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В Кремле допустили, что Молдавия купила газ из России на европейском рынке - РИА Новости, 02.10.2023
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13:49 02.10.2023 (обновлено: 18:51 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/peskov-1899943822.html
В Кремле допустили, что Молдавия купила газ из России на европейском рынке
В Кремле допустили, что Молдавия купила газ из России на европейском рынке - РИА Новости, 02.10.2023
В Кремле допустили, что Молдавия купила газ из России на европейском рынке
Рынок краткосрочных контрактов на поставку газа нестабилен: в моменте Молдавия может выиграть, отказавшись от российского трубного газа, но не исключено, что в... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T13:49
2023-10-02T18:51
экономика
молдавия
кишинев
россия
дмитрий песков
газпром
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Рынок краткосрочных контрактов на поставку газа нестабилен: в моменте Молдавия может выиграть, отказавшись от российского трубного газа, но не исключено, что в будущем закупки обойдутся дороже, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Спотовый рынок очень переменчив. Да, на споте сейчас можно купить газ — причем который в итоге по происхождению, скорее всего, окажется российским — на европейском рынке", — сказал журналистам представитель Кремля.Как заявил сегодня министр энергетики Молдавии Виктор Парликов, Кишинев больше не будет покупать топливо у "Газпрома", поскольку властям удалось найти альтернативу на европейском рынке, как утверждается, по более низкой цене.Песков предположил, что Молдавия нашла варианты с поставкой по краткосрочным контрактам."Но спотовый рынок такой, что сегодня это может быть дешевле трубного газа, но завтра это будет значительно дороже трубного газа. И считать здесь нужно как-то по усредненным показателям в определенной перспективе", — добавил замглавы президентской администрации.Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с российской компанией о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022-м. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа Кишиневу из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов.
https://ria.ru/20231002/pridnestrove-1899937302.html
https://ria.ru/20230924/moldaviya-1898339929.html
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экономика, молдавия, кишинев, россия, дмитрий песков, газпром
Экономика, Молдавия, Кишинев, Россия, Дмитрий Песков, Газпром
В Кремле допустили, что Молдавия купила газ из России на европейском рынке

Песков допустил, что Молдавия закупает российский газ на спотовом рынке

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Рынок краткосрочных контрактов на поставку газа нестабилен: в моменте Молдавия может выиграть, отказавшись от российского трубного газа, но не исключено, что в будущем закупки обойдутся дороже, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Спотовый рынок очень переменчив. Да, на споте сейчас можно купить газ — причем который в итоге по происхождению, скорее всего, окажется российским — на европейском рынке", — сказал журналистам представитель Кремля.
Как заявил сегодня министр энергетики Молдавии Виктор Парликов, Кишинев больше не будет покупать топливо у "Газпрома", поскольку властям удалось найти альтернативу на европейском рынке, как утверждается, по более низкой цене.
Песков предположил, что Молдавия нашла варианты с поставкой по краткосрочным контрактам.
Вид города Тирасполь - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Песков переадресовал "Газпрому" вопрос о снабжении Приднестровья газом
Вчера, 13:35
"Но спотовый рынок такой, что сегодня это может быть дешевле трубного газа, но завтра это будет значительно дороже трубного газа. И считать здесь нужно как-то по усредненным показателям в определенной перспективе", — добавил замглавы президентской администрации.
Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с российской компанией о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022-м. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа Кишиневу из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.
В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Экс-премьер Молдавии призвал Кишинев не "становиться в позу" в вопросе газа
24 сентября, 16:31
 
ЭкономикаМолдавияКишиневРоссияДмитрий ПесковГазпром
 
 
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