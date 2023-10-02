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В Бурятии ребенка насмерть засыпало грунтом во дворе дома - РИА Новости, 02.10.2023
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11:28 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/rebenok-1899877812.html
В Бурятии ребенка насмерть засыпало грунтом во дворе дома
В Бурятии ребенка насмерть засыпало грунтом во дворе дома - РИА Новости, 02.10.2023
В Бурятии ребенка насмерть засыпало грунтом во дворе дома
Двенадцатилетний мальчик погиб в бурятском городе Кяхта, во время игры его обсыпало грунтом во дворе дома, сообщает пресс-служба республиканского главка СК РФ. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T11:28
2023-10-02T11:28
происшествия
кяхта
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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УЛАН-УДЭ, 2 окт - РИА Новости. Двенадцатилетний мальчик погиб в бурятском городе Кяхта, во время игры его обсыпало грунтом во дворе дома, сообщает пресс-служба республиканского главка СК РФ. "Во дворе одного из домов в городе Кяхте обнаружено тело 12-летнего мальчика с признаками асфиксии. Установлено, что ребенок проживал с семьей. Во дворе их дома после земляных работ осталась большая куча грунта. Тридцатого сентября днем мальчик сделал углубление в ней и стал там играть. В этот момент сверху кучи обвалился грунт и засыпал ребенка", - говорится в сообщении. Отмечается, что тело ребенка нашли и извлекли из-под песка отец со старшей дочерью. В ведомстве призвали граждан быть более бдительными и осторожными в вопросах безопасности детей, не оставлять малышей без присмотра, ограничить их доступ к потенциально опасным местам, в том числе к насыпям с легкоподвижным грунтом, который может обвалиться и засыпать ребенка.
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кяхта
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происшествия, кяхта, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кяхта, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Бурятии ребенка насмерть засыпало грунтом во дворе дома

В Бурятии 12-летнего мальчика насмерть засыпало грунтом во дворе дома

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 2 окт - РИА Новости. Двенадцатилетний мальчик погиб в бурятском городе Кяхта, во время игры его обсыпало грунтом во дворе дома, сообщает пресс-служба республиканского главка СК РФ.
"Во дворе одного из домов в городе Кяхте обнаружено тело 12-летнего мальчика с признаками асфиксии. Установлено, что ребенок проживал с семьей. Во дворе их дома после земляных работ осталась большая куча грунта. Тридцатого сентября днем мальчик сделал углубление в ней и стал там играть. В этот момент сверху кучи обвалился грунт и засыпал ребенка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что тело ребенка нашли и извлекли из-под песка отец со старшей дочерью.
В ведомстве призвали граждан быть более бдительными и осторожными в вопросах безопасности детей, не оставлять малышей без присмотра, ограничить их доступ к потенциально опасным местам, в том числе к насыпям с легкоподвижным грунтом, который может обвалиться и засыпать ребенка.
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ПроисшествияКяхтаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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