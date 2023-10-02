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При обстреле Донецка повреждено здание школы

При обстреле Донецка повреждено здание школы - РИА Новости, 02.10.2023

При обстреле Донецка повреждено здание школы

Здание школы получило повреждения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T18:49

2023-10-02T18:49

2023-10-02T18:49

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

кировский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Здание школы получило повреждения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале."В результате обстрела поселка шахты "Лидиевка" Кировского района в здании школы №80 повреждены окна и крыша над спортивным залом", - написал Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о шести обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды натовского калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен на юго-западе Донецка.

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кировский район

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, кировский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, вооруженные силы украины, украина