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Российские бойцы уничтожили в блиндаже две группы ВСУ во время их ротации - РИА Новости, 02.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:13 02.10.2023 (обновлено: 08:41 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/ptur-1899823722.html
Российские бойцы уничтожили в блиндаже две группы ВСУ во время их ротации
Российские бойцы уничтожили в блиндаже две группы ВСУ во время их ротации - РИА Новости, 02.10.2023
Российские бойцы уничтожили в блиндаже две группы ВСУ во время их ротации
Западная группировка войск ВС РФ в Харьковской области уничтожила противотанковой управляемой ракетой две смены личного состава ВСУ при их ротации, рассказал... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T06:13
2023-10-02T08:41
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
луганская народная республика
вооруженные силы украины
западный военный округ (зво)
в мире
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 окт - РИА Новости. Западная группировка войск ВС РФ в Харьковской области уничтожила противотанковой управляемой ракетой две смены личного состава ВСУ при их ротации, рассказал РИА Новости командир расчета 1-й гвардейской танковой армии ЗВО с позывным "Кот". "Сейчас работали по блиндажу противника с противотанковой установки, отработали ровно по цели, цель поражена. Цель – блиндаж, скопление живой силы, была ротация, засекли движение и отработали", - рассказал "Кот". По его словам, противник производит замену личного состава на позициях вне зависимости от времени суток, а маршрут следования происходит по окопам, выкопанных вдоль линии фронта. "Работа по времени занимает от начала установки до отстрела не более полторы минуты", - отметил боец. Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщило, что на купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск поражены живая сила и техника 14-й, 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад украинских войск в районах населенных пунктов Загоруйковка, Ивановка Харьковской области и Новоселовское ЛНР.
https://ria.ru/20231002/artilleriya-1899821165.html
россия
харьковская область
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Уничтожение личного состава ВСУ в Харьковской области
Западная группировка войск ВС РФ в Харьковской области уничтожила противотанковой управляемой ракетой две смены личного состава ВСУ при их ротации, рассказал РИА Новости командир расчета 1-й гвардейской танковой армии ЗВО с позывным "Кот".
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россия, харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины, западный военный округ (зво), в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Западный военный округ (ЗВО), В мире
Российские бойцы уничтожили в блиндаже две группы ВСУ во время их ротации

Расчет ПТУР ЗВО уничтожил в блиндаже две группы противника во время их ротации

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 окт - РИА Новости. Западная группировка войск ВС РФ в Харьковской области уничтожила противотанковой управляемой ракетой две смены личного состава ВСУ при их ротации, рассказал РИА Новости командир расчета 1-й гвардейской танковой армии ЗВО с позывным "Кот".
«
"Сейчас работали по блиндажу противника с противотанковой установки, отработали ровно по цели, цель поражена. Цель – блиндаж, скопление живой силы, была ротация, засекли движение и отработали", - рассказал "Кот".
По его словам, противник производит замену личного состава на позициях вне зависимости от времени суток, а маршрут следования происходит по окопам, выкопанных вдоль линии фронта.
"Работа по времени занимает от начала установки до отстрела не более полторы минуты", - отметил боец.
Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщило, что на купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск поражены живая сила и техника 14-й, 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад украинских войск в районах населенных пунктов Загоруйковка, Ивановка Харьковской области и Новоселовское ЛНР.
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Вчера, 05:02
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЗападный военный округ (ЗВО)В мире
 
 
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