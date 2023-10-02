https://ria.ru/20231002/obrushenie-1899830828.html

Число жертв обрушения церкви в Мексике возросло до десяти человек

Число жертв обрушения церкви в Мексике возросло до десяти человек - РИА Новости, 02.10.2023

Число жертв обрушения церкви в Мексике возросло до десяти человек

Число пострадавших в результате обрушения крыши церкви в мексиканском городе Сьюдад-Мадеро (штат Тамаулипас) возросло до 60, следует из обновленной информации... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T08:47

2023-10-02T08:47

2023-10-02T10:11

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мексика

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Число пострадавших в результате обрушения крыши церкви в мексиканском городе Сьюдад-Мадеро (штат Тамаулипас) возросло до 60, следует из обновленной информации регионального министерства безопасности в соцсети Х.Также сообщается, что число жертв трагедии возросло до десяти. Ранее сообщалось о девяти погибших и 40 пострадавших."Сообщается о 10 погибших и 60 пострадавших, из которых 23 госпитализированы, двое с серьезными травмами", - говорится в сообщении пресс-службы министерства безопасности Тамаулипаса.По информации местных СМИ, крыша церкви в прибрежном городе Сьюдад-Мадеро на юге штата Тамаулипас обрушилась во время церемонии крещения, точное число прихожан и служителей церкви, находившихся внутри здания, неизвестно. По сообщению министерства безопасности штата, ЧП могло произойти из-за "неисправности конструкции". На месте происшествия продолжается разбор завалов.Губернатор Тамаулипаса Америко Вильяреаль выразил соболезнования семьям погибших и местному сообществу и направил для координации спасательных работ глав регионального МВД, службы гражданской защиты и минздрава.

https://ria.ru/20230913/turtsiya-1896139470.html

https://ria.ru/20230907/iran-1894650480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мексика