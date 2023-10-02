https://ria.ru/20231002/otnosheniya-1899828611.html

Дамаск рассчитывает на развитие братских отношений с Эр-Риядом

Дамаск рассчитывает на развитие братских отношений с Эр-Риядом - РИА Новости, 02.10.2023

Дамаск рассчитывает на развитие братских отношений с Эр-Риядом

Заместитель главы МИД Сирии Бассам ас-Саббах в интервью РИА Новости заявил, что Сирия находится на пути возобновления дипломатических отношений с Саудовской... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T08:25

2023-10-02T08:25

2023-10-02T08:25

в мире

сирия

саудовская аравия

оон

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ООН, 2 окт - РИА Новости. Заместитель главы МИД Сирии Бассам ас-Саббах в интервью РИА Новости заявил, что Сирия находится на пути возобновления дипломатических отношений с Саудовской Аравией и рассчитывает на их дальнейшее развитие. "Я думаю, что мы уже на этом пути... Мы очень рассчитываем на развитие этих братских отношений", - сказал ас-Саббах на полях завершившейся в Нью-Йорке недели высокого уровня ГА ООН, отвечая на соответствующий вопрос. Немаловажными аспектами в данном вопросе являются возвращение Сирии в Лигу арабских государств и участие президента страны Башара Асада в саммите в Джидде, отметил ас-Саббах. В апреле этого года глава МИД Сирии Фейсал Микдад впервые с начала гражданской войны 2011 года посетил Саудовскую Аравию, по итогам визита сообщалось о намерении двух стран возобновить работу посольств. В мае после 12-летнего перерыва главы МИД Лиги арабских государств одобрили возвращение Сирии в региональную организацию. Саммит стран-участниц ЛАГ, в котором впервые за много лет принял участие президент Сирии Башар Асад, прошел 19 мая в Джидде. В тексте декларации саммита лидеры стран ЛАГ выразили надежду, что возобновление участия Сирии в организации поспособствует сохранению целостности этой страны.

https://ria.ru/20230509/siriya-1870679170.html

сирия

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сирия, саудовская аравия, оон