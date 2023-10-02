https://ria.ru/20231002/peskov-1899943822.html

В Кремле допустили, что Молдавия купила газ из России на европейском рынке

В Кремле допустили, что Молдавия купила газ из России на европейском рынке - РИА Новости, 02.10.2023

В Кремле допустили, что Молдавия купила газ из России на европейском рынке

Рынок краткосрочных контрактов на поставку газа нестабилен: в моменте Молдавия может выиграть, отказавшись от российского трубного газа, но не исключено, что в... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T13:49

2023-10-02T13:49

2023-10-02T18:51

экономика

молдавия

кишинев

россия

дмитрий песков

газпром

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Рынок краткосрочных контрактов на поставку газа нестабилен: в моменте Молдавия может выиграть, отказавшись от российского трубного газа, но не исключено, что в будущем закупки обойдутся дороже, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Спотовый рынок очень переменчив. Да, на споте сейчас можно купить газ — причем который в итоге по происхождению, скорее всего, окажется российским — на европейском рынке", — сказал журналистам представитель Кремля.Как заявил сегодня министр энергетики Молдавии Виктор Парликов, Кишинев больше не будет покупать топливо у "Газпрома", поскольку властям удалось найти альтернативу на европейском рынке, как утверждается, по более низкой цене.Песков предположил, что Молдавия нашла варианты с поставкой по краткосрочным контрактам."Но спотовый рынок такой, что сегодня это может быть дешевле трубного газа, но завтра это будет значительно дороже трубного газа. И считать здесь нужно как-то по усредненным показателям в определенной перспективе", — добавил замглавы президентской администрации.Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с российской компанией о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022-м. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа Кишиневу из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов.

https://ria.ru/20231002/pridnestrove-1899937302.html

https://ria.ru/20230924/moldaviya-1898339929.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, молдавия, кишинев, россия, дмитрий песков, газпром