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Госдеп объяснил заморозку долгосрочных контрактных проектов с Украиной

Госдеп объяснил заморозку долгосрочных контрактных проектов с Украиной - РИА Новости, 02.10.2023

Госдеп объяснил заморозку долгосрочных контрактных проектов с Украиной

США заморозили долгосрочные контрактные проекты с Украиной из-за отсутствия согласованной конгрессом помощи Киеву, заявил официальный представитель госдепа Мэтт РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T20:46

2023-10-02T20:46

2023-10-02T20:50

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киев

сша

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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. США заморозили долгосрочные контрактные проекты с Украиной из-за отсутствия согласованной конгрессом помощи Киеву, заявил официальный представитель госдепа Мэтт Миллер."В то время, как у нас остаются средства для оказания оборонной помощи на короткую перспективу, средства в рамках инициативы по помощи Украине и по линии международного военного финансирования заморожены", - сказал Миллер на брифинге.Он пояснил, что речь идет о контрактных программах на долгосрочную перспективу.Ранее конгресс согласовал временный бюджет США, предотвратив перебои в финансировании правительства. В документ не вошла помощь Украине. В связи с началом нового финансового года 1 октября, для выделения ассигнований требуется решение законодателей.

https://ria.ru/20230922/pomosch-1897562881.html

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украина, киев, сша, государственный департамент сша