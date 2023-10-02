Рейтинг@Mail.ru
Мишустин: цель среднего профобразования - помочь людям найти место в жизни - РИА Новости, 02.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
11:00 02.10.2023 (обновлено: 11:16 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/profobrazovanie-1899859690.html
Мишустин: цель среднего профобразования - помочь людям найти место в жизни
Мишустин: цель среднего профобразования - помочь людям найти место в жизни - РИА Новости, 02.10.2023
Мишустин: цель среднего профобразования - помочь людям найти место в жизни
Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил педагогов и студентов колледжей и техникумов с днём среднего профессионального образования, отметив, РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T11:00
2023-10-02T11:16
год педагога и наставника
общество
михаил мишустин
навигатор абитуриента
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1898064879_0:89:3002:1777_1920x0_80_0_0_c7ada7e03bbf67b0e202280f885b96c6.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил педагогов и студентов колледжей и техникумов с днём среднего профессионального образования, отметив, что главная цель системы среднего профессионального образования – помочь молодым людям найти своё место в жизни, реализовать таланты и способности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина РФ. День среднего профессионального образования отмечается в России в понедельник 2 октября. "Уважаемые друзья! Примите мои искренние поздравления с Днём среднего профессионального образования... Главная цель системы среднего профессионального образования – помочь молодым людям найти своё место в жизни, реализовать таланты и способности, в совершенстве овладеть будущей специальностью", - говорится в сообщении. Мишустин подчеркнул, что учреждение этого праздника и объявление в нашей стране года педагога и наставника показывает, насколько пристальное внимание государство уделяет подготовке высококвалифицированных рабочих кадров, показывает, как это важно для страны. Премьер-министр добавил, что сегодня совершенствуется система среднего профессионального образования, идёт активная работа по реализации проекта "Профессионалитет", инициированного президентом. Кроме того, в регионах открываются современные производственные кластеры, охватывающие разные отрасли – от атомной промышленности, металлургии до машиностроения, фармацевтики и ИТ-индустрии. Тесное сотрудничество колледжей с работодателями позволяет определять наиболее востребованные профессии, формировать учебные программы и планы, оснащать специальным оборудованием колледжи, а выпускникам – успешно трудоустроиться. "Дорогие педагоги и мастера! В ваших руках, без преувеличения, находится будущее нашей страны. Ведь совсем скоро выпускники колледжей и техникумов будут решать серьёзные задачи, трудиться в различных отраслях, развивать экономику и социальную сферу", - отметил председатель правительства. Мишустин пожелал педагогам новых успехов, студентам и выпускникам – удачи во всех начинаниях, счастья, здоровья и благополучия.
https://ria.ru/20230922/professionalitet-1897956732.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1898064879_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_60888e5ef1ca58c86961a337db8a9e53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, михаил мишустин, навигатор абитуриента, россия
Год педагога и наставника, Общество, Михаил Мишустин, Навигатор абитуриента, Россия

Мишустин: цель среднего профобразования - помочь людям найти место в жизни

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил педагогов и студентов колледжей и техникумов с днём среднего профессионального образования, отметив, что главная цель системы среднего профессионального образования – помочь молодым людям найти своё место в жизни, реализовать таланты и способности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина РФ.
День среднего профессионального образования отмечается в России в понедельник 2 октября.
"Уважаемые друзья! Примите мои искренние поздравления с Днём среднего профессионального образования... Главная цель системы среднего профессионального образования – помочь молодым людям найти своё место в жизни, реализовать таланты и способности, в совершенстве овладеть будущей специальностью", - говорится в сообщении.
Мишустин подчеркнул, что учреждение этого праздника и объявление в нашей стране года педагога и наставника показывает, насколько пристальное внимание государство уделяет подготовке высококвалифицированных рабочих кадров, показывает, как это важно для страны.
Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку в инновационном научно-технологическом центре Интеллектуальная электроника Валдай в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Владимир Путин ознакомился с экспозицией о проекте "Профессионалитет"
22 сентября, 11:15
Премьер-министр добавил, что сегодня совершенствуется система среднего профессионального образования, идёт активная работа по реализации проекта "Профессионалитет", инициированного президентом. Кроме того, в регионах открываются современные производственные кластеры, охватывающие разные отрасли – от атомной промышленности, металлургии до машиностроения, фармацевтики и ИТ-индустрии. Тесное сотрудничество колледжей с работодателями позволяет определять наиболее востребованные профессии, формировать учебные программы и планы, оснащать специальным оборудованием колледжи, а выпускникам – успешно трудоустроиться.
"Дорогие педагоги и мастера! В ваших руках, без преувеличения, находится будущее нашей страны. Ведь совсем скоро выпускники колледжей и техникумов будут решать серьёзные задачи, трудиться в различных отраслях, развивать экономику и социальную сферу", - отметил председатель правительства.
Мишустин пожелал педагогам новых успехов, студентам и выпускникам – удачи во всех начинаниях, счастья, здоровья и благополучия.
 
Год педагога и наставникаОбществоМихаил МишустинНавигатор абитуриентаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала