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Глава МО Британии считает, что США и Польша продолжат поддерживать Украину - РИА Новости, 02.10.2023
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16:06 02.10.2023 (обновлено: 16:09 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/pomosch-1899991567.html
Глава МО Британии считает, что США и Польша продолжат поддерживать Украину
Глава МО Британии считает, что США и Польша продолжат поддерживать Украину - РИА Новости, 02.10.2023
Глава МО Британии считает, что США и Польша продолжат поддерживать Украину
Министр обороны Великобритании Грант Шэппс полагает, что Польша и США продолжает оказывать существенную поддержку Украине, несмотря на давление в связи с... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T16:06
2023-10-02T16:09
в мире
украина
нато
оон
сша
грант шэппс
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Грант Шэппс полагает, что Польша и США продолжает оказывать существенную поддержку Украине, несмотря на давление в связи с предстоящими в странах выборами, передает в понедельник газета Telegraph. "Я очень надеюсь и верю, что когда там пройдут выборы и все будет урегулировано, то будет применен разумный, здравый подход", - приводит издание его слова. Кроме того, на съезде правящей Консервативной партии он заявил, что Великобритания в свою очередь продолжит поддерживать Киев вне зависимости от того, "что где-либо еще произойдет", пишет СМИ. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии. Парламентские выборы в Польше назначены на 15 октября. Победившая в них политическая сила сформирует новое правительство. Результаты последних соцопросов говорят о том, что "Право и справедливость", которая находится у власти с 2015 года, может ее и потерять. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20231002/sverkhderzhava-1899781212.html
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в мире, украина, нато, оон, сша, грант шэппс, майк пенс
В мире, Украина, НАТО, ООН, США, Грант Шэппс, Майк Пенс
Глава МО Британии считает, что США и Польша продолжат поддерживать Украину

Глава МО Британии Шэппс считает, что Польша и США продолжат поддерживать Украину

© AP Photo / Stefan RousseauГрант Шаппс
Грант Шаппс - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© AP Photo / Stefan Rousseau
Грант Шаппс. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Грант Шэппс полагает, что Польша и США продолжает оказывать существенную поддержку Украине, несмотря на давление в связи с предстоящими в странах выборами, передает в понедельник газета Telegraph.
"Я очень надеюсь и верю, что когда там пройдут выборы и все будет урегулировано, то будет применен разумный, здравый подход", - приводит издание его слова.
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Кроме того, на съезде правящей Консервативной партии он заявил, что Великобритания в свою очередь продолжит поддерживать Киев вне зависимости от того, "что где-либо еще произойдет", пишет СМИ.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.
Парламентские выборы в Польше назначены на 15 октября. Победившая в них политическая сила сформирует новое правительство. Результаты последних соцопросов говорят о том, что "Право и справедливость", которая находится у власти с 2015 года, может ее и потерять.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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В миреУкраинаНАТОООНСШАГрант ШэппсМайк Пенс
 
 
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