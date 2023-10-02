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Госдеп объяснил заморозку долгосрочных контрактных проектов с Украиной - РИА Новости, 02.10.2023
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20:46 02.10.2023 (обновлено: 20:50 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/proekty-1900059420.html
Госдеп объяснил заморозку долгосрочных контрактных проектов с Украиной
Госдеп объяснил заморозку долгосрочных контрактных проектов с Украиной - РИА Новости, 02.10.2023
Госдеп объяснил заморозку долгосрочных контрактных проектов с Украиной
США заморозили долгосрочные контрактные проекты с Украиной из-за отсутствия согласованной конгрессом помощи Киеву, заявил официальный представитель госдепа Мэтт РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T20:46
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украина
киев
сша
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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. США заморозили долгосрочные контрактные проекты с Украиной из-за отсутствия согласованной конгрессом помощи Киеву, заявил официальный представитель госдепа Мэтт Миллер."В то время, как у нас остаются средства для оказания оборонной помощи на короткую перспективу, средства в рамках инициативы по помощи Украине и по линии международного военного финансирования заморожены", - сказал Миллер на брифинге.Он пояснил, что речь идет о контрактных программах на долгосрочную перспективу.Ранее конгресс согласовал временный бюджет США, предотвратив перебои в финансировании правительства. В документ не вошла помощь Украине. В связи с началом нового финансового года 1 октября, для выделения ассигнований требуется решение законодателей.
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украина, киев, сша, государственный департамент сша
Украина, Киев, США, Государственный департамент США
Госдеп объяснил заморозку долгосрочных контрактных проектов с Украиной

Госдеп: США заморозили долгосрочные проекты с Украиной из-за конгресса

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США
Здание Государственного департамента США - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. США заморозили долгосрочные контрактные проекты с Украиной из-за отсутствия согласованной конгрессом помощи Киеву, заявил официальный представитель госдепа Мэтт Миллер.
"В то время, как у нас остаются средства для оказания оборонной помощи на короткую перспективу, средства в рамках инициативы по помощи Украине и по линии международного военного финансирования заморожены", - сказал Миллер на брифинге.
Он пояснил, что речь идет о контрактных программах на долгосрочную перспективу.
Ранее конгресс согласовал временный бюджет США, предотвратив перебои в финансировании правительства. В документ не вошла помощь Украине. В связи с началом нового финансового года 1 октября, для выделения ассигнований требуется решение законодателей.
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