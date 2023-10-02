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Около четырех тысяч жителей Ростовской области призовут в ВС России осенью - РИА Новости, 02.10.2023
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Ростовская область
 
18:01 02.10.2023 (обновлено: 18:06 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/prizyv-1900033102.html
Около четырех тысяч жителей Ростовской области призовут в ВС России осенью
Около четырех тысяч жителей Ростовской области призовут в ВС России осенью - РИА Новости, 02.10.2023
Около четырех тысяч жителей Ростовской области призовут в ВС России осенью
Порядка 4 тысяч жителей Ростовской области будут призваны на службу в Вооруженные силы России в осеннюю кампанию, что не превышает прошлогодние показатели,... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T18:01
2023-10-02T18:06
ростовская область
безопасность
ростовская область
россия
северо-кавказский федеральный округ
игорь егоров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 окт - РИА Новости. Порядка 4 тысяч жителей Ростовской области будут призваны на службу в Вооруженные силы России в осеннюю кампанию, что не превышает прошлогодние показатели, сообщил журналистам замгубернатора - руководитель аппарата правительства Ростовской области, председатель областной призывной комиссии резервного состава Вадим Артемов. С 1 октября в России стартовал осенний призыв на военную службу. В войска планируется набрать 130 тысяч граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву в соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе". "В Ростовской области будет призвано чуть более 4 тысяч человек. Норма не увеличена, она осталась прежней", - сказал Артемов на пресс-конференции. Военный комиссар региона Игорь Егоров там же отметил, что большинство призывников будут проходить службу в воинских частях, дислоцированных на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. На территории субъектов, граничащих с Украиной, в том числе в новые регионы, призывники из Ростовской области направляться не будут, добавил он. В президентский полк из Ростовской области будут направлены 15 призывников. Более 130 юношей-казаков пополнят казачьи подразделения. В начале сентября Ростовская область получила вымпел главного управления спецпрограмм президента России за лучшую организацию работы среди субъектов РФ в области мобилизационной подготовки. Ранее заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что Генеральный штаб ВС РФ не имеет никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий.
https://ria.ru/20230915/nastavniki-1896492487.html
https://ria.ru/20230906/kvadrokoptery-1894596713.html
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безопасность, ростовская область, россия, северо-кавказский федеральный округ, игорь егоров
Ростовская область , Безопасность, Ростовская область, Россия, Северо-Кавказский Федеральный округ, Игорь Егоров

Около четырех тысяч жителей Ростовской области призовут в ВС России осенью

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПризывники
Призывники - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Призывники . Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 окт - РИА Новости. Порядка 4 тысяч жителей Ростовской области будут призваны на службу в Вооруженные силы России в осеннюю кампанию, что не превышает прошлогодние показатели, сообщил журналистам замгубернатора - руководитель аппарата правительства Ростовской области, председатель областной призывной комиссии резервного состава Вадим Артемов.
С 1 октября в России стартовал осенний призыв на военную службу. В войска планируется набрать 130 тысяч граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву в соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе".
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"В Ростовской области будет призвано чуть более 4 тысяч человек. Норма не увеличена, она осталась прежней", - сказал Артемов на пресс-конференции.
Военный комиссар региона Игорь Егоров там же отметил, что большинство призывников будут проходить службу в воинских частях, дислоцированных на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. На территории субъектов, граничащих с Украиной, в том числе в новые регионы, призывники из Ростовской области направляться не будут, добавил он.
В президентский полк из Ростовской области будут направлены 15 призывников. Более 130 юношей-казаков пополнят казачьи подразделения.
В начале сентября Ростовская область получила вымпел главного управления спецпрограмм президента России за лучшую организацию работы среди субъектов РФ в области мобилизационной подготовки.
Ранее заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что Генеральный штаб ВС РФ не имеет никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий.
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