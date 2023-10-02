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Российские бойцы уничтожили в блиндаже две группы ВСУ во время их ротации

Российские бойцы уничтожили в блиндаже две группы ВСУ во время их ротации - РИА Новости, 02.10.2023

Российские бойцы уничтожили в блиндаже две группы ВСУ во время их ротации

Западная группировка войск ВС РФ в Харьковской области уничтожила противотанковой управляемой ракетой две смены личного состава ВСУ при их ротации, рассказал... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T06:13

2023-10-02T06:13

2023-10-02T08:41

специальная военная операция на украине

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харьковская область

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вооруженные силы украины

западный военный округ (зво)

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 окт - РИА Новости. Западная группировка войск ВС РФ в Харьковской области уничтожила противотанковой управляемой ракетой две смены личного состава ВСУ при их ротации, рассказал РИА Новости командир расчета 1-й гвардейской танковой армии ЗВО с позывным "Кот". "Сейчас работали по блиндажу противника с противотанковой установки, отработали ровно по цели, цель поражена. Цель – блиндаж, скопление живой силы, была ротация, засекли движение и отработали", - рассказал "Кот". По его словам, противник производит замену личного состава на позициях вне зависимости от времени суток, а маршрут следования происходит по окопам, выкопанных вдоль линии фронта. "Работа по времени занимает от начала установки до отстрела не более полторы минуты", - отметил боец. Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщило, что на купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск поражены живая сила и техника 14-й, 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад украинских войск в районах населенных пунктов Загоруйковка, Ивановка Харьковской области и Новоселовское ЛНР.

https://ria.ru/20231002/artilleriya-1899821165.html

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харьковская область

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Уничтожение личного состава ВСУ в Харьковской области Западная группировка войск ВС РФ в Харьковской области уничтожила противотанковой управляемой ракетой две смены личного состава ВСУ при их ротации, рассказал РИА Новости командир расчета 1-й гвардейской танковой армии ЗВО с позывным "Кот". 2023-10-02T06:13 true PT0M58S

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россия, харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины, западный военный округ (зво), в мире