Нигер принял инициативу Алжира по мирному урегулированию
В Алжире заявили, что Нигер принял инициативу по политическому урегулированию
© AP Photo / Sam MednickНигерские полицейские в Ниамее
© AP Photo / Sam Mednick
Нигерские полицейские в Ниамее. Архивное фото
ТУНИС, 2 окт - РИА Новости. Нигер принял инициативу Алжира по мирному политическому урегулированию кризиса в стране, сообщает МИД арабской республики.
"Алжирское правительство через МИД Нигера получило официальное обращение, в котором сообщается о принятии алжирской инициативы по политическому урегулированию кризиса в этой братской стране", - приводится в сообщении МИД Алжира.
Принятие алжирской инициативы, согласно заявлению, усиливает возможность мирного урегулирования кризиса в Нигере.
Также сообщается, что президент Алжира вслед за одобрением со стороны Нигера алжирской инициативы поручил главе МИД Ахмеду Аттафу направиться в Ниамей для проведения подготовительных обсуждений со всеми заинтересованными сторонами по поводу реализации данного предложения .
Ранее в августе глава МИД Алжира Ахмед Аттаф сообщил, что президент Абдельмаджид Теббун предлагает инициативу по мирному политическому урегулированию кризиса в Нигере. Согласно заявлению министра, эта инициатива предполагает укрепление принципа нелегитимности конституционных изменений и установление переходного периода на срок шесть месяцев для достижения политического решения, гарантирующего возвращение конституционной и демократической системы в Нигере.
В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.