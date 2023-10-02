https://ria.ru/20231002/obstrel-1900039817.html

Украинские военные обстреляли Александровку, Донецк и Ясиноватую

Украинские военные обстреляли Александровку, Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 02.10.2023

Украинские военные обстреляли Александровку, Донецк и Ясиноватую

Украинские войска выпустили 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Александровке, Куйбышевскому району Донецка и Ясиноватой, сообщили в... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T18:36

2023-10-02T18:36

2023-10-02T18:36

специальная военная операция на украине

донецк

ясиноватая

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Александровке, Куйбышевскому району Донецка и Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.25 - населенный пункт Максимильяновка - населенный пункт Александровка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 14.15 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 15.45 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. В 16.10 украинские войска вновь открыли огонь по Ясиноватой, выпустив по городу еще четыре снаряда из "натовской" артиллерии. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

https://ria.ru/20231002/spetsoperatsiya-1899834982.html

донецк

ясиноватая

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донецк, ясиноватая, нато, сцкк