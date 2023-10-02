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При обстреле Донецка повреждено здание школы - РИА Новости, 02.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:49 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/obstrel-1900042273.html
При обстреле Донецка повреждено здание школы
При обстреле Донецка повреждено здание школы - РИА Новости, 02.10.2023
При обстреле Донецка повреждено здание школы
Здание школы получило повреждения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T18:49
2023-10-02T18:49
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
кировский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Здание школы получило повреждения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале."В результате обстрела поселка шахты "Лидиевка" Кировского района в здании школы №80 повреждены окна и крыша над спортивным залом", - написал Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о шести обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды натовского калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
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кировский район
донецкая народная республика
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в мире, донецк, кировский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Вооруженные силы Украины, Украина
При обстреле Донецка повреждено здание школы

Мэр Кулемзин: при обстреле Кировского района Донецка повреждено здание школы

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Здание школы получило повреждения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
"В результате обстрела поселка шахты "Лидиевка" Кировского района в здании школы №80 повреждены окна и крыша над спортивным залом", - написал Кулемзин.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о шести обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды натовского калибра 155 миллиметров.
Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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