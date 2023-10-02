https://ria.ru/20231002/propaganda-1899945539.html

Украина обвинила Маска в "российской пропаганде" из-за шутки о Зеленском

Украина обвинила Маска в "российской пропаганде" из-за шутки о Зеленском - РИА Новости, 02.10.2023

Украина обвинила Маска в "российской пропаганде" из-за шутки о Зеленском

Парламент Украины обвинил американского предпринимателя Илона Маска в "распространении российской пропаганды" после его шутки в адрес Владимира Зеленского. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T13:56

2023-10-02T13:56

2023-10-02T18:53

украина

сша

россия

илон маск

владимир зеленский

сергей лавров

нато

верховная рада украины

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Парламент Украины обвинил американского предпринимателя Илона Маска в "распространении российской пропаганды" после его шутки в адрес Владимира Зеленского.Ранее Маск на своей странице в соцсети X разместил картинку со "страдающим человеком", лицо которого заменили на фото Зеленского. "Когда прошло уже пять минут, а ты еще не попросил миллиарда долларов помощи", — гласит надпись на изображении. В свою очередь, на странице Верховной рады Украины в соцсети Х была опубликована аналогичная картинка, но теперь уже с лицом Маска и надписью: "Когда прошло уже пять минут, а ты еще не распространял российскую пропаганду". На момент написания новости под публикацией украинского парламента менее трех тысяч лайков, в то время как Маск собрал более 436 тысяч "сердечек". Позднее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук также отреагировал на публикацию Маска, написав на своей странице в соцсети Х: "Тот случай, когда чувак хотел покорить космос, но что-то пошло не так, и через пять минут он оказался по уши в дерьме".Как передал ранее телеканал Fox News, Белый дом признал, что США потратили на украинский конфликт почти 111 миллиардов долларов. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с прошлого года ЕС выделил Украине 80 миллиардов евро (84,6 миллиарда долларов США) поддержки, из которых более 26 миллиардов долларов — финансирование в сфере обороны, что является самой большой суммой, которую ЕС выделял на подобные цели. В воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В российском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20221103/mask-1828760701.html

https://ria.ru/20221103/mask-1829026675.html

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украина, сша, россия, илон маск, владимир зеленский, сергей лавров, нато, верховная рада украины, евросоюз