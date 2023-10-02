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Дамаск рассчитывает на развитие братских отношений с Эр-Риядом - РИА Новости, 02.10.2023
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08:25 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/otnosheniya-1899828611.html
Дамаск рассчитывает на развитие братских отношений с Эр-Риядом
Дамаск рассчитывает на развитие братских отношений с Эр-Риядом - РИА Новости, 02.10.2023
Дамаск рассчитывает на развитие братских отношений с Эр-Риядом
Заместитель главы МИД Сирии Бассам ас-Саббах в интервью РИА Новости заявил, что Сирия находится на пути возобновления дипломатических отношений с Саудовской... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T08:25
2023-10-02T08:25
в мире
сирия
саудовская аравия
оон
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ООН, 2 окт - РИА Новости. Заместитель главы МИД Сирии Бассам ас-Саббах в интервью РИА Новости заявил, что Сирия находится на пути возобновления дипломатических отношений с Саудовской Аравией и рассчитывает на их дальнейшее развитие. "Я думаю, что мы уже на этом пути... Мы очень рассчитываем на развитие этих братских отношений", - сказал ас-Саббах на полях завершившейся в Нью-Йорке недели высокого уровня ГА ООН, отвечая на соответствующий вопрос. Немаловажными аспектами в данном вопросе являются возвращение Сирии в Лигу арабских государств и участие президента страны Башара Асада в саммите в Джидде, отметил ас-Саббах. В апреле этого года глава МИД Сирии Фейсал Микдад впервые с начала гражданской войны 2011 года посетил Саудовскую Аравию, по итогам визита сообщалось о намерении двух стран возобновить работу посольств. В мае после 12-летнего перерыва главы МИД Лиги арабских государств одобрили возвращение Сирии в региональную организацию. Саммит стран-участниц ЛАГ, в котором впервые за много лет принял участие президент Сирии Башар Асад, прошел 19 мая в Джидде. В тексте декларации саммита лидеры стран ЛАГ выразили надежду, что возобновление участия Сирии в организации поспособствует сохранению целостности этой страны.
https://ria.ru/20230509/siriya-1870679170.html
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в мире, сирия, саудовская аравия, оон
В мире, Сирия, Саудовская Аравия, ООН
Дамаск рассчитывает на развитие братских отношений с Эр-Риядом

Замглавы МИД: Дамаск рассчитывает на развитие братских отношений с Эр-Риядом

© Фото : SANAДамаск
Дамаск - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© Фото : SANA
Дамаск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 2 окт - РИА Новости. Заместитель главы МИД Сирии Бассам ас-Саббах в интервью РИА Новости заявил, что Сирия находится на пути возобновления дипломатических отношений с Саудовской Аравией и рассчитывает на их дальнейшее развитие.
"Я думаю, что мы уже на этом пути... Мы очень рассчитываем на развитие этих братских отношений", - сказал ас-Саббах на полях завершившейся в Нью-Йорке недели высокого уровня ГА ООН, отвечая на соответствующий вопрос.
Немаловажными аспектами в данном вопросе являются возвращение Сирии в Лигу арабских государств и участие президента страны Башара Асада в саммите в Джидде, отметил ас-Саббах.
В апреле этого года глава МИД Сирии Фейсал Микдад впервые с начала гражданской войны 2011 года посетил Саудовскую Аравию, по итогам визита сообщалось о намерении двух стран возобновить работу посольств.
В мае после 12-летнего перерыва главы МИД Лиги арабских государств одобрили возвращение Сирии в региональную организацию. Саммит стран-участниц ЛАГ, в котором впервые за много лет принял участие президент Сирии Башар Асад, прошел 19 мая в Джидде. В тексте декларации саммита лидеры стран ЛАГ выразили надежду, что возобновление участия Сирии в организации поспособствует сохранению целостности этой страны.
Эр-Рияд, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Сирия решила возобновить работу дипмиссии в Саудовской Аравии
9 мая, 23:40
 
В миреСирияСаудовская АравияООН
 
 
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