Рейтинг@Mail.ru
Стрелявшему под Петербургом в прохожего из травматики предъявили обвинение - РИА Новости, 02.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:18 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/pokushenie-1899953303.html
Стрелявшему под Петербургом в прохожего из травматики предъявили обвинение
Стрелявшему под Петербургом в прохожего из травматики предъявили обвинение - РИА Новости, 02.10.2023
Стрелявшему под Петербургом в прохожего из травматики предъявили обвинение
Мужчине, который ранил из травматического пистолета прохожего в поселке Парголово, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщает пресс-служба ГСУСК РФ РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T14:18
2023-10-02T14:18
происшествия
россия
санкт-петербург
volkswagen group
volkswagen touareg
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15095/62/150956282_0:1129:2341:2446_1920x0_80_0_0_a1701403fc83088b3d9a09483a5d6cb8.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт - РИА Новости. Мужчине, который ранил из травматического пистолета прохожего в поселке Парголово, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщает пресс-служба ГСУСК РФ по Петербургу. Полиция ранее сообщала, что 17 сентября у магазина в Парголово в ходе конфликта неизвестный выстрелил из травматического пистолета в 23-летнего местного жителя, после чего скрылся на каршеринговом автомобиле Volkswagen Polo. Когда подозреваемого задержали, ему вменили статью о хулиганстве УК РФ. "По поручению председателя СК России с учетом тяжести совершенного преступления действия мужчины переквалифицированы на покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ), ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления", - говорится в сообщении. По версии следствия, обвиняемый произвел в потерпевшего, с которым у него случился конфликт, три выстрела из неустановленного травматического оружия, намереваясь его убить, а затем скрылся, не оказав тому помощи. Раненый был доставлен в больницу. Решается вопрос об аресте обвиняемого.
https://ria.ru/20230925/pokushenie-1898585249.html
https://ria.ru/20230906/ubiystvo-1894592188.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15095/62/150956282_0:910:2341:2666_1920x0_80_0_0_90aeea98374cac6326c4ac2239aeb41d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, санкт-петербург, volkswagen group, volkswagen touareg, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg, Следственный комитет России (СК РФ)
Стрелявшему под Петербургом в прохожего из травматики предъявили обвинение

Стрелявшего под Петербургом в прохожего из травматики обвинили в покушении

© Иллюстрация РИА НовостиУголовный кодекс
Уголовный кодекс - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© Иллюстрация РИА Новости
Уголовный кодекс. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт - РИА Новости. Мужчине, который ранил из травматического пистолета прохожего в поселке Парголово, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщает пресс-служба ГСУСК РФ по Петербургу.
Полиция ранее сообщала, что 17 сентября у магазина в Парголово в ходе конфликта неизвестный выстрелил из травматического пистолета в 23-летнего местного жителя, после чего скрылся на каршеринговом автомобиле Volkswagen Polo. Когда подозреваемого задержали, ему вменили статью о хулиганстве УК РФ.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Жительница Пензы получила 10 лет за покушение на внука из-за плача
25 сентября, 20:00
«
"По поручению председателя СК России с учетом тяжести совершенного преступления действия мужчины переквалифицированы на покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ), ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления", - говорится в сообщении.
По версии следствия, обвиняемый произвел в потерпевшего, с которым у него случился конфликт, три выстрела из неустановленного травматического оружия, намереваясь его убить, а затем скрылся, не оказав тому помощи. Раненый был доставлен в больницу.
Решается вопрос об аресте обвиняемого.
Полиция - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
В Ленинградской области убийство девушки и покушение раскрыли спустя 30 лет
6 сентября, 17:37
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургVolkswagen GroupVolkswagen TouaregСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала