https://ria.ru/20231002/obstrel-1899993498.html

ВСУ обстреляли Кировский район Донецка

ВСУ обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 02.10.2023

ВСУ обстреляли Кировский район Донецка

Более 15 прилетов снарядов ствольной артиллерии натовского калибра 155 миллиметров было зафиксировано представительством ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T16:10

2023-10-02T16:10

2023-10-02T16:29

в мире

донецк

иван сусанин

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Более 15 прилетов снарядов ствольной артиллерии натовского калибра 155 миллиметров было зафиксировано представительством ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в районе полудня в Кировском районе Донецка, на улице Ивана Сусанина попадания пришлись по жилому дому, сообщает корреспондент РИА Новости. Частный жилой дом по улице Ивана Сусанина в Донецке практически полностью разрушен. Одно попадание пришлось непосредственно в жилой дом, одно в хозпостройку рядом с домом, и два боеприпаса разорвались на приусадебном участке. На месте работают городские экстренные службы и представители правоохранительных органов региона.

https://ria.ru/20231002/mina-1899964017.html

донецк

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, иван сусанин