https://ria.ru/20231002/obereg-1899825623.html

Бронежилет "Оберег" выдержал попадание пули, на которую не рассчитан

Бронежилет "Оберег" выдержал попадание пули, на которую не рассчитан - РИА Новости, 02.10.2023

Бронежилет "Оберег" выдержал попадание пули, на которую не рассчитан

Российский бронежилет "Оберег", поставляемый в зону спецоперации, на испытаниях защитил от мощной винтовочной пули 8,6 на 70 Lapua Magnum, на которую не... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T07:17

2023-10-02T07:17

2023-10-02T09:32

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Российский бронежилет "Оберег", поставляемый в зону спецоперации, на испытаниях защитил от мощной винтовочной пули 8,6 на 70 Lapua Magnum, на которую не рассчитан, в то время как трофейный американский жилет ВСУ не выдержал попадания пули из автомата Калашникова, следует из видео испытаний на полигоне, опубликованного госкорпорацией "Ростех".В ролике, созданном для нового проекта госкорпорации "Наш краш", показаны сравнительные испытания трех бронежилетов: дешевого, представленного на рынке, нового отечественного бронежилета "Оберег" и американского, которым пользуются военнослужащие Украины. Все бронежилеты класса защиты Бр5.Российский "Оберег" единственным из образцов полностью выдержал обстрел всеми боеприпасами, включая 7,62 на 39, 7,62 на 54 и 8,6 на 70."Эта горка осталась от боеприпаса, так называемого .338 (8,6 на 70). Госиспытания вообще не предусматривают выстрела из этого боеприпаса", — отметил директор компании "Октава" (входит в "Ростех"), которая производит российские "Обереги", Павел Павленко.С таким уровнем запреградного воздействия (пуля не пробила плиту, но оставила горку) бронежилет считается прошедшим испытания, пояснил он.Самый дешевый бронежилет из восточной страны также не пробила пуля патрона 8,6 на 70, но на тыльной стороне плиты образовалась ударная вмятина такой величины, что нанесла бы человеку не совместимые с жизнью травмы.Американский образец показал самую низкую стойкость — его легко пробила стандартная пуля из так называемого промежуточного патрона 7,62 на 39 автомата Калашникова, в то время как два других образца ее задержали.Плита бронежилета "Оберег", как уточнил Павленко, состоит из подложки из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, затем идет керамическая плита, затем кевлар и еще один дополнительный слой, уменьшающий разлет осколков и создающий влагоизоляцию."Оберег" в полной комплектации с защитой боков, броневым фартуком, защитой горла, плеч и плитой на спине весит 11,5 килограмма — хороший показатель для бронежилетов этого класса защиты. Общая площадь защиты изделия — более 50 квадратных дециметров. Сейчас "Ростех" работает над снижением массы защитного комплекса до примерно 10-10,5 килограмма.Рыночная стоимость "Оберега" составляет 115 тысяч рублей. Для сравнения: американские образцы, которые не держат пулю из АК, стоят более 200 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230510/spetsoperatsiya-1870707446.html

https://ria.ru/20231002/bronezhilet-1899825467.html

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украина, ростех, безопасность, технологии