из-за рубежа
28 сентября, 16:31
 
ТуризмМоскваМосковская область (Подмосковье)Новости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала