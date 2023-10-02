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ВСУ в течение дня 20 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 02.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:02 02.10.2023 (обновлено: 21:06 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/obstrely-1900060769.html
ВСУ в течение дня 20 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ в течение дня 20 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 02.10.2023
ВСУ в течение дня 20 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска в течение дня выпустили по территории ДНР 74 боеприпаса разного калибра, среди них были и кассетные снаряды, заявил глава республики Денис... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T21:02
2023-10-02T21:06
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Украинские войска в течение дня выпустили по территории ДНР 74 боеприпаса разного калибра, среди них были и кассетные снаряды, заявил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. "Зафиксировано 20 обстрелов со стороны противника, выпущено 74 боеприпаса с применением реактивной артиллерии калибром 122 миллиметра и ствольной артиллерии калибром 152, 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью", - написал Пушилин.Глава ДНР напомнил, что в результате обстрелов территории республики со стороны украинских войск два мирных жителя получили ранения. В частности ранение средней тяжести получил житель Петровского района Донецка, а жительница Макеевки из-за обстрела ВСУ лишилась обеих ног. Кроме того, жительница Петровского района Донецка получила осколочные ранения в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток". Пушилин добавил, что в результате обстрелов Кировского, Петровского районов Донецка, а также Еленовки пять жилых домов получили повреждения.
https://ria.ru/20231002/udary-1900013087.html
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в мире, донецк, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
ВСУ в течение дня 20 раз обстреляли территорию ДНР

Пушилин: ВСУ за день выпустили по территории ДНР 74 боеприпаса разного калибра

© Фото : Алексей КулемZин/TelegramКиевский район в Донецке после обстрела
Киевский район в Донецке после обстрела - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© Фото : Алексей КулемZин/Telegram
Киевский район в Донецке после обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Украинские войска в течение дня выпустили по территории ДНР 74 боеприпаса разного калибра, среди них были и кассетные снаряды, заявил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
«
"Зафиксировано 20 обстрелов со стороны противника, выпущено 74 боеприпаса с применением реактивной артиллерии калибром 122 миллиметра и ствольной артиллерии калибром 152, 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью", - написал Пушилин.
Глава ДНР напомнил, что в результате обстрелов территории республики со стороны украинских войск два мирных жителя получили ранения. В частности ранение средней тяжести получил житель Петровского района Донецка, а жительница Макеевки из-за обстрела ВСУ лишилась обеих ног. Кроме того, жительница Петровского района Донецка получила осколочные ранения в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток".
Пушилин добавил, что в результате обстрелов Кировского, Петровского районов Донецка, а также Еленовки пять жилых домов получили повреждения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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