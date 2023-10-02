https://ria.ru/20231002/rebenok-1899877812.html

В Бурятии ребенка насмерть засыпало грунтом во дворе дома

В Бурятии ребенка насмерть засыпало грунтом во дворе дома - РИА Новости, 02.10.2023

В Бурятии ребенка насмерть засыпало грунтом во дворе дома

Двенадцатилетний мальчик погиб в бурятском городе Кяхта, во время игры его обсыпало грунтом во дворе дома, сообщает пресс-служба республиканского главка СК РФ. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T11:28

2023-10-02T11:28

2023-10-02T11:28

происшествия

кяхта

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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УЛАН-УДЭ, 2 окт - РИА Новости. Двенадцатилетний мальчик погиб в бурятском городе Кяхта, во время игры его обсыпало грунтом во дворе дома, сообщает пресс-служба республиканского главка СК РФ. "Во дворе одного из домов в городе Кяхте обнаружено тело 12-летнего мальчика с признаками асфиксии. Установлено, что ребенок проживал с семьей. Во дворе их дома после земляных работ осталась большая куча грунта. Тридцатого сентября днем мальчик сделал углубление в ней и стал там играть. В этот момент сверху кучи обвалился грунт и засыпал ребенка", - говорится в сообщении. Отмечается, что тело ребенка нашли и извлекли из-под песка отец со старшей дочерью. В ведомстве призвали граждан быть более бдительными и осторожными в вопросах безопасности детей, не оставлять малышей без присмотра, ограничить их доступ к потенциально опасным местам, в том числе к насыпям с легкоподвижным грунтом, который может обвалиться и засыпать ребенка.

https://ria.ru/20230929/rebenok-1899362856.html

кяхта

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, кяхта, россия, следственный комитет россии (ск рф)