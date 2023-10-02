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Украина обвинила Маска в "российской пропаганде" из-за шутки о Зеленском - РИА Новости, 02.10.2023
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13:56 02.10.2023 (обновлено: 18:53 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/propaganda-1899945539.html
Украина обвинила Маска в "российской пропаганде" из-за шутки о Зеленском
Украина обвинила Маска в "российской пропаганде" из-за шутки о Зеленском - РИА Новости, 02.10.2023
Украина обвинила Маска в "российской пропаганде" из-за шутки о Зеленском
Парламент Украины обвинил американского предпринимателя Илона Маска в "распространении российской пропаганды" после его шутки в адрес Владимира Зеленского. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T13:56
2023-10-02T18:53
украина
сша
россия
илон маск
владимир зеленский
сергей лавров
нато
верховная рада украины
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Парламент Украины обвинил американского предпринимателя Илона Маска в "распространении российской пропаганды" после его шутки в адрес Владимира Зеленского.Ранее Маск на своей странице в соцсети X разместил картинку со "страдающим человеком", лицо которого заменили на фото Зеленского. "Когда прошло уже пять минут, а ты еще не попросил миллиарда долларов помощи", — гласит надпись на изображении. В свою очередь, на странице Верховной рады Украины в соцсети Х была опубликована аналогичная картинка, но теперь уже с лицом Маска и надписью: "Когда прошло уже пять минут, а ты еще не распространял российскую пропаганду". На момент написания новости под публикацией украинского парламента менее трех тысяч лайков, в то время как Маск собрал более 436 тысяч "сердечек". Позднее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук также отреагировал на публикацию Маска, написав на своей странице в соцсети Х: "Тот случай, когда чувак хотел покорить космос, но что-то пошло не так, и через пять минут он оказался по уши в дерьме".Как передал ранее телеканал Fox News, Белый дом признал, что США потратили на украинский конфликт почти 111 миллиардов долларов. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с прошлого года ЕС выделил Украине 80 миллиардов евро (84,6 миллиарда долларов США) поддержки, из которых более 26 миллиардов долларов — финансирование в сфере обороны, что является самой большой суммой, которую ЕС выделял на подобные цели. В воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В российском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20221103/mask-1828760701.html
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украина, сша, россия, илон маск, владимир зеленский, сергей лавров, нато, верховная рада украины, евросоюз
Украина, США, Россия, Илон Маск, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, Верховная Рада Украины, Евросоюз
Украина обвинила Маска в "российской пропаганде" из-за шутки о Зеленском

Парламент Украины обвинил Маска в российской пропаганде из-за шутки о Зеленском

© Соцсети миллиардераИлон Маск
Илон Маск
© Соцсети миллиардера
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Парламент Украины обвинил американского предпринимателя Илона Маска в "распространении российской пропаганды" после его шутки в адрес Владимира Зеленского.
Ранее Маск на своей странице в соцсети X разместил картинку со "страдающим человеком", лицо которого заменили на фото Зеленского. "Когда прошло уже пять минут, а ты еще не попросил миллиарда долларов помощи", — гласит надпись на изображении.
Изображение, опубликованное Илоном Маском, и картинка, размещенная Верховной радой Украины
Изображение, опубликованное Илоном Маском / Изображение, опубликованное Верховной радой Украины
Изображение, опубликованное Илоном Маском, и картинка, размещенная Верховной радой Украины
В свою очередь, на странице Верховной рады Украины в соцсети Х была опубликована аналогичная картинка, но теперь уже с лицом Маска и надписью: "Когда прошло уже пять минут, а ты еще не распространял российскую пропаганду". На момент написания новости под публикацией украинского парламента менее трех тысяч лайков, в то время как Маск собрал более 436 тысяч "сердечек".
Позднее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук также отреагировал на публикацию Маска, написав на своей странице в соцсети Х: "Тот случай, когда чувак хотел покорить космос, но что-то пошло не так, и через пять минут он оказался по уши в дерьме".
Как передал ранее телеканал Fox News, Белый дом признал, что США потратили на украинский конфликт почти 111 миллиардов долларов. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с прошлого года ЕС выделил Украине 80 миллиардов евро (84,6 миллиарда долларов США) поддержки, из которых более 26 миллиардов долларов — финансирование в сфере обороны, что является самой большой суммой, которую ЕС выделял на подобные цели.
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В воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В российском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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УкраинаСШАРоссияИлон МаскВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТОВерховная Рада УкраиныЕвросоюз
 
 
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