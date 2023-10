https://ria.ru/20231002/professiya-1899970561.html

Школьникам расскажут о востребованных профессиях в сферах IT и digital

Школьникам расскажут о востребованных профессиях в сферах IT и digital - РИА Новости, 02.10.2023

Школьникам расскажут о востребованных профессиях в сферах IT и digital

Всероссийская профориентационная акция "День IT-знаний" для школьников страны пройдет 27 октября, сообщили в Минпросвещения. От экспертов VK и индустрии ребята... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T15:02

2023-10-02T15:02

2023-10-02T17:22

год педагога и наставника

общество

социальный навигатор

сн_образование

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876686983_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7baefec02ce5ec5c0fc679ed369abe83.jpg

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Всероссийская профориентационная акция "День IT-знаний" для школьников страны пройдет 27 октября, сообщили в Минпросвещения. От экспертов VK и индустрии ребята узнают, какие профессии востребованы сегодня в индустрии технологий.Акция пройдет в двух форматах: очные уроки в школах с участием специалистов VK и индустрии и 6-часовый онлайн-марафон. В ходе акции амбассадоры (представители) и сотрудники VK расскажут школьникам 8–11-х классов о самых актуальных вопросах сфер IT и digital – от разработки и машинного обучения до развития продукта и креативных индустрий. Также ребята узнают о том, как построить карьеру в сфере цифровых технологий, и навыках, которыми нужно для этого обладать.Также ко "Дню IT-знаний" команда VK Education разработала профориентационный чат-бот для школьников в "VK Мессенджере", с его помощью ребята смогут узнать больше о тех своих сильных сторонах, которые помогут им стать частью IT-сферы. Бот расскажет о бесплатных возможностях для обучения и профессионального развития в сферах IT и digital."Мы проводим всероссийскую акцию "День IT-знаний" уже в седьмой раз: в прошлом году в ней приняли участие 6,7 тысячи школ и более 350 тысяч ребят. На протяжении акции мы регулярно получали вопросы от старшеклассников по всей стране, связанные со стартом карьеры в IT. В новом сезоне мы решили рассказать старшеклассникам о широком спектре IT- и digital-специальностей и о том, как их освоить. Сфера технологий развивается стремительно, в ней постоянно появляются новые и трансформируются уже существующие профессии. В ходе "Дня IT-знаний" вдохновленные своим делом эксперты поделятся знаниями, опытом и советами с подростками, которые находятся в поиске дела мечты", – отметила заместитель вице-президента по образовательным проектам компании VK Анна Степанова.В Год педагога и наставника акцию "День IT-знаний" также поддерживают Образовательный центр "Сириус", коммуникационный сервис "Сферум", Российское движение детей и молодежи "Движение Первых", профориентационный проект "Билет в будущее", Российский детско-юношеский центр, Всероссийский конкурс "Большая перемена" и др.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, социальный навигатор, сн_образование, россия