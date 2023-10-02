https://ria.ru/20231002/praga-1900023019.html
В Праге начали снимать таблички с названием улицы маршала Конева
В Праге начали снимать таблички с названием улицы маршала Конева - РИА Новости, 02.10.2023
В Праге начали снимать таблички с названием улицы маршала Конева
Рабочие приступили к смене табличек с названием пражской улицы маршала Ивана Конева, которую, несмотря на протесты МИД РФ и российского посольства в Праге,... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T17:37
2023-10-02T17:37
2023-10-02T17:37
в мире
прага
чехия
иван конев
ссср
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ПРАГА, 2 окт – РИА Новости. Рабочие приступили к смене табличек с названием пражской улицы маршала Ивана Конева, которую, несмотря на протесты МИД РФ и российского посольства в Праге, переименовали в улицу имени первого старосты района Жижков Карела Гартига, в котором она расположена, передает корреспондент РИА Новости. Первые две таблички были заменены на пересечении бывшей улицы Конева с Таховской площадью. Остальные таблички будут меняться постепенно в течение ближайших недель, сообщили РИА Новости в техническом отделе мэрии. Более точных сведений у мэрии пока нет, поскольку изготовление табличек и их развешиванием занимается подрядная фирма. Пока что остальные 16 табличек, размещенные на протяжении более чем трехкилометровой улицы, содержат старое наименование - улица Конева. Имя советского маршала Ивана Конева было присвоено улице в 1947 году в связи с тем, что части 1-го Украинского фронта, которым командовал маршал, успешно участвовали в мае 1945 года в освобождении Праги от гитлеровцев. Имя прославленного советского военачальника не только заменяется на уличных табличках. В прошлом году маршал Конев был лишен статуса почетного гражданина Праги. Ранее, в 2020 году, власти района Прага 6 демонтировали памятник Коневу и перевезли его в депозитарий. До того, вандалы обливали его краской, а власти обнесли его лесами с брезентом. Против демонтажа памятника Коневу активно выступали представители чешской общественности, на площади несколько раз состоялись массовые митинги протеста. Тем не менее памятник военачальнику был демонтирован под покровом темноты 3 апреля 2020 года во время действовавшего в стране из-за пандемии COVID-19 карантина. Российское посольство тогда выразило МИД Чехии решительный протест. Власти района Прага 3, на территории которого находится улица Конева, начали будировать вопрос о ее переименовании. При этом чиновники отправили проживающим или работающим на этой улице людям анкету с просьбой высказаться по поводу данной идеи. В итоге за переименование выступил 71% опрошенных граждан. А в июне этого года мэрия столицы удовлетворила ходатайство районных властей о переименовании улицы.
https://ria.ru/20230726/chekhiya-1886379576.html
https://ria.ru/20230508/medvedev-1870442081.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, прага, чехия, иван конев, ссср
В мире, Прага, Чехия, Иван Конев, СССР
В Праге начали снимать таблички с названием улицы маршала Конева
В Праге снимают таблички с названием переименованной улицы маршала Конева
ПРАГА, 2 окт – РИА Новости. Рабочие приступили к смене табличек с названием пражской улицы маршала Ивана Конева, которую, несмотря на протесты МИД РФ и российского посольства в Праге, переименовали в улицу имени первого старосты района Жижков Карела Гартига, в котором она расположена, передает корреспондент РИА Новости.
Первые две таблички были заменены на пересечении бывшей улицы Конева с Таховской площадью. Остальные таблички будут меняться постепенно в течение ближайших недель, сообщили РИА Новости в техническом отделе мэрии. Более точных сведений у мэрии пока нет, поскольку изготовление табличек и их развешиванием занимается подрядная фирма. Пока что остальные 16 табличек, размещенные на протяжении более чем трехкилометровой улицы, содержат старое наименование - улица Конева.
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Имя советского маршала Ивана Конева было присвоено улице в 1947 году в связи с тем, что части 1-го Украинского фронта, которым командовал маршал, успешно участвовали в мае 1945 года в освобождении Праги от гитлеровцев.
Имя прославленного советского военачальника не только заменяется на уличных табличках. В прошлом году маршал Конев был лишен статуса почетного гражданина Праги. Ранее, в 2020 году, власти района Прага 6 демонтировали памятник Коневу и перевезли его в депозитарий. До того, вандалы обливали его краской, а власти обнесли его лесами с брезентом. Против демонтажа памятника Коневу активно выступали представители чешской общественности, на площади несколько раз состоялись массовые митинги протеста. Тем не менее памятник военачальнику был демонтирован под покровом темноты 3 апреля 2020 года во время действовавшего в стране из-за пандемии COVID-19 карантина. Российское посольство тогда выразило МИД Чехии решительный протест.
Власти района Прага 3, на территории которого находится улица Конева, начали будировать вопрос о ее переименовании. При этом чиновники отправили проживающим или работающим на этой улице людям анкету с просьбой высказаться по поводу данной идеи. В итоге за переименование выступил 71% опрошенных граждан. А в июне этого года мэрия столицы удовлетворила ходатайство районных властей о переименовании улицы.
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