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Суд рассмотрит продление ареста обвиняемому в покушении на Прилепина - РИА Новости, 02.10.2023
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10:27 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/permyakov-1899847680.html
Суд рассмотрит продление ареста обвиняемому в покушении на Прилепина
Суд рассмотрит продление ареста обвиняемому в покушении на Прилепина - РИА Новости, 02.10.2023
Суд рассмотрит продление ареста обвиняемому в покушении на Прилепина
Басманный суд Москвы в ближайшую среду рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста Александру Пермякову, обвиняемому в покушении на писателя Захара... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T10:27
2023-10-02T10:27
захар прилепин
москва
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
подрыв автомобиля захара прилепина
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы в ближайшую среду рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста Александру Пермякову, обвиняемому в покушении на писателя Захара Прилепина, сообщили РИА Новости в суде. "Суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста Пермякову А.А. 4 октября",- сказала собеседница агентства. Срок заключения под стражу следствие просит продлить до 6 января следующего года. Ранее суд в Нижегородской области отправил Пермякова в СИЗО. Затем его перевели в столичный изолятор. Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Прилепин получил ранения, а его соратник Александр Шубин, сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии, погиб. Позже полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в подрыве - Пермякова. Ему предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
https://ria.ru/20230605/nagrada-1876263805.html
https://ria.ru/20230606/orden-1876502091.html
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захар прилепин, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), подрыв автомобиля захара прилепина
Захар Прилепин, Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Подрыв автомобиля Захара Прилепина
Суд рассмотрит продление ареста обвиняемому в покушении на Прилепина

Суд 4 октября рассмотрит продление ареста обвиняемому в покушении на Прилепина

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Пермяков, обвиняемый в подрыве автомобиля Захара Прилепина
Александр Пермяков, обвиняемый в подрыве автомобиля Захара Прилепина - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Александр Пермяков, обвиняемый в подрыве автомобиля Захара Прилепина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы в ближайшую среду рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста Александру Пермякову, обвиняемому в покушении на писателя Захара Прилепина, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста Пермякову А.А. 4 октября",- сказала собеседница агентства.
Троим полицейским, задержавшим Александра Пермякова, обвиняемого в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина, вручили награды, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Полицейских, задержавших обвиняемого в подрыве машины Прилепина, наградили
5 июня, 16:22
Срок заключения под стражу следствие просит продлить до 6 января следующего года.
Ранее суд в Нижегородской области отправил Пермякова в СИЗО. Затем его перевели в столичный изолятор.
Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Прилепин получил ранения, а его соратник Александр Шубин, сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии, погиб.
Позже полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в подрыве - Пермякова. Ему предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Орден Мужества и удостоверение к Государственной награде России - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Путин наградил Прилепина и Шубина орденами Мужества
6 июня, 15:40
 
Захар ПрилепинМоскваФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Подрыв автомобиля Захара Прилепина
 
 
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