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При обстреле Донецка повреждено здание школы
При обстреле Донецка повреждено здание школы - РИА Новости, 02.10.2023
При обстреле Донецка повреждено здание школы
Здание школы получило повреждения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T18:49
2023-10-02T18:49
2023-10-02T18:49
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
кировский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Здание школы получило повреждения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале."В результате обстрела поселка шахты "Лидиевка" Кировского района в здании школы №80 повреждены окна и крыша над спортивным залом", - написал Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о шести обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды натовского калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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При обстреле Донецка повреждено здание школы
Мэр Кулемзин: при обстреле Кировского района Донецка повреждено здание школы