https://ria.ru/20231002/otoplenie-1900050082.html
Стало известно, когда в Москве начнут включать отопление
Стало известно, когда в Москве начнут включать отопление - РИА Новости, 02.10.2023
Стало известно, когда в Москве начнут включать отопление
Специалисты комплекса городского хозяйства приступят 3 октября к подаче тепла в столичные здания, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T19:43
2023-10-02T19:43
2023-10-02T21:35
москва
петр бирюков
отопительный сезон 2023-2024 в россии
общество
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступят 3 октября к подаче тепла в столичные здания, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха и предстоящим похолоданием завтра начинаем перевод системы теплоснабжения на зимний режим работы", — сказал он.По словам Бирюкова, в первую очередь отопление вернется в социальные учреждения. Речь идет о школах, детских садах, больницах и поликлиниках. Также тепло дадут в жилых домах и офисных зданиях, а после этого — на торговых и промышленных объектах.Заммэра подчеркнул, что в этот раз пуск тепла в столице начнется значительно позже благодаря хорошей погоде, которая стояла на протяжении всего сентября. В прошлом году отопление в соцобъектах начали включать по заявкам в первой декаде сентября, а 18 сентября тепло вернулось в жилые дома.Бирюков также уточнил, что процесс будет происходить поэтапно. На всех столичных объектах тепло дадут в течение пяти дней. По его словам, к отопительному сезону подготовили свыше 74 тысяч объектов, включая 34 тысячи многоквартирных домов. Все работы удалось закончить в срок до 1 сентября.Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что с мая по сентябрь были проведены гидравлические и температурные испытания тепловых сетей. Это помогло заблаговременно выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Такие меры позволят обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон.
https://ria.ru/20230925/otoplenie-1897584168.html
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москва, петр бирюков, отопительный сезон 2023-2024 в россии, общество
Москва, Петр Бирюков, Отопительный сезон 2023-2024 в России, Общество
Стало известно, когда в Москве начнут включать отопление
Заммэра Москвы: отопление в столице начнут включать 3 октября
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступят 3 октября к подаче тепла в столичные здания, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха и предстоящим похолоданием завтра начинаем перевод системы теплоснабжения на зимний режим работы", — сказал он.
По словам Бирюкова, в первую очередь отопление вернется в социальные учреждения. Речь идет о школах, детских садах, больницах и поликлиниках. Также тепло дадут в жилых домах и офисных зданиях, а после этого — на торговых и промышленных объектах.
Заммэра подчеркнул, что в этот раз пуск тепла в столице начнется значительно позже благодаря хорошей погоде, которая стояла на протяжении всего сентября. В прошлом году отопление в соцобъектах начали включать по заявкам в первой декаде сентября, а 18 сентября тепло вернулось в жилые дома.
Бирюков также уточнил, что процесс будет происходить поэтапно. На всех столичных объектах тепло дадут в течение пяти дней. По его словам, к отопительному сезону подготовили свыше 74 тысяч объектов, включая 34 тысячи многоквартирных домов. Все работы удалось закончить в срок до 1 сентября.
Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что с мая по сентябрь были проведены гидравлические и температурные испытания тепловых сетей. Это помогло заблаговременно выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Такие меры позволят обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон.
Отопление в Москве в 2023 году: когда включат, как подготовиться к сезону