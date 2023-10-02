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В Курской области при пожаре в частном доме погибли женщина и двое детей
В Курской области при пожаре в частном доме погибли женщина и двое детей - РИА Новости, 02.10.2023
В Курской области при пожаре в частном доме погибли женщина и двое детей
Прокуратура Курской области начала проверку по факту гибели двух детей и их тети, которая была инвалидом, при пожаре в частном доме. Об этом сообщается в... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T19:39
2023-10-02T19:39
2023-10-02T19:39
происшествия
курская область
дмитриевский район
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ВОРОНЕЖ, 2 окт - РИА Новости. Прокуратура Курской области начала проверку по факту гибели двух детей и их тети, которая была инвалидом, при пожаре в частном доме. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.По данным прокуратуры, пожар произошел в одноэтажном частном доме в селе Дерюгино Дмитриевского района Курской области. "Прокуратура Курской области организовала проверку в связи с пожаром, в котором погибли дети и их тетя, являющаяся инвалидом", - сообщили в прокуратуре.В прокуратуре сообщили, что семья не была на учете в органах системы профилактики.
курская область
дмитриевский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, дмитриевский район
Происшествия, Курская область, Дмитриевский район
В Курской области при пожаре в частном доме погибли женщина и двое детей
В Курской области при пожаре в частном доме погибли женщина-инвалид и двое детей