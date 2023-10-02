https://ria.ru/20231002/odessa-1899948149.html

Одесситы проголосовали за сохранение названия площади Льва Толстого

Одесситы проголосовали за сохранение названия площади Льва Толстого - РИА Новости, 02.10.2023

Одесситы проголосовали за сохранение названия площади Льва Толстого

Жители Одессы не поддержали переименование в рамках декоммунизации площади имени русского писателя Льва Толстого в честь одного из основоположников еврейской... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T14:05

2023-10-02T14:05

2023-10-02T14:06

украина

лев толстой (писатель)

одесса

одесский городской совет

в мире

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Жители Одессы не поддержали переименование в рамках декоммунизации площади имени русского писателя Льва Толстого в честь одного из основоположников еврейской литературы на идише Менделе Мойхер-Сфорима, сообщает местное издание "Думская". Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. "Одесситы не хотят переименовывать площадь Льва Толстого в площадь Менделе Мойхер-Сфорима", - сообщает издание в Telegram-канале со ссылкой на результаты очередного голосования за переименование улиц. Как сообщала в воскресенье пресс-служба Одесского городского совета, завершилось электронное голосование касательно переименования 39 объектов топонимики города. По итогам голосования граждане поддержали переименование 37 объектов, однако выступили против переименования площади Льва Толстого на площадь Менделе Мойхер-Сфорима, а также не согласились с предложением изменить название Второго переулка Черепановых, названного на честь русских промышленных инженеров-изобретателей, на переулок Резервный.

https://ria.ru/20230503/odessa-1869490102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, лев толстой (писатель), одесса, одесский городской совет, в мире