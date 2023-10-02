Рейтинг@Mail.ru
В МИД Польши рассказали, что нужно для нормализации отношений с Украиной - РИА Новости, 02.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:44 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/normalizatsiya-1900068258.html
В МИД Польши рассказали, что нужно для нормализации отношений с Украиной
В МИД Польши рассказали, что нужно для нормализации отношений с Украиной - РИА Новости, 02.10.2023
В МИД Польши рассказали, что нужно для нормализации отношений с Украиной
Варшаве и Киеву потребуются "титанические усилия" для нормализации отношений, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в эфире телеканала Polsat. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T22:44
2023-10-02T22:44
в мире
украина
польша
варшава
матеуш моравецкий
тарас качка
збигнев рау
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846884944_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_cb7c0840814499314343e5e801a8d4ba.jpg
ВАРШАВА, 2 окт – РИА Новости. Варшаве и Киеву потребуются "титанические усилия" для нормализации отношений, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в эфире телеканала Polsat. "Чтобы вернуться к исходной точке, потребуются титанические усилия. Я не буду суфлировать украинским властям, что нужно сделать. Наши отношения длительные и комплексные. Украинская сторона обязательно найдет решение, если будет такая воля с ее стороны", - сказал Рау. При этом польский министр не стал скрывать, что именно охлаждение отношений с Украиной стало причиной его отсутствия на заседании Совета МИД стран Евросоюза на министерском уровне, которое состоялось в понедельник в Киеве. "Действительно, это важная встреча, но я сегодня в Варшаве. Причин этому много, в том числе и здоровье. Но, прежде всего, это связано с тем, что в политике, в том числе двусторонней, между различными государствами бывают периоды подъема и спада. В настоящее время, когда речь идет об отношениях между Польшей и Украиной, мы вступаем в период спада, и мое отсутствие отчасти является выражением этого", - сказал он. На данной встрече Варшаву представлял заместитель министра Войцех Гервель. При этом Рау подчеркнул, что Польша продолжает выполнять ряд прежних обязательств перед Украиной. "Наши отношения с Украиной сводятся к тому, что мы выполняем все наши прежние обязательства военного, политического характера и так далее, а также все те, которые вытекают из нашего членства в НАТО", - заверил глава МИД. В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что в страна введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20231002/leopard-1900054043.html
https://ria.ru/20231002/forum-1900001601.html
https://ria.ru/20231002/polsha-1899929081.html
украина
польша
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846884944_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_bcbf61477d8477dc897ffd865879fa8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, варшава, матеуш моравецкий, тарас качка, збигнев рау, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), нато
В мире, Украина, Польша, Варшава, Матеуш Моравецкий, Тарас Качка, Збигнев Рау, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО), НАТО
В МИД Польши рассказали, что нужно для нормализации отношений с Украиной

МИД Польши: Варшаве и Киеву нужны огромные усилия для нормализации отношений

© AP Photo / Petr David JosekЛюди с флагами Украины и Польши
Люди с флагами Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Люди с флагами Украины и Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 2 окт – РИА Новости. Варшаве и Киеву потребуются "титанические усилия" для нормализации отношений, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в эфире телеканала Polsat.
«
"Чтобы вернуться к исходной точке, потребуются титанические усилия. Я не буду суфлировать украинским властям, что нужно сделать. Наши отношения длительные и комплексные. Украинская сторона обязательно найдет решение, если будет такая воля с ее стороны", - сказал Рау.
Танк Leopard 1 - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Польша отремонтировала первые танки Leopard для Украины
Вчера, 19:59
При этом польский министр не стал скрывать, что именно охлаждение отношений с Украиной стало причиной его отсутствия на заседании Совета МИД стран Евросоюза на министерском уровне, которое состоялось в понедельник в Киеве.
«
"Действительно, это важная встреча, но я сегодня в Варшаве. Причин этому много, в том числе и здоровье. Но, прежде всего, это связано с тем, что в политике, в том числе двусторонней, между различными государствами бывают периоды подъема и спада. В настоящее время, когда речь идет об отношениях между Польшей и Украиной, мы вступаем в период спада, и мое отсутствие отчасти является выражением этого", - сказал он.
На данной встрече Варшаву представлял заместитель министра Войцех Гервель.
При этом Рау подчеркнул, что Польша продолжает выполнять ряд прежних обязательств перед Украиной. "Наши отношения с Украиной сводятся к тому, что мы выполняем все наши прежние обязательства военного, политического характера и так далее, а также все те, которые вытекают из нашего членства в НАТО", - заверил глава МИД.
Сейм Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Польша проигнорировала форум ОПК в Киеве, заявили на Украине
Вчера, 16:33
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что в страна введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
Участники акции против карантинных ограничений в Варшаве - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
В Польше испугались, что Германия захочет наладить отношения с Россией
Вчера, 13:15
 
В миреУкраинаПольшаВаршаваМатеуш МоравецкийТарас КачкаЗбигнев РауЕвросоюзВсемирная торговая организация (ВТО)НАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала