https://ria.ru/20231002/normalizatsiya-1900068258.html

В МИД Польши рассказали, что нужно для нормализации отношений с Украиной

В МИД Польши рассказали, что нужно для нормализации отношений с Украиной - РИА Новости, 02.10.2023

В МИД Польши рассказали, что нужно для нормализации отношений с Украиной

Варшаве и Киеву потребуются "титанические усилия" для нормализации отношений, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в эфире телеканала Polsat. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T22:44

2023-10-02T22:44

2023-10-02T22:44

в мире

украина

польша

варшава

матеуш моравецкий

тарас качка

збигнев рау

евросоюз

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ВАРШАВА, 2 окт – РИА Новости. Варшаве и Киеву потребуются "титанические усилия" для нормализации отношений, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в эфире телеканала Polsat. "Чтобы вернуться к исходной точке, потребуются титанические усилия. Я не буду суфлировать украинским властям, что нужно сделать. Наши отношения длительные и комплексные. Украинская сторона обязательно найдет решение, если будет такая воля с ее стороны", - сказал Рау. При этом польский министр не стал скрывать, что именно охлаждение отношений с Украиной стало причиной его отсутствия на заседании Совета МИД стран Евросоюза на министерском уровне, которое состоялось в понедельник в Киеве. "Действительно, это важная встреча, но я сегодня в Варшаве. Причин этому много, в том числе и здоровье. Но, прежде всего, это связано с тем, что в политике, в том числе двусторонней, между различными государствами бывают периоды подъема и спада. В настоящее время, когда речь идет об отношениях между Польшей и Украиной, мы вступаем в период спада, и мое отсутствие отчасти является выражением этого", - сказал он. На данной встрече Варшаву представлял заместитель министра Войцех Гервель. При этом Рау подчеркнул, что Польша продолжает выполнять ряд прежних обязательств перед Украиной. "Наши отношения с Украиной сводятся к тому, что мы выполняем все наши прежние обязательства военного, политического характера и так далее, а также все те, которые вытекают из нашего членства в НАТО", - заверил глава МИД. В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что в страна введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20231002/leopard-1900054043.html

https://ria.ru/20231002/forum-1900001601.html

https://ria.ru/20231002/polsha-1899929081.html

украина

польша

варшава

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в мире, украина, польша, варшава, матеуш моравецкий, тарас качка, збигнев рау, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), нато