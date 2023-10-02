ВСУ выпустили по Донецку и Еленовке 15 снарядов натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Еленовке 15 натовских снарядов
Донецк. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Еленовке, написали в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.05 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, украинские войска с 9.35 по 10.10 выпустили в общей сложности еще 12 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому, Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка и Еленовке, а также три снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Кировский - на юго-западе, а Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Поселок городского типа Еленовка находится примерно в 10 километрах к югу от Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.