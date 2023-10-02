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ВСУ обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 02.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:10 02.10.2023 (обновлено: 16:29 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/obstrel-1899993498.html
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 02.10.2023
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка
Более 15 прилетов снарядов ствольной артиллерии натовского калибра 155 миллиметров было зафиксировано представительством ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T16:10
2023-10-02T16:29
в мире
донецк
иван сусанин
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Более 15 прилетов снарядов ствольной артиллерии натовского калибра 155 миллиметров было зафиксировано представительством ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в районе полудня в Кировском районе Донецка, на улице Ивана Сусанина попадания пришлись по жилому дому, сообщает корреспондент РИА Новости. Частный жилой дом по улице Ивана Сусанина в Донецке практически полностью разрушен. Одно попадание пришлось непосредственно в жилой дом, одно в хозпостройку рядом с домом, и два боеприпаса разорвались на приусадебном участке. На месте работают городские экстренные службы и представители правоохранительных органов региона.
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в мире, донецк, иван сусанин
В мире, Донецк, Иван Сусанин, Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка

Кировский район Донецка попал под массированный артобстрел украинской армии

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Более 15 прилетов снарядов ствольной артиллерии натовского калибра 155 миллиметров было зафиксировано представительством ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в районе полудня в Кировском районе Донецка, на улице Ивана Сусанина попадания пришлись по жилому дому, сообщает корреспондент РИА Новости.
Частный жилой дом по улице Ивана Сусанина в Донецке практически полностью разрушен.
Одно попадание пришлось непосредственно в жилой дом, одно в хозпостройку рядом с домом, и два боеприпаса разорвались на приусадебном участке.
На месте работают городские экстренные службы и представители правоохранительных органов региона.
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