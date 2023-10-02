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Экс-госсекретарь признал, что США потеряли силу сдерживания против России - РИА Новости, 02.10.2023
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11:00 02.10.2023 (обновлено: 13:40 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/pompeo-1899859499.html
Экс-госсекретарь признал, что США потеряли силу сдерживания против России
Экс-госсекретарь признал, что США потеряли силу сдерживания против России - РИА Новости, 02.10.2023
Экс-госсекретарь признал, что США потеряли силу сдерживания против России
Америка была ослаблена конфликтом на Украине и потеряла силу сдерживания против России, заявил бывший госсекретарь США, экс-глава ЦРУ Майк Помпео в интервью... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T11:00
2023-10-02T13:40
сша
украина
в мире
майк помпео
центральное разведывательное управление (цру)
джо байден
дональд трамп
россия
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АФИНЫ, 2 окт — РИА Новости. Америка была ослаблена конфликтом на Украине и потеряла силу сдерживания против России, заявил бывший госсекретарь США, экс-глава ЦРУ Майк Помпео в интервью греческой газете "Катимерини". "Америка была ослаблена вторжением на Украину — мы потеряли силу сдерживания против Путина и украинцев, что ухудшило положение европейцев и каждого из нас из-за этого", — сказал политик.Помпео, занимавший пост госсекретаря США во время президентства Дональда Трампа, находился в Афинах на первом Американско-Средиземноморском инвестиционном форуме (American Mediterranean Investment Forum). В интервью он критически оценил президентство Джо Байдена. "С тех пор как президент Байден вступил в должность, мир стал гораздо менее безопасным. Это относится как к американцам, так и к гражданам всех наших союзников. В Афганистане погибли 13 американцев, что стало одной из крупнейших неудач в защите наших граждан в новейшей истории", — добавил бывший руководитель американской разведки.По его словам, иранские власти сейчас намного богаче и могущественнее, чем когда он покинул свой пост. "Наши друзья и партнеры на Ближнем Востоке, в Израиле и странах Персидского залива чувствуют себя брошенными. И Коммунистическая партия Китая становится все смелее и готовится к войне — экономической и военной — беспрецедентными способами", — считает политик. По мнению Помпео, во внутренней политике Байден предает американские традиции. "Внутри страны, отдавая приоритет изменению климата и политике расовых интересов, администрация Байдена осуществляет свою власть таким образом, что предает американские традиции. Он запустил федеральный долг, вытеснил нашу энергетику с позиции глобального лидерства и увеличил расходы для простых американцев по всей стране. Его неспособность бороться с преступностью и защитить наши границы подрывает те фундаментальные идеи, которые обеспечили Америке столетие лидерства", — заявил он.Помпео считает победу республиканского кандидата на президентских выборах важной для США, поскольку "ни один кандидат от Демократической партии не сможет вернуть нацию к ее фундаментальным основам"."Я уверен, что в день выборов американский народ сплотится вокруг кандидата, который предложит сильное, ясное видение для достижения этих идеалов", — заключил политик."Катимерини" не исключает, что Помпео может быть кандидатом на пост вице-президента на президентских выборах в США или после выборов возглавить "важное" министерство, например, Министерство обороны.
https://ria.ru/20231002/sverkhderzhava-1899781212.html
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сша, украина, в мире, майк помпео, центральное разведывательное управление (цру), джо байден, дональд трамп, россия
США, Украина, В мире, Майк Помпео, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Джо Байден, Дональд Трамп, Россия
Экс-госсекретарь признал, что США потеряли силу сдерживания против России

Помпео: Вашингтон потерял силу сдерживания против Москвы

© AP Photo / Jacquelyn Martin/PoolМайк Помпео
Майк Помпео - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin/Pool
Майк Помпео. Архивное фото
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АФИНЫ, 2 окт — РИА Новости. Америка была ослаблена конфликтом на Украине и потеряла силу сдерживания против России, заявил бывший госсекретарь США, экс-глава ЦРУ Майк Помпео в интервью греческой газете "Катимерини".
"Америка была ослаблена вторжением на Украину — мы потеряли силу сдерживания против Путина и украинцев, что ухудшило положение европейцев и каждого из нас из-за этого", — сказал политик.
Помпео, занимавший пост госсекретаря США во время президентства Дональда Трампа, находился в Афинах на первом Американско-Средиземноморском инвестиционном форуме (American Mediterranean Investment Forum). В интервью он критически оценил президентство Джо Байдена.
"С тех пор как президент Байден вступил в должность, мир стал гораздо менее безопасным. Это относится как к американцам, так и к гражданам всех наших союзников. В Афганистане погибли 13 американцев, что стало одной из крупнейших неудач в защите наших граждан в новейшей истории", — добавил бывший руководитель американской разведки.
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По его словам, иранские власти сейчас намного богаче и могущественнее, чем когда он покинул свой пост.
"Наши друзья и партнеры на Ближнем Востоке, в Израиле и странах Персидского залива чувствуют себя брошенными. И Коммунистическая партия Китая становится все смелее и готовится к войне — экономической и военной — беспрецедентными способами", — считает политик.
По мнению Помпео, во внутренней политике Байден предает американские традиции.
"Внутри страны, отдавая приоритет изменению климата и политике расовых интересов, администрация Байдена осуществляет свою власть таким образом, что предает американские традиции. Он запустил федеральный долг, вытеснил нашу энергетику с позиции глобального лидерства и увеличил расходы для простых американцев по всей стране. Его неспособность бороться с преступностью и защитить наши границы подрывает те фундаментальные идеи, которые обеспечили Америке столетие лидерства", — заявил он.
Помпео считает победу республиканского кандидата на президентских выборах важной для США, поскольку "ни один кандидат от Демократической партии не сможет вернуть нацию к ее фундаментальным основам".
"Я уверен, что в день выборов американский народ сплотится вокруг кандидата, который предложит сильное, ясное видение для достижения этих идеалов", — заключил политик.
"Катимерини" не исключает, что Помпео может быть кандидатом на пост вице-президента на президентских выборах в США или после выборов возглавить "важное" министерство, например, Министерство обороны.
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СШАУкраинаВ миреМайк ПомпеоЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Джо БайденДональд ТрампРоссия
 
 
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