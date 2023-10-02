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В Курской области при пожаре в частном доме погибли женщина и двое детей - РИА Новости, 02.10.2023
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19:39 02.10.2023
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В Курской области при пожаре в частном доме погибли женщина и двое детей
В Курской области при пожаре в частном доме погибли женщина и двое детей - РИА Новости, 02.10.2023
В Курской области при пожаре в частном доме погибли женщина и двое детей
Прокуратура Курской области начала проверку по факту гибели двух детей и их тети, которая была инвалидом, при пожаре в частном доме. Об этом сообщается в... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T19:39
2023-10-02T19:39
происшествия
курская область
дмитриевский район
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ВОРОНЕЖ, 2 окт - РИА Новости. Прокуратура Курской области начала проверку по факту гибели двух детей и их тети, которая была инвалидом, при пожаре в частном доме. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.По данным прокуратуры, пожар произошел в одноэтажном частном доме в селе Дерюгино Дмитриевского района Курской области. "Прокуратура Курской области организовала проверку в связи с пожаром, в котором погибли дети и их тетя, являющаяся инвалидом", - сообщили в прокуратуре.В прокуратуре сообщили, что семья не была на учете в органах системы профилактики.
курская область
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происшествия, курская область, дмитриевский район
Происшествия, Курская область, Дмитриевский район
В Курской области при пожаре в частном доме погибли женщина и двое детей

В Курской области при пожаре в частном доме погибли женщина-инвалид и двое детей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВОРОНЕЖ, 2 окт - РИА Новости. Прокуратура Курской области начала проверку по факту гибели двух детей и их тети, которая была инвалидом, при пожаре в частном доме. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
По данным прокуратуры, пожар произошел в одноэтажном частном доме в селе Дерюгино Дмитриевского района Курской области.
«
"Прокуратура Курской области организовала проверку в связи с пожаром, в котором погибли дети и их тетя, являющаяся инвалидом", - сообщили в прокуратуре.
В прокуратуре сообщили, что семья не была на учете в органах системы профилактики.
 
ПроисшествияКурская областьДмитриевский район
 
 
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