https://ria.ru/20231002/premiya-1899917134.html

Нобелевскую премию по медицине присудили за разработку вакцин от COVID-19

Нобелевскую премию по медицине присудили за разработку вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 02.10.2023

Нобелевскую премию по медицине присудили за разработку вакцин от COVID-19

Нобелевскую премию по медицине 2023 года присудили Каталин Карико и Дрю Вайссману за разработку мРНК-вакцин против COVID-19, которые многие эксперты считают... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T12:49

2023-10-02T12:49

2023-10-02T15:16

нобелевская премия

наука

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Нобелевскую премию по медицине 2023 года присудили Каталин Карико и Дрю Вайссману за разработку мРНК-вакцин против COVID-19, которые многие эксперты считают небезопасными для здоровья."(Нобелевская премия по медицине. — Прим. ред.) за их открытия, касающиеся модификаций нуклеозидных оснований, которые позволили разработать эффективные мРНК-вакцины против COVID-19", — говорится в сообщении Нобелевского комитета при Каролинском медицинском институте.Работа ученых помогла в создании вакцин Moderna и BioNTech/Pfizer.Многие эксперты в области медицины указывают на риски, связанные c развитием побочных эффектов, в том числе миокардита или перикардита, после применения мРНК-вакцин от коронавируса. ВОЗ признала миокардит или перикардит как побочные эффекты, но организация сочла их "редкими".Тем не менее в 2021 году Финляндия, Швеция и Дания приостанавливали использование вакцины от коронавируса Spikevax производства американской компании Moderna для молодых мужчин из-за риска развития побочек.Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге в апреле нынешнего года процитировал закрытый отчет компании Pfizer, согласно которому имеются данные, свидетельствующие о повышенном риске развития миокардита у пациентов, получающих вакцину от COVID-19. С апреля 2021 года Moderna сообщила о росте случаев миокардита и перикардита в Соединенных Штатах после вакцинации с использованием мРНК-вакцин, особенно у подростков мужского пола и молодых людей старше 16 лет. Патологические изменения обычно наступали в течение нескольких дней после вакцинации и чаще возникали после получения второй дозы, отмечал тогда Кириллов.Минобороны России располагает информацией, что с 2017-го США разрабатывали мРНК-вакцины, вызывающие болезни и серьезные осложнения, говорил Кириллов на другом брифинге в марте нынешнего года.

https://ria.ru/20210907/moderna-1748953882.html

https://ria.ru/20220120/sputnik-1768728844.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

нобелевская премия, в мире, стокгольм (город), распространение коронавируса, коронавирус covid-19, наука