https://ria.ru/20231002/permyakov-1899828899.html
Следствие потребовало продлить арест обвиняемому в покушении на Прилепина
Следствие потребовало продлить арест обвиняемому в покушении на Прилепина - РИА Новости, 02.10.2023
Следствие потребовало продлить арест обвиняемому в покушении на Прилепина
Следствие просит Басманный районный суд Москвы продлить арест Александру Пермякову, обвиняемому в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина, сообщили РИА... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T08:27
2023-10-02T08:27
2023-10-02T08:27
происшествия
нижегородская область
москва
захар прилепин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Следствие просит Басманный районный суд Москвы продлить арест Александру Пермякову, обвиняемому в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступило ходатайство следствия о продлении (срока содержания под - ред.) стражей Пермякова А.А", - сказал собеседник агентства. Дата рассмотрения ходатайства пока не назначена. Ранее суд в Нижегородской области отправил Пермякова в СИЗО. Затем его перевели в столичный изолятор. Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Пресс-служба Прилепина также сообщила, что в результате взрыва погиб соратник писателя Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Позже полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с писателем. Пермякову предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
https://ria.ru/20230629/prilepin-1881210230.html
https://ria.ru/20230519/pokushenie-1872894751.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, москва, захар прилепин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Нижегородская область, Москва, Захар Прилепин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Следствие потребовало продлить арест обвиняемому в покушении на Прилепина
Следствие требует продлить арест обвиняемому в покушении на Прилепина Пермякову