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Число жертв обрушения церкви в Мексике возросло до десяти человек - РИА Новости, 02.10.2023
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08:47 02.10.2023 (обновлено: 10:11 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/obrushenie-1899830828.html
Число жертв обрушения церкви в Мексике возросло до десяти человек
Число жертв обрушения церкви в Мексике возросло до десяти человек - РИА Новости, 02.10.2023
Число жертв обрушения церкви в Мексике возросло до десяти человек
Число пострадавших в результате обрушения крыши церкви в мексиканском городе Сьюдад-Мадеро (штат Тамаулипас) возросло до 60, следует из обновленной информации... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T08:47
2023-10-02T10:11
в мире
мексика
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Число пострадавших в результате обрушения крыши церкви в мексиканском городе Сьюдад-Мадеро (штат Тамаулипас) возросло до 60, следует из обновленной информации регионального министерства безопасности в соцсети Х.Также сообщается, что число жертв трагедии возросло до десяти. Ранее сообщалось о девяти погибших и 40 пострадавших."Сообщается о 10 погибших и 60 пострадавших, из которых 23 госпитализированы, двое с серьезными травмами", - говорится в сообщении пресс-службы министерства безопасности Тамаулипаса.По информации местных СМИ, крыша церкви в прибрежном городе Сьюдад-Мадеро на юге штата Тамаулипас обрушилась во время церемонии крещения, точное число прихожан и служителей церкви, находившихся внутри здания, неизвестно. По сообщению министерства безопасности штата, ЧП могло произойти из-за "неисправности конструкции". На месте происшествия продолжается разбор завалов.Губернатор Тамаулипаса Америко Вильяреаль выразил соболезнования семьям погибших и местному сообществу и направил для координации спасательных работ глав регионального МВД, службы гражданской защиты и минздрава.
https://ria.ru/20230913/turtsiya-1896139470.html
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в мире, мексика
В мире, Мексика
Число жертв обрушения церкви в Мексике возросло до десяти человек

Число пострадавших при обрушении церкви в Мексике возросло до 60 человек

© AP Photo / Jose Luis TapiaОбрушение крыши церкви в мексиканском городе Сьюдад-Мадеро. 2 октября 2023
Обрушение крыши церкви в мексиканском городе Сьюдад-Мадеро. 2 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© AP Photo / Jose Luis Tapia
Обрушение крыши церкви в мексиканском городе Сьюдад-Мадеро. 2 октября 2023
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Число пострадавших в результате обрушения крыши церкви в мексиканском городе Сьюдад-Мадеро (штат Тамаулипас) возросло до 60, следует из обновленной информации регионального министерства безопасности в соцсети Х.
Также сообщается, что число жертв трагедии возросло до десяти. Ранее сообщалось о девяти погибших и 40 пострадавших.
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"Сообщается о 10 погибших и 60 пострадавших, из которых 23 госпитализированы, двое с серьезными травмами", - говорится в сообщении пресс-службы министерства безопасности Тамаулипаса.
По информации местных СМИ, крыша церкви в прибрежном городе Сьюдад-Мадеро на юге штата Тамаулипас обрушилась во время церемонии крещения, точное число прихожан и служителей церкви, находившихся внутри здания, неизвестно. По сообщению министерства безопасности штата, ЧП могло произойти из-за "неисправности конструкции". На месте происшествия продолжается разбор завалов.
Губернатор Тамаулипаса Америко Вильяреаль выразил соболезнования семьям погибших и местному сообществу и направил для координации спасательных работ глав регионального МВД, службы гражданской защиты и минздрава.
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