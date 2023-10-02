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Жители села Манышта в Башкирии собрали деньги для участников СВО - РИА Новости, 02.10.2023
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16:20 02.10.2023
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Жители села Манышта в Башкирии собрали деньги для участников СВО
Жители села Манышта в Башкирии собрали деньги для участников СВО - РИА Новости, 02.10.2023
Жители села Манышта в Башкирии собрали деньги для участников СВО
Предприниматель из села Манышта Белорецкого района Башкирии Альбина Саитгалина собрала с односельчанами средства для нужд земляков на передовой, сообщил глава... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T16:20
2023-10-02T16:20
надежные люди
общество
белорецкий район
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УФА, 2 окт – РИА Новости. Предприниматель из села Манышта Белорецкого района Башкирии Альбина Саитгалина собрала с односельчанами средства для нужд земляков на передовой, сообщил глава района Андрей Иванюта. "Жители села Манышта собрали финансовую помощь нашим военнослужащим, участникам специальной военной операции. Организатор сбора - предпринимательница Альбина Шафкатовна Саитгалина. Инициативная жительница написала в чате села, что хочет помочь солдатам и предложила односельчанам присоединиться. Вместе маныштинцы и жители соседних деревень собрали семьдесят тысяч рублей", - написал Иванюта в своем Telegram-канале. Он отметил, что сельчане уже неоднократно собирали гуманитарную помощь, отправляли продукты, одежду и многое другое. "Вместе с деньгами предпринимательница передала солдатам письма со словами поддержки, которые написали ученики Маныштинской средней школы. Большое спасибо всем, кто оказывает поддержку нашим солдатам! На собранные средства приобретём часть того, что просят бойцы и отвезём с очередным гуманитарным конвоем", - добавил глава Белорецкого района.
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общество, белорецкий район
Надежные люди, Общество, Белорецкий район
Жители села Манышта в Башкирии собрали деньги для участников СВО

В Башкирии предпринимательница собрала с односельчанами деньги для нужд СВО

© Фото : Андрей Иванюта/TelegramПредприниматель из села Манышта Белорецкого района Альбина Саитгалина с коллегами
Предприниматель из села Манышта Белорецкого района Альбина Саитгалина с коллегами - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© Фото : Андрей Иванюта/Telegram
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УФА, 2 окт – РИА Новости. Предприниматель из села Манышта Белорецкого района Башкирии Альбина Саитгалина собрала с односельчанами средства для нужд земляков на передовой, сообщил глава района Андрей Иванюта.
"Жители села Манышта собрали финансовую помощь нашим военнослужащим, участникам специальной военной операции. Организатор сбора - предпринимательница Альбина Шафкатовна Саитгалина. Инициативная жительница написала в чате села, что хочет помочь солдатам и предложила односельчанам присоединиться. Вместе маныштинцы и жители соседних деревень собрали семьдесят тысяч рублей", - написал Иванюта в своем Telegram-канале.
© Фото : Андрей Иванюта/TelegramПисьма учащихся средней школы села Манышта Белорецкого района
Письма учащихся средней школы села Манышта Белорецкого района - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© Фото : Андрей Иванюта/Telegram
Письма учащихся средней школы села Манышта Белорецкого района
Он отметил, что сельчане уже неоднократно собирали гуманитарную помощь, отправляли продукты, одежду и многое другое.
"Вместе с деньгами предпринимательница передала солдатам письма со словами поддержки, которые написали ученики Маныштинской средней школы. Большое спасибо всем, кто оказывает поддержку нашим солдатам! На собранные средства приобретём часть того, что просят бойцы и отвезём с очередным гуманитарным конвоем", - добавил глава Белорецкого района.
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