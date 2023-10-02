https://ria.ru/20231002/pomosch-1899997182.html
Жители села Манышта в Башкирии собрали деньги для участников СВО
Жители села Манышта в Башкирии собрали деньги для участников СВО - РИА Новости, 02.10.2023
Жители села Манышта в Башкирии собрали деньги для участников СВО
Предприниматель из села Манышта Белорецкого района Башкирии Альбина Саитгалина собрала с односельчанами средства для нужд земляков на передовой, сообщил глава... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T16:20
2023-10-02T16:20
2023-10-02T16:20
надежные люди
общество
белорецкий район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899992913_0:17:1024:593_1920x0_80_0_0_b18b29b5b1638e848f9b5282238661d7.jpg
УФА, 2 окт – РИА Новости. Предприниматель из села Манышта Белорецкого района Башкирии Альбина Саитгалина собрала с односельчанами средства для нужд земляков на передовой, сообщил глава района Андрей Иванюта. "Жители села Манышта собрали финансовую помощь нашим военнослужащим, участникам специальной военной операции. Организатор сбора - предпринимательница Альбина Шафкатовна Саитгалина. Инициативная жительница написала в чате села, что хочет помочь солдатам и предложила односельчанам присоединиться. Вместе маныштинцы и жители соседних деревень собрали семьдесят тысяч рублей", - написал Иванюта в своем Telegram-канале. Он отметил, что сельчане уже неоднократно собирали гуманитарную помощь, отправляли продукты, одежду и многое другое. "Вместе с деньгами предпринимательница передала солдатам письма со словами поддержки, которые написали ученики Маныштинской средней школы. Большое спасибо всем, кто оказывает поддержку нашим солдатам! На собранные средства приобретём часть того, что просят бойцы и отвезём с очередным гуманитарным конвоем", - добавил глава Белорецкого района.
https://ria.ru/20231002/spetsoperatsiya-1899860342.html
белорецкий район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899992913_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_df05604944feeb86ef82f3144ba57dcc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, белорецкий район
Надежные люди, Общество, Белорецкий район
Жители села Манышта в Башкирии собрали деньги для участников СВО
В Башкирии предпринимательница собрала с односельчанами деньги для нужд СВО
УФА, 2 окт – РИА Новости. Предприниматель из села Манышта Белорецкого района Башкирии Альбина Саитгалина собрала с односельчанами средства для нужд земляков на передовой, сообщил глава района Андрей Иванюта.
"Жители села Манышта собрали финансовую помощь нашим военнослужащим, участникам специальной военной операции. Организатор сбора - предпринимательница Альбина Шафкатовна Саитгалина. Инициативная жительница написала в чате села, что хочет помочь солдатам и предложила односельчанам присоединиться. Вместе маныштинцы и жители соседних деревень собрали семьдесят тысяч рублей", - написал Иванюта в своем Telegram-канале.
Он отметил, что сельчане уже неоднократно собирали гуманитарную помощь, отправляли продукты, одежду и многое другое.
"Вместе с деньгами предпринимательница передала солдатам письма со словами поддержки, которые написали ученики Маныштинской средней школы. Большое спасибо всем, кто оказывает поддержку нашим солдатам! На собранные средства приобретём часть того, что просят бойцы и отвезём с очередным гуманитарным конвоем", - добавил глава Белорецкого района.
Магаданцы собрали больше 600 тысяч рублей в поддержку участников СВО