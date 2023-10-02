https://ria.ru/20231002/permyakov-1899847680.html

Суд рассмотрит продление ареста обвиняемому в покушении на Прилепина

Суд рассмотрит продление ареста обвиняемому в покушении на Прилепина - РИА Новости, 02.10.2023

Суд рассмотрит продление ареста обвиняемому в покушении на Прилепина

Басманный суд Москвы в ближайшую среду рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста Александру Пермякову, обвиняемому в покушении на писателя Захара... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T10:27

2023-10-02T10:27

2023-10-02T10:27

захар прилепин

москва

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

подрыв автомобиля захара прилепина

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы в ближайшую среду рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста Александру Пермякову, обвиняемому в покушении на писателя Захара Прилепина, сообщили РИА Новости в суде. "Суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста Пермякову А.А. 4 октября",- сказала собеседница агентства. Срок заключения под стражу следствие просит продлить до 6 января следующего года. Ранее суд в Нижегородской области отправил Пермякова в СИЗО. Затем его перевели в столичный изолятор. Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Прилепин получил ранения, а его соратник Александр Шубин, сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии, погиб. Позже полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в подрыве - Пермякова. Ему предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

https://ria.ru/20230605/nagrada-1876263805.html

https://ria.ru/20230606/orden-1876502091.html

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захар прилепин, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), подрыв автомобиля захара прилепина