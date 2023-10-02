США заявили, что располагают еще 5,4 миллиарда долларов для помощи Украине
США заявили, что располагают еще 5,4 миллиарда долларов для военной помощи Киеву
Флаг США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Высокопоставленный представитель администрации США, пожелавший остаться неназванным, в понедельник подтвердил РИА Новости, что у страны есть еще 5,4 миллиарда долларов для помощи Украине для ведения боевых действий.
По его словам, 5,4 миллиарда долларов позволяют США отправлять оружие и технику на Украину из имеющихся запасов.
Кроме того, добавил он, из 25,9 миллиарда долларов, одобренных в прошлом конгрессом для пополнения военных запасов США, истощенных помощью Украине, остается только 1,6 миллиарда долларов.
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"Я не хочу гадать, как долго это может продолжаться, поскольку существует слишком много переменных, которые необходимо учитывать", - сказал он. СМИ при этом, ссылаясь на представителей Пентагона, сообщали, что оставшихся денег должно хватить примерно на шесть месяцев.
Ранее в понедельник представитель госдепа Мэтт Миллер сообщил, что США заморозили долгосрочные контрактные проекты с Украиной из-за отсутствия согласованной конгрессом помощи Киеву.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".