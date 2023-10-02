https://ria.ru/20231002/oon-1899823315.html
Состав СБ ООН не отражает политических реалий в мире, заявил МИД Сирии
Состав СБ ООН не отражает политических реалий в мире, заявил МИД Сирии - РИА Новости, 02.10.2023
Состав СБ ООН не отражает политических реалий в мире, заявил МИД Сирии
Нынешний состав Совета Безопасности ООН не отражает текущих политических реалий в мире, работа этого органа требует членства развивающихся стран, заявил в... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T06:06
2023-10-02T06:06
2023-10-02T06:06
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ООН, 2 окт - РИА Новости. Нынешний состав Совета Безопасности ООН не отражает текущих политических реалий в мире, работа этого органа требует членства развивающихся стран, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Сирии Бассам ас-Саббах. "Разумеется, вопрос реформирования Совета Безопасности также часто упоминался в выступлениях лидеров. Я считаю это крайне важным, поскольку реалии сегодняшних международных отношений не отражаются в работе Совета Безопасности должным образом", - сказал ас-Саббах на полях завершившейся в Нью-Йорке недели высокого уровня ГА ООН. По мнению высокопоставленного сирийского дипломата, расширение числа участников СБ ООН должно не только служить отражением современных тенденций, но также давать голос развивающимся странам с учетом их растущей роли в международных делах. "Таким образом, график (мероприятий Генассамблеи) был очень напряженным, уровень участия - очень высоким, а интерактивный диалог - крайне интенсивным", - ответил ас-Саббах, подводя итоги завершившегося международного форума на площадке всемирной организации.
https://ria.ru/20230912/oon-1895838703.html
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сирия, нью-йорк (город), оон, совет безопасности оон, генеральная ассамблея оон, в мире
Сирия, Нью-Йорк (город), ООН, Совет Безопасности ООН, Генеральная Ассамблея ООН, В мире
Состав СБ ООН не отражает политических реалий в мире, заявил МИД Сирии
МИД Сирии: состав СБ ООН не отражает текущих реалий в международных отношениях