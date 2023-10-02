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Песков заявил об усталости всего мира от спонсирования киевского режима - РИА Новости, 02.10.2023
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13:24 02.10.2023 (обновлено: 16:42 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/peskov-1899932685.html
Песков заявил об усталости всего мира от спонсирования киевского режима
Песков заявил об усталости всего мира от спонсирования киевского режима - РИА Новости, 02.10.2023
Песков заявил об усталости всего мира от спонсирования киевского режима
Усталость в мире от абсурдного спонсирования киевского режима будет расти, что в свою очередь приведет к росту противоречий в правящих кругах Запада, завяил... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T13:24
2023-10-02T16:42
в мире
украина
дмитрий песков
сша
россия
джо байден
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Усталость в мире от абсурдного спонсирования киевского режима будет расти, что в свою очередь приведет к росту противоречий в правящих кругах Запада, завяил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины. Сам Байден ранее заявил, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Киева."Мы неоднократно говорили ранее, что, по нашим прогнозам, усталость от этого конфликта, усталость от совершенно абсурдного спонсирования киевского режима будет расти в разных странах, в том числе в США. Эта усталость будет приводить к фрагментации политического истеблишмента и росту противоречий", - сказал Песков журналистам, комментируя проект бюджета без помощи Украине.
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в мире, украина, дмитрий песков, сша, россия, джо байден
В мире, Украина, Дмитрий Песков, США, Россия, Джо Байден
Песков заявил об усталости всего мира от спонсирования киевского режима

Песков: в мире будет расти усталость от абсурдного спонсирования Киева

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Усталость в мире от абсурдного спонсирования киевского режима будет расти, что в свою очередь приведет к росту противоречий в правящих кругах Запада, завяил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины. Сам Байден ранее заявил, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Киева.
"Мы неоднократно говорили ранее, что, по нашим прогнозам, усталость от этого конфликта, усталость от совершенно абсурдного спонсирования киевского режима будет расти в разных странах, в том числе в США. Эта усталость будет приводить к фрагментации политического истеблишмента и росту противоречий", - сказал Песков журналистам, комментируя проект бюджета без помощи Украине.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Байден подписал закон о финансировании правительства без помощи Украине
1 октября, 06:20
 
В миреУкраинаДмитрий ПесковСШАРоссияДжо Байден
 
 
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