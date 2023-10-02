https://ria.ru/20231002/neft-1899976531.html
Цена барреля нефти Urals в сентябре выросла до 83 долларов
Цена барреля нефти Urals в сентябре выросла до 83 долларов - РИА Новости, 02.10.2023
Цена барреля нефти Urals в сентябре выросла до 83 долларов
Средняя цена нефти Urals в сентябре составила 83,08 доллара за баррель при котировке North Sea Dated (Brent датированный) в размере 93,98 доллара, таким образом РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T15:18
2023-10-02T15:18
2023-10-02T15:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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цены на нефть
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Средняя цена нефти Urals в сентябре составила 83,08 доллара за баррель при котировке North Sea Dated (Brent датированный) в размере 93,98 доллара, таким образом скидка на российскую нефть в прошлом месяце составила 10,9 доллара за баррель, следует из данных, опубликованных в телеграм-канале Минфина. "Средняя цена на нефть марки Urals в сентябре 2023 года сложилась в размере 83,08 доллара за баррель, что в 1,217 раза выше, чем в сентябре 2022 года (68,25 доллара за баррель). Цена нефти North Sea Dated в сентябре 2023 года составила 93,98 доллара", - говорится в сообщении. В августе нефть Urals стоила 74 доллара за баррель, соответственно, за сентябрь она подорожала на 12,3%. По данным Минфина, средняя цена на нефть марки Urals в январе-сентябре 2023 года сложилась в размере 59,54 доллара за баррель, тогда как в январе-сентябре 2022 года она была 80,58 доллара за баррель. Котировка North Sea Dated рассчитывается на основе цены пяти североморских сортов нефти, в том числе Brent. Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую перевозить и страховать запрещено.
https://ria.ru/20231001/yuan-1899703192.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, австралия, министерство финансов рф (минфин россии), евросоюз, urals, brent, цены на нефть
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Австралия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Евросоюз, Urals, Brent, Цены на нефть
Цена барреля нефти Urals в сентябре выросла до 83 долларов
Минфин: цена нефти Urals в сентябре выросла до 83 долларов за баррель