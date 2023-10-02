https://ria.ru/20231002/pokushenie-1899953303.html

Стрелявшему под Петербургом в прохожего из травматики предъявили обвинение

Стрелявшему под Петербургом в прохожего из травматики предъявили обвинение - РИА Новости, 02.10.2023

Стрелявшему под Петербургом в прохожего из травматики предъявили обвинение

Мужчине, который ранил из травматического пистолета прохожего в поселке Парголово, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщает пресс-служба ГСУСК РФ РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T14:18

2023-10-02T14:18

2023-10-02T14:18

происшествия

россия

санкт-петербург

volkswagen group

volkswagen touareg

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт - РИА Новости. Мужчине, который ранил из травматического пистолета прохожего в поселке Парголово, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщает пресс-служба ГСУСК РФ по Петербургу. Полиция ранее сообщала, что 17 сентября у магазина в Парголово в ходе конфликта неизвестный выстрелил из травматического пистолета в 23-летнего местного жителя, после чего скрылся на каршеринговом автомобиле Volkswagen Polo. Когда подозреваемого задержали, ему вменили статью о хулиганстве УК РФ. "По поручению председателя СК России с учетом тяжести совершенного преступления действия мужчины переквалифицированы на покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ), ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления", - говорится в сообщении. По версии следствия, обвиняемый произвел в потерпевшего, с которым у него случился конфликт, три выстрела из неустановленного травматического оружия, намереваясь его убить, а затем скрылся, не оказав тому помощи. Раненый был доставлен в больницу. Решается вопрос об аресте обвиняемого.

https://ria.ru/20230925/pokushenie-1898585249.html

https://ria.ru/20230906/ubiystvo-1894592188.html

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происшествия, россия, санкт-петербург, volkswagen group, volkswagen touareg, следственный комитет россии (ск рф)