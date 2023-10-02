https://ria.ru/20231002/profobrazovanie-1899859690.html

Мишустин: цель среднего профобразования - помочь людям найти место в жизни

Мишустин: цель среднего профобразования - помочь людям найти место в жизни - РИА Новости, 02.10.2023

Мишустин: цель среднего профобразования - помочь людям найти место в жизни

Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил педагогов и студентов колледжей и техникумов с днём среднего профессионального образования, отметив, РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T11:00

2023-10-02T11:00

2023-10-02T11:16

год педагога и наставника

общество

михаил мишустин

навигатор абитуриента

россия

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил педагогов и студентов колледжей и техникумов с днём среднего профессионального образования, отметив, что главная цель системы среднего профессионального образования – помочь молодым людям найти своё место в жизни, реализовать таланты и способности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина РФ. День среднего профессионального образования отмечается в России в понедельник 2 октября. "Уважаемые друзья! Примите мои искренние поздравления с Днём среднего профессионального образования... Главная цель системы среднего профессионального образования – помочь молодым людям найти своё место в жизни, реализовать таланты и способности, в совершенстве овладеть будущей специальностью", - говорится в сообщении. Мишустин подчеркнул, что учреждение этого праздника и объявление в нашей стране года педагога и наставника показывает, насколько пристальное внимание государство уделяет подготовке высококвалифицированных рабочих кадров, показывает, как это важно для страны. Премьер-министр добавил, что сегодня совершенствуется система среднего профессионального образования, идёт активная работа по реализации проекта "Профессионалитет", инициированного президентом. Кроме того, в регионах открываются современные производственные кластеры, охватывающие разные отрасли – от атомной промышленности, металлургии до машиностроения, фармацевтики и ИТ-индустрии. Тесное сотрудничество колледжей с работодателями позволяет определять наиболее востребованные профессии, формировать учебные программы и планы, оснащать специальным оборудованием колледжи, а выпускникам – успешно трудоустроиться. "Дорогие педагоги и мастера! В ваших руках, без преувеличения, находится будущее нашей страны. Ведь совсем скоро выпускники колледжей и техникумов будут решать серьёзные задачи, трудиться в различных отраслях, развивать экономику и социальную сферу", - отметил председатель правительства. Мишустин пожелал педагогам новых успехов, студентам и выпускникам – удачи во всех начинаниях, счастья, здоровья и благополучия.

https://ria.ru/20230922/professionalitet-1897956732.html

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общество, михаил мишустин, навигатор абитуриента, россия