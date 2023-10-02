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При украинском обстреле Макеевки пострадала мирная жительница

При украинском обстреле Макеевки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 02.10.2023

При украинском обстреле Макеевки пострадала мирная жительница

Мирная жительница ранена в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск, написали в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T15:27

2023-10-02T15:27

2023-10-02T15:27

специальная военная операция на украине

макеевка

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Мирная жительница ранена в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск, написали в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 2 октября по состоянию на 15.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): - на территории дачного поселка "Ягодка" тяжелые ранения получила женщина 1960 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в 13.10 выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Макеевке. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.

макеевка

донецк

донецкая народная республика

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макеевка, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины