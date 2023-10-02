Украинские военные обстреляли Александровку, Донецк и Ясиноватую
СЦКК: ВСУ выпустили 14 снарядов по Александровке, Донецку и Ясиноватой
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Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Александровке, Куйбышевскому району Донецка и Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.25 - населенный пункт Максимильяновка - населенный пункт Александровка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 14.15 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 15.45 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
В 16.10 украинские войска вновь открыли огонь по Ясиноватой, выпустив по городу еще четыре снаряда из "натовской" артиллерии.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.