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ВСУ обстреляли территорию Белгородской области более ста раз за сутки - РИА Новости, 02.10.2023
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10:54 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/obstrely-1899857222.html
ВСУ обстреляли территорию Белгородской области более ста раз за сутки
ВСУ обстреляли территорию Белгородской области более ста раз за сутки - РИА Новости, 02.10.2023
ВСУ обстреляли территорию Белгородской области более ста раз за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 100 раз, число пострадавших мирных жителей выросло до четырех, сообщил... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T10:54
2023-10-02T10:54
происшествия
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 100 раз, число пострадавших мирных жителей выросло до четырех, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале. В понедельник губернатор опубликовал сводку об обстрелах, которые произошли в регионе 1 октября. В воскресенье украинские военные нанесли удары по шести муниципалитетам, используя 102 снаряда, два из которых были сброшены с помощью дронов. Важно отменить, что 41 снаряд был нанесен из РСЗО по хутору Бабка в Валуйском городском округе. Как раньше информировал глава региона при обстреле города Шебекино пострадали три человека, в сегодняшней сводке он уточнил, что еще один мужчина получил травму в Борисовском районе. "В Борисовском районе в селе Богун-Городок с квадрокоптера сброшено самодельное взрывное устройство на частный жилой дом. Пострадал мужчина, хозяин дома, он самостоятельно обратился за медицинской помощью. С предварительным диагнозом – контузией головного мозга и баротравмой – доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. Взрывной волной выбиты окна в одном частном домовладении и посечен забор", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе в селе Журавлевке с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас, также по селу выпущено 8 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка – 2 гранатометных выстрела. В Валуйском городском округе по хутору Бабка выпущен 41 снаряд из РСЗО и 4 минометных снаряда. В Волоконовском районе по территории рядом с хутором Плотвянка выпущено 7 минометных снарядов, по хутору Старый – 5 гранатометных выстрелов. По данным главы области, в Грайворонском горокруге 11 раз из миномета обстреляли окраины поселка Горьковский и села Дроновка. В Шебекинском округе 5 раз из артиллерии обстрелян город Шебекино. Есть трое пострадавших. Женщина и двое мужчин с осколочными ранениями доставлены больницу города Белгорода. Также в Шебекино повреждены 4 торговых объекта, одно административное здание, одно предприятие, автобус и 5 легковых автомобилей. "По селу Новая Таволжанка выпущено 3 артиллерийских снаряда, по поселку Ленинский и селу Муром – 2 и 5 минометных снарядов соответственно. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. Также из миномета обстреляли село Середа – установлено 7 прилетов. Никто не пострадал. В одном частном домовладении выбиты окна, посечены фасад и забор", - добавил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков
ВСУ обстреляли территорию Белгородской области более ста раз за сутки

ВСУ обстреляли Белгородскую область более 100 раз за сутки, ранены 4 человека

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 100 раз, число пострадавших мирных жителей выросло до четырех, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
В понедельник губернатор опубликовал сводку об обстрелах, которые произошли в регионе 1 октября. В воскресенье украинские военные нанесли удары по шести муниципалитетам, используя 102 снаряда, два из которых были сброшены с помощью дронов. Важно отменить, что 41 снаряд был нанесен из РСЗО по хутору Бабка в Валуйском городском округе. Как раньше информировал глава региона при обстреле города Шебекино пострадали три человека, в сегодняшней сводке он уточнил, что еще один мужчина получил травму в Борисовском районе.
"В Борисовском районе в селе Богун-Городок с квадрокоптера сброшено самодельное взрывное устройство на частный жилой дом. Пострадал мужчина, хозяин дома, он самостоятельно обратился за медицинской помощью. С предварительным диагнозом – контузией головного мозга и баротравмой – доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. Взрывной волной выбиты окна в одном частном домовладении и посечен забор", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе в селе Журавлевке с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас, также по селу выпущено 8 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка – 2 гранатометных выстрела. В Валуйском городском округе по хутору Бабка выпущен 41 снаряд из РСЗО и 4 минометных снаряда. В Волоконовском районе по территории рядом с хутором Плотвянка выпущено 7 минометных снарядов, по хутору Старый – 5 гранатометных выстрелов.
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В Белгородской области сбили украинский беспилотник
Вчера, 09:44
По данным главы области, в Грайворонском горокруге 11 раз из миномета обстреляли окраины поселка Горьковский и села Дроновка. В Шебекинском округе 5 раз из артиллерии обстрелян город Шебекино. Есть трое пострадавших. Женщина и двое мужчин с осколочными ранениями доставлены больницу города Белгорода. Также в Шебекино повреждены 4 торговых объекта, одно административное здание, одно предприятие, автобус и 5 легковых автомобилей.
"По селу Новая Таволжанка выпущено 3 артиллерийских снаряда, по поселку Ленинский и селу Муром – 2 и 5 минометных снарядов соответственно. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. Также из миномета обстреляли село Середа – установлено 7 прилетов. Никто не пострадал. В одном частном домовладении выбиты окна, посечены фасад и забор", - добавил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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