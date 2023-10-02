https://ria.ru/20231002/permyakov-1899847680.html
Суд рассмотрит продление ареста обвиняемому в покушении на Прилепина
Суд рассмотрит продление ареста обвиняемому в покушении на Прилепина - РИА Новости, 02.10.2023
Суд рассмотрит продление ареста обвиняемому в покушении на Прилепина
Басманный суд Москвы в ближайшую среду рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста Александру Пермякову, обвиняемому в покушении на писателя Захара... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T10:27
2023-10-02T10:27
2023-10-02T10:27
захар прилепин
москва
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
подрыв автомобиля захара прилепина
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы в ближайшую среду рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста Александру Пермякову, обвиняемому в покушении на писателя Захара Прилепина, сообщили РИА Новости в суде. "Суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста Пермякову А.А. 4 октября",- сказала собеседница агентства. Срок заключения под стражу следствие просит продлить до 6 января следующего года. Ранее суд в Нижегородской области отправил Пермякова в СИЗО. Затем его перевели в столичный изолятор. Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Прилепин получил ранения, а его соратник Александр Шубин, сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии, погиб. Позже полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в подрыве - Пермякова. Ему предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
https://ria.ru/20230605/nagrada-1876263805.html
https://ria.ru/20230606/orden-1876502091.html
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захар прилепин, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), подрыв автомобиля захара прилепина
Захар Прилепин, Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Подрыв автомобиля Захара Прилепина
Суд рассмотрит продление ареста обвиняемому в покушении на Прилепина
Суд 4 октября рассмотрит продление ареста обвиняемому в покушении на Прилепина