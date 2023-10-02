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Нигер принял инициативу Алжира по мирному урегулированию - РИА Новости, 02.10.2023
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15:31 02.10.2023 (обновлено: 15:52 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/niger-1899980612.html
Нигер принял инициативу Алжира по мирному урегулированию
Нигер принял инициативу Алжира по мирному урегулированию - РИА Новости, 02.10.2023
Нигер принял инициативу Алжира по мирному урегулированию
Нигер принял инициативу Алжира по мирному политическому урегулированию кризиса в стране, сообщает МИД арабской республики. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T15:31
2023-10-02T15:52
в мире
нигер
алжир (республика)
ниамей
мохамед базум
абдельмаджид теббун
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ТУНИС, 2 окт - РИА Новости. Нигер принял инициативу Алжира по мирному политическому урегулированию кризиса в стране, сообщает МИД арабской республики."Алжирское правительство через МИД Нигера получило официальное обращение, в котором сообщается о принятии алжирской инициативы по политическому урегулированию кризиса в этой братской стране", - приводится в сообщении МИД Алжира.Принятие алжирской инициативы, согласно заявлению, усиливает возможность мирного урегулирования кризиса в Нигере.Также сообщается, что президент Алжира вслед за одобрением со стороны Нигера алжирской инициативы поручил главе МИД Ахмеду Аттафу направиться в Ниамей для проведения подготовительных обсуждений со всеми заинтересованными сторонами по поводу реализации данного предложения .Ранее в августе глава МИД Алжира Ахмед Аттаф сообщил, что президент Абдельмаджид Теббун предлагает инициативу по мирному политическому урегулированию кризиса в Нигере. Согласно заявлению министра, эта инициатива предполагает укрепление принципа нелегитимности конституционных изменений и установление переходного периода на срок шесть месяцев для достижения политического решения, гарантирующего возвращение конституционной и демократической системы в Нигере.В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.
https://ria.ru/20230928/niger-1899322039.html
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нигер
алжир (республика)
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в мире, нигер, алжир (республика), ниамей, мохамед базум, абдельмаджид теббун
В мире, Нигер, Алжир (республика), Ниамей, Мохамед Базум, Абдельмаджид Теббун
Нигер принял инициативу Алжира по мирному урегулированию

В Алжире заявили, что Нигер принял инициативу по политическому урегулированию

© AP Photo / Sam MednickНигерские полицейские в Ниамее
Нигерские полицейские в Ниамее - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Нигерские полицейские в Ниамее. Архивное фото
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ТУНИС, 2 окт - РИА Новости. Нигер принял инициативу Алжира по мирному политическому урегулированию кризиса в стране, сообщает МИД арабской республики.
"Алжирское правительство через МИД Нигера получило официальное обращение, в котором сообщается о принятии алжирской инициативы по политическому урегулированию кризиса в этой братской стране", - приводится в сообщении МИД Алжира.
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Принятие алжирской инициативы, согласно заявлению, усиливает возможность мирного урегулирования кризиса в Нигере.
Также сообщается, что президент Алжира вслед за одобрением со стороны Нигера алжирской инициативы поручил главе МИД Ахмеду Аттафу направиться в Ниамей для проведения подготовительных обсуждений со всеми заинтересованными сторонами по поводу реализации данного предложения .
Ранее в августе глава МИД Алжира Ахмед Аттаф сообщил, что президент Абдельмаджид Теббун предлагает инициативу по мирному политическому урегулированию кризиса в Нигере. Согласно заявлению министра, эта инициатива предполагает укрепление принципа нелегитимности конституционных изменений и установление переходного периода на срок шесть месяцев для достижения политического решения, гарантирующего возвращение конституционной и демократической системы в Нигере.
В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.
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В миреНигерАлжир (республика)НиамейМохамед БазумАбдельмаджид Теббун
 
 
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