https://ria.ru/20231002/plennyy-1899820683.html

Под Артемовском российские бойцы взяли в плен две группы солдат ВСУ

Под Артемовском российские бойцы взяли в плен две группы солдат ВСУ - РИА Новости, 02.10.2023

Под Артемовском российские бойцы взяли в плен две группы солдат ВСУ

Бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен под Артемовском две группы мобилизованных солдат ВС Украины, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T04:47

2023-10-02T04:47

2023-10-02T04:47

специальная военная операция на украине

украина

артемовск

вооруженные силы украины

sas

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен под Артемовском две группы мобилизованных солдат ВС Украины, рассказал РИА Новости российский разведчик, выполняющий ряд задач на данном участке."На позициях северо-западнее Артемовска взяли в плен две группы противника, все мобилизованные", – рассказал разведчик.Он уточнил, что в плен попали военнослужащие 77-ой аэромобильной и 56-ой отдельной мотопехотной бригад ВСУ.В одном окопе с убитыми сослуживцамиУкраинским военнослужащим приходится стоять на позициях под Артемовском, с которых даже не эвакуируют тела их погибших сослуживцев, рассказал журналистам военнослужащий 56-ой отдельной мотопехотной бригады ВСУ Виталий Мельниченко, взятый в плен под Артемовском."На позиции когда мы заходили, в окопы, там были трупы украинских солдат, уже начинавшие разлагаться. По времени им где-то по три-четыре месяца", - рассказал Мельниченко.Пленный считает, что эти позиции из-за их не очень удачного расположения были не нужны ни российским военнослужащим, ни украинским, однако командование отправило солдат ВСУ туда для того, чтобы показать, что Украина контролирует больше территории."Для чего нас туда поставили? Просто зафиксировать большую территорию?" - предположил Мельниченко.Добивают своих солдатУкраинских военнослужащих, попадающих в плен к российской армии, ВСУ стараются уничтожать еще у линии фронта, чтобы не допустить утечки информации, рассказал РИА Новости офицер-инструктор группировки войск "Юг" Вооруженных сил России с позывным "Аид"."Пленных своих, которых берут (российские военные – ред.), они максимально добивают, чтобы никто ничего из них не рассказал", - сказал агентству инструктировавший бойцов офицер.Российский военный отметил, что украинская армия в последнее время повсеместно применяет тактику действий британского спецназа SAS.

https://ria.ru/20230930/plennyy-1899613232.html

https://ria.ru/20230930/plennyy-1899609091.html

украина

артемовск

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

украина, артемовск, вооруженные силы украины, sas