Рейтинг@Mail.ru
Следствие потребовало продлить арест обвиняемому в покушении на Прилепина - РИА Новости, 02.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:27 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/permyakov-1899828899.html
Следствие потребовало продлить арест обвиняемому в покушении на Прилепина
Следствие потребовало продлить арест обвиняемому в покушении на Прилепина - РИА Новости, 02.10.2023
Следствие потребовало продлить арест обвиняемому в покушении на Прилепина
Следствие просит Басманный районный суд Москвы продлить арест Александру Пермякову, обвиняемому в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина, сообщили РИА... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T08:27
2023-10-02T08:27
происшествия
нижегородская область
москва
захар прилепин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881208921_0:322:3069:2048_1920x0_80_0_0_14e6d9f6e001f34dcc47b414187387df.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Следствие просит Басманный районный суд Москвы продлить арест Александру Пермякову, обвиняемому в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступило ходатайство следствия о продлении (срока содержания под - ред.) стражей Пермякова А.А", - сказал собеседник агентства. Дата рассмотрения ходатайства пока не назначена. Ранее суд в Нижегородской области отправил Пермякова в СИЗО. Затем его перевели в столичный изолятор. Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Пресс-служба Прилепина также сообщила, что в результате взрыва погиб соратник писателя Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Позже полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с писателем. Пермякову предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
https://ria.ru/20230629/prilepin-1881210230.html
https://ria.ru/20230519/pokushenie-1872894751.html
нижегородская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881208921_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_278f8b0c978297e8f8c6407e42d5266a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижегородская область, москва, захар прилепин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Нижегородская область, Москва, Захар Прилепин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Следствие потребовало продлить арест обвиняемому в покушении на Прилепина

Следствие требует продлить арест обвиняемому в покушении на Прилепина Пермякову

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Пермяков, обвиняемый в подрыве автомобиля Захара Прилепина, в Басманном суде Москвы
Александр Пермяков, обвиняемый в подрыве автомобиля Захара Прилепина, в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Александр Пермяков, обвиняемый в подрыве автомобиля Захара Прилепина, в Басманном суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Следствие просит Басманный районный суд Москвы продлить арест Александру Пермякову, обвиняемому в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступило ходатайство следствия о продлении (срока содержания под - ред.) стражей Пермякова А.А", - сказал собеседник агентства.
Фото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Заказчиков покушения на Прилепина пока не установили
29 июня, 16:31
Дата рассмотрения ходатайства пока не назначена.
Ранее суд в Нижегородской области отправил Пермякова в СИЗО. Затем его перевели в столичный изолятор.
Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Пресс-служба Прилепина также сообщила, что в результате взрыва погиб соратник писателя Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Позже полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с писателем. Пермякову предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Место взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Патрушев: США координировали убийство Татарского и покушение на Прилепина
19 мая, 13:03
 
ПроисшествияНижегородская областьМоскваЗахар ПрилепинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала