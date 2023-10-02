https://ria.ru/20231002/praga-1900023019.html

В Праге начали снимать таблички с названием улицы маршала Конева

В Праге начали снимать таблички с названием улицы маршала Конева - РИА Новости, 02.10.2023

В Праге начали снимать таблички с названием улицы маршала Конева

Рабочие приступили к смене табличек с названием пражской улицы маршала Ивана Конева, которую, несмотря на протесты МИД РФ и российского посольства в Праге,... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T17:37

2023-10-02T17:37

2023-10-02T17:37

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ПРАГА, 2 окт – РИА Новости. Рабочие приступили к смене табличек с названием пражской улицы маршала Ивана Конева, которую, несмотря на протесты МИД РФ и российского посольства в Праге, переименовали в улицу имени первого старосты района Жижков Карела Гартига, в котором она расположена, передает корреспондент РИА Новости. Первые две таблички были заменены на пересечении бывшей улицы Конева с Таховской площадью. Остальные таблички будут меняться постепенно в течение ближайших недель, сообщили РИА Новости в техническом отделе мэрии. Более точных сведений у мэрии пока нет, поскольку изготовление табличек и их развешиванием занимается подрядная фирма. Пока что остальные 16 табличек, размещенные на протяжении более чем трехкилометровой улицы, содержат старое наименование - улица Конева. Имя советского маршала Ивана Конева было присвоено улице в 1947 году в связи с тем, что части 1-го Украинского фронта, которым командовал маршал, успешно участвовали в мае 1945 года в освобождении Праги от гитлеровцев. Имя прославленного советского военачальника не только заменяется на уличных табличках. В прошлом году маршал Конев был лишен статуса почетного гражданина Праги. Ранее, в 2020 году, власти района Прага 6 демонтировали памятник Коневу и перевезли его в депозитарий. До того, вандалы обливали его краской, а власти обнесли его лесами с брезентом. Против демонтажа памятника Коневу активно выступали представители чешской общественности, на площади несколько раз состоялись массовые митинги протеста. Тем не менее памятник военачальнику был демонтирован под покровом темноты 3 апреля 2020 года во время действовавшего в стране из-за пандемии COVID-19 карантина. Российское посольство тогда выразило МИД Чехии решительный протест. Власти района Прага 3, на территории которого находится улица Конева, начали будировать вопрос о ее переименовании. При этом чиновники отправили проживающим или работающим на этой улице людям анкету с просьбой высказаться по поводу данной идеи. В итоге за переименование выступил 71% опрошенных граждан. А в июне этого года мэрия столицы удовлетворила ходатайство районных властей о переименовании улицы.

https://ria.ru/20230726/chekhiya-1886379576.html

https://ria.ru/20230508/medvedev-1870442081.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, прага, чехия, иван конев, ссср