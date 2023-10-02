https://ria.ru/20231002/prizyv-1900033102.html

Около четырех тысяч жителей Ростовской области призовут в ВС России осенью

Около четырех тысяч жителей Ростовской области призовут в ВС России осенью - РИА Новости, 02.10.2023

Около четырех тысяч жителей Ростовской области призовут в ВС России осенью

Порядка 4 тысяч жителей Ростовской области будут призваны на службу в Вооруженные силы России в осеннюю кампанию, что не превышает прошлогодние показатели,... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T18:01

2023-10-02T18:01

2023-10-02T18:06

ростовская область

безопасность

ростовская область

россия

северо-кавказский федеральный округ

игорь егоров

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 окт - РИА Новости. Порядка 4 тысяч жителей Ростовской области будут призваны на службу в Вооруженные силы России в осеннюю кампанию, что не превышает прошлогодние показатели, сообщил журналистам замгубернатора - руководитель аппарата правительства Ростовской области, председатель областной призывной комиссии резервного состава Вадим Артемов. С 1 октября в России стартовал осенний призыв на военную службу. В войска планируется набрать 130 тысяч граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву в соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе". "В Ростовской области будет призвано чуть более 4 тысяч человек. Норма не увеличена, она осталась прежней", - сказал Артемов на пресс-конференции. Военный комиссар региона Игорь Егоров там же отметил, что большинство призывников будут проходить службу в воинских частях, дислоцированных на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. На территории субъектов, граничащих с Украиной, в том числе в новые регионы, призывники из Ростовской области направляться не будут, добавил он. В президентский полк из Ростовской области будут направлены 15 призывников. Более 130 юношей-казаков пополнят казачьи подразделения. В начале сентября Ростовская область получила вымпел главного управления спецпрограмм президента России за лучшую организацию работы среди субъектов РФ в области мобилизационной подготовки. Ранее заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что Генеральный штаб ВС РФ не имеет никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий.

https://ria.ru/20230915/nastavniki-1896492487.html

https://ria.ru/20230906/kvadrokoptery-1894596713.html

ростовская область

россия

северо-кавказский федеральный округ

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, ростовская область, россия, северо-кавказский федеральный округ, игорь егоров