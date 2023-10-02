https://ria.ru/20231002/niger-1899980612.html

Нигер принял инициативу Алжира по мирному урегулированию

Нигер принял инициативу Алжира по мирному урегулированию - РИА Новости, 02.10.2023

Нигер принял инициативу Алжира по мирному урегулированию

Нигер принял инициативу Алжира по мирному политическому урегулированию кризиса в стране, сообщает МИД арабской республики. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T15:31

2023-10-02T15:31

2023-10-02T15:52

в мире

нигер

алжир (республика)

ниамей

мохамед базум

абдельмаджид теббун

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894474041_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_5f71f9d8309448452d10cb31b01fcdc6.jpg

ТУНИС, 2 окт - РИА Новости. Нигер принял инициативу Алжира по мирному политическому урегулированию кризиса в стране, сообщает МИД арабской республики."Алжирское правительство через МИД Нигера получило официальное обращение, в котором сообщается о принятии алжирской инициативы по политическому урегулированию кризиса в этой братской стране", - приводится в сообщении МИД Алжира.Принятие алжирской инициативы, согласно заявлению, усиливает возможность мирного урегулирования кризиса в Нигере.Также сообщается, что президент Алжира вслед за одобрением со стороны Нигера алжирской инициативы поручил главе МИД Ахмеду Аттафу направиться в Ниамей для проведения подготовительных обсуждений со всеми заинтересованными сторонами по поводу реализации данного предложения .Ранее в августе глава МИД Алжира Ахмед Аттаф сообщил, что президент Абдельмаджид Теббун предлагает инициативу по мирному политическому урегулированию кризиса в Нигере. Согласно заявлению министра, эта инициатива предполагает укрепление принципа нелегитимности конституционных изменений и установление переходного периода на срок шесть месяцев для достижения политического решения, гарантирующего возвращение конституционной и демократической системы в Нигере.В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.

https://ria.ru/20230928/niger-1899322039.html

https://ria.ru/20230928/niger-1899133244.html

нигер

алжир (республика)

ниамей

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нигер, алжир (республика), ниамей, мохамед базум, абдельмаджид теббун