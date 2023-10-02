https://ria.ru/20231002/obrushenie-1899830828.html
Число жертв обрушения церкви в Мексике возросло до десяти человек
Число жертв обрушения церкви в Мексике возросло до десяти человек - РИА Новости, 02.10.2023
Число жертв обрушения церкви в Мексике возросло до десяти человек
Число пострадавших в результате обрушения крыши церкви в мексиканском городе Сьюдад-Мадеро (штат Тамаулипас) возросло до 60, следует из обновленной информации... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T08:47
2023-10-02T08:47
2023-10-02T10:11
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Число пострадавших в результате обрушения крыши церкви в мексиканском городе Сьюдад-Мадеро (штат Тамаулипас) возросло до 60, следует из обновленной информации регионального министерства безопасности в соцсети Х.Также сообщается, что число жертв трагедии возросло до десяти. Ранее сообщалось о девяти погибших и 40 пострадавших."Сообщается о 10 погибших и 60 пострадавших, из которых 23 госпитализированы, двое с серьезными травмами", - говорится в сообщении пресс-службы министерства безопасности Тамаулипаса.По информации местных СМИ, крыша церкви в прибрежном городе Сьюдад-Мадеро на юге штата Тамаулипас обрушилась во время церемонии крещения, точное число прихожан и служителей церкви, находившихся внутри здания, неизвестно. По сообщению министерства безопасности штата, ЧП могло произойти из-за "неисправности конструкции". На месте происшествия продолжается разбор завалов.Губернатор Тамаулипаса Америко Вильяреаль выразил соболезнования семьям погибших и местному сообществу и направил для координации спасательных работ глав регионального МВД, службы гражданской защиты и минздрава.
https://ria.ru/20230913/turtsiya-1896139470.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, мексика
Число жертв обрушения церкви в Мексике возросло до десяти человек
Число пострадавших при обрушении церкви в Мексике возросло до 60 человек
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.
Число пострадавших в результате обрушения крыши церкви в мексиканском городе Сьюдад-Мадеро (штат Тамаулипас) возросло до 60, следует из обновленной информации регионального министерства безопасности в соцсети Х
.
Также сообщается, что число жертв трагедии возросло до десяти. Ранее сообщалось о девяти погибших и 40 пострадавших.
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"Сообщается о 10 погибших и 60 пострадавших, из которых 23 госпитализированы, двое с серьезными травмами", - говорится в сообщении пресс-службы министерства безопасности Тамаулипаса.
По информации местных СМИ, крыша церкви в прибрежном городе Сьюдад-Мадеро на юге штата Тамаулипас обрушилась во время церемонии крещения, точное число прихожан и служителей церкви, находившихся внутри здания, неизвестно. По сообщению министерства безопасности штата, ЧП могло произойти из-за "неисправности конструкции". На месте происшествия продолжается разбор завалов.
Губернатор Тамаулипаса Америко Вильяреаль выразил соболезнования семьям погибших и местному сообществу и направил для координации спасательных работ глав регионального МВД, службы гражданской защиты и минздрава.
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