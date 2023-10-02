https://ria.ru/20231002/pomosch-1899997182.html

Жители села Манышта в Башкирии собрали деньги для участников СВО

Жители села Манышта в Башкирии собрали деньги для участников СВО - РИА Новости, 02.10.2023

Жители села Манышта в Башкирии собрали деньги для участников СВО

Предприниматель из села Манышта Белорецкого района Башкирии Альбина Саитгалина собрала с односельчанами средства для нужд земляков на передовой, сообщил глава... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T16:20

2023-10-02T16:20

2023-10-02T16:20

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белорецкий район

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УФА, 2 окт – РИА Новости. Предприниматель из села Манышта Белорецкого района Башкирии Альбина Саитгалина собрала с односельчанами средства для нужд земляков на передовой, сообщил глава района Андрей Иванюта. "Жители села Манышта собрали финансовую помощь нашим военнослужащим, участникам специальной военной операции. Организатор сбора - предпринимательница Альбина Шафкатовна Саитгалина. Инициативная жительница написала в чате села, что хочет помочь солдатам и предложила односельчанам присоединиться. Вместе маныштинцы и жители соседних деревень собрали семьдесят тысяч рублей", - написал Иванюта в своем Telegram-канале. Он отметил, что сельчане уже неоднократно собирали гуманитарную помощь, отправляли продукты, одежду и многое другое. "Вместе с деньгами предпринимательница передала солдатам письма со словами поддержки, которые написали ученики Маныштинской средней школы. Большое спасибо всем, кто оказывает поддержку нашим солдатам! На собранные средства приобретём часть того, что просят бойцы и отвезём с очередным гуманитарным конвоем", - добавил глава Белорецкого района.

https://ria.ru/20231002/spetsoperatsiya-1899860342.html

белорецкий район

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, белорецкий район