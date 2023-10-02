ВСУ обстреляли территорию Белгородской области более ста раз за сутки
ВСУ обстреляли Белгородскую область более 100 раз за сутки, ранены 4 человека
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 100 раз, число пострадавших мирных жителей выросло до четырех, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
В понедельник губернатор опубликовал сводку об обстрелах, которые произошли в регионе 1 октября. В воскресенье украинские военные нанесли удары по шести муниципалитетам, используя 102 снаряда, два из которых были сброшены с помощью дронов. Важно отменить, что 41 снаряд был нанесен из РСЗО по хутору Бабка в Валуйском городском округе. Как раньше информировал глава региона при обстреле города Шебекино пострадали три человека, в сегодняшней сводке он уточнил, что еще один мужчина получил травму в Борисовском районе.
"В Борисовском районе в селе Богун-Городок с квадрокоптера сброшено самодельное взрывное устройство на частный жилой дом. Пострадал мужчина, хозяин дома, он самостоятельно обратился за медицинской помощью. С предварительным диагнозом – контузией головного мозга и баротравмой – доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. Взрывной волной выбиты окна в одном частном домовладении и посечен забор", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе в селе Журавлевке с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас, также по селу выпущено 8 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка – 2 гранатометных выстрела. В Валуйском городском округе по хутору Бабка выпущен 41 снаряд из РСЗО и 4 минометных снаряда. В Волоконовском районе по территории рядом с хутором Плотвянка выпущено 7 минометных снарядов, по хутору Старый – 5 гранатометных выстрелов.
По данным главы области, в Грайворонском горокруге 11 раз из миномета обстреляли окраины поселка Горьковский и села Дроновка. В Шебекинском округе 5 раз из артиллерии обстрелян город Шебекино. Есть трое пострадавших. Женщина и двое мужчин с осколочными ранениями доставлены больницу города Белгорода. Также в Шебекино повреждены 4 торговых объекта, одно административное здание, одно предприятие, автобус и 5 легковых автомобилей.
"По селу Новая Таволжанка выпущено 3 артиллерийских снаряда, по поселку Ленинский и селу Муром – 2 и 5 минометных снарядов соответственно. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. Также из миномета обстреляли село Середа – установлено 7 прилетов. Никто не пострадал. В одном частном домовладении выбиты окна, посечены фасад и забор", - добавил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.