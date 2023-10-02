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ВСУ в течение дня 20 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ в течение дня 20 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 02.10.2023

ВСУ в течение дня 20 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска в течение дня выпустили по территории ДНР 74 боеприпаса разного калибра, среди них были и кассетные снаряды, заявил глава республики Денис... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T21:02

2023-10-02T21:02

2023-10-02T21:06

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Украинские войска в течение дня выпустили по территории ДНР 74 боеприпаса разного калибра, среди них были и кассетные снаряды, заявил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. "Зафиксировано 20 обстрелов со стороны противника, выпущено 74 боеприпаса с применением реактивной артиллерии калибром 122 миллиметра и ствольной артиллерии калибром 152, 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью", - написал Пушилин.Глава ДНР напомнил, что в результате обстрелов территории республики со стороны украинских войск два мирных жителя получили ранения. В частности ранение средней тяжести получил житель Петровского района Донецка, а жительница Макеевки из-за обстрела ВСУ лишилась обеих ног. Кроме того, жительница Петровского района Донецка получила осколочные ранения в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток". Пушилин добавил, что в результате обстрелов Кировского, Петровского районов Донецка, а также Еленовки пять жилых домов получили повреждения.

https://ria.ru/20231002/udary-1900013087.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины