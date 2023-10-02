https://ria.ru/20231002/peskov-1899932685.html

Песков заявил об усталости всего мира от спонсирования киевского режима

Песков заявил об усталости всего мира от спонсирования киевского режима - РИА Новости, 02.10.2023

Песков заявил об усталости всего мира от спонсирования киевского режима

Усталость в мире от абсурдного спонсирования киевского режима будет расти, что в свою очередь приведет к росту противоречий в правящих кругах Запада, завяил... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T13:24

2023-10-02T13:24

2023-10-02T16:42

в мире

украина

дмитрий песков

сша

россия

джо байден

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Усталость в мире от абсурдного спонсирования киевского режима будет расти, что в свою очередь приведет к росту противоречий в правящих кругах Запада, завяил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины. Сам Байден ранее заявил, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Киева."Мы неоднократно говорили ранее, что, по нашим прогнозам, усталость от этого конфликта, усталость от совершенно абсурдного спонсирования киевского режима будет расти в разных странах, в том числе в США. Эта усталость будет приводить к фрагментации политического истеблишмента и росту противоречий", - сказал Песков журналистам, комментируя проект бюджета без помощи Украине.

https://ria.ru/20231001/proekt-1899700815.html

украина

сша

россия

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Дарья Буймова

в мире, украина, дмитрий песков, сша, россия, джо байден