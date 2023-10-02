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Российский корм увеличит массу лососевых рыб втрое - РИА Новости, 02.10.2023
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Наука
 
03:00 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/nauka-1899133030.html
Российский корм увеличит массу лососевых рыб втрое
Российский корм увеличит массу лососевых рыб втрое - РИА Новости, 02.10.2023
Российский корм увеличит массу лососевых рыб втрое
Новый полностью отечественный стартовый корм для лососевых рыб представили ученые САФУ. По их словам, результаты экспериментов показали прирост веса модельной... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T03:00
2023-10-02T03:00
наука
наука
университетская наука
архангельская область
александр антонов
навигатор абитуриента
россия
северный (арктический) федеральный университет
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Новый полностью отечественный стартовый корм для лососевых рыб представили ученые САФУ. По их словам, результаты экспериментов показали прирост веса модельной особи почти в три раза, что сопоставимо с эффектом от применения качественных импортных аналогов, сообщили в пресс-службе университета.Сегодня, как отмечают эксперты вуза, для высокой производительности акваферм используются специальные корма, способные дать максимальный прирост массы рыбы с минимальным кормовым коэффициентом. Однако на данный момент около 80% таких кормов на рынке являются импортными, что создает проблемы в снабжении отечественных хозяйств.Исследователи Северного (Арктического) федерального университета им М.В. Ломоносова (САФУ) представили экспериментальные рецептуры стартового корма для молоди лососевых видов рыб, эффективность которого сопоставима с импортными аналогами, а цена вдвое ниже из-за использования только отечественных компонентов."Корм богат незаменимыми аминокислотами, в нем содержится более 40% массовой доли сырого протеина, что позволяет рассматривать разработанный состав рецептуры корма как полноценную, сбалансированную и качественную продукцию, готовую к применению в промышленном производстве рыбоводных хозяйств", – рассказал заведующий кафедрой ландшафтной архитектуры и искусственных лесов САФУ Александр Антонов.Эффективность отечественной "диеты" проверили на базе Солзенского производственно-экспериментального лососевого завода в Архангельской области. В качестве модельной рыбы была выбрана кумжа – озерная или ручьевая рыба из семейства лососевых."На конец опыта – через 40 дней кормления – прирост рыбы по массе составил 187% (масса увеличилась в 2,9 раза), по длине на 32%. В среднем в день кумжа по массе прирастала на 7,2% (0,24 г), что является неплохим показателем, который сопоставим с результатами изменений биометрических значений рыбы, питающейся качественными импортными кормами", – сообщил Антонов.Он добавил, что проект очень перспективен для коммерциализации, и может найти широкое применение как в больших индустриальных аквахозяйствах, так и в частном бизнесе.Все работы по производству корма выполнялись в кормовом цехе Центра аквакультуры САФУ на российском оборудовании. По словам ученого, основная цель, которая сейчас стоит перед коллективом, это разработка линейки кормов для форели и получение безопасной рыбной продукции в условиях массового производства.Исследование проводилось в рамках проекта НОЦ "Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования" при поддержке Министерства экономического развития, промышленности и науки Архангельской области.
https://ria.ru/20230926/nauka-1898487536.html
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наука, университетская наука, архангельская область, александр антонов, навигатор абитуриента, россия, северный (арктический) федеральный университет
Наука, Наука, Университетская наука, Архангельская область, Александр Антонов, Навигатор абитуриента, Россия, Северный (Арктический) федеральный университет

Российский корм увеличит массу лососевых рыб втрое

© iStock.com / mtcuradoКумжа
Кумжа - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© iStock.com / mtcurado
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Новый полностью отечественный стартовый корм для лососевых рыб представили ученые САФУ. По их словам, результаты экспериментов показали прирост веса модельной особи почти в три раза, что сопоставимо с эффектом от применения качественных импортных аналогов, сообщили в пресс-службе университета.
Сегодня, как отмечают эксперты вуза, для высокой производительности акваферм используются специальные корма, способные дать максимальный прирост массы рыбы с минимальным кормовым коэффициентом. Однако на данный момент около 80% таких кормов на рынке являются импортными, что создает проблемы в снабжении отечественных хозяйств.
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Исследователи Северного (Арктического) федерального университета им М.В. Ломоносова (САФУ) представили экспериментальные рецептуры стартового корма для молоди лососевых видов рыб, эффективность которого сопоставима с импортными аналогами, а цена вдвое ниже из-за использования только отечественных компонентов.
«
"Корм богат незаменимыми аминокислотами, в нем содержится более 40% массовой доли сырого протеина, что позволяет рассматривать разработанный состав рецептуры корма как полноценную, сбалансированную и качественную продукцию, готовую к применению в промышленном производстве рыбоводных хозяйств", – рассказал заведующий кафедрой ландшафтной архитектуры и искусственных лесов САФУ Александр Антонов.
© Фото : САФУ/Александр АнтоновСтартовый корм для лососевых рыб, разработанный в САФУ
Стартовый корм для лососевых рыб, разработанный в САФУ
Стартовый корм для лососевых рыб, разработанный в САФУ
© Фото : САФУ/Александр Антонов
1 из 2
© Фото : САФУ/Александр АнтоновМолодь кумжи, выращенная в ходе эксперимента
Молодь кумжи, выращенная в ходе эксперимента
Молодь кумжи, выращенная в ходе эксперимента
© Фото : САФУ/Александр Антонов
2 из 2
Стартовый корм для лососевых рыб, разработанный в САФУ
© Фото : САФУ/Александр Антонов
1 из 2
Молодь кумжи, выращенная в ходе эксперимента
© Фото : САФУ/Александр Антонов
2 из 2
Эффективность отечественной "диеты" проверили на базе Солзенского производственно-экспериментального лососевого завода в Архангельской области. В качестве модельной рыбы была выбрана кумжа – озерная или ручьевая рыба из семейства лососевых.
"На конец опыта – через 40 дней кормления – прирост рыбы по массе составил 187% (масса увеличилась в 2,9 раза), по длине на 32%. В среднем в день кумжа по массе прирастала на 7,2% (0,24 г), что является неплохим показателем, который сопоставим с результатами изменений биометрических значений рыбы, питающейся качественными импортными кормами", – сообщил Антонов.
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Он добавил, что проект очень перспективен для коммерциализации, и может найти широкое применение как в больших индустриальных аквахозяйствах, так и в частном бизнесе.
Все работы по производству корма выполнялись в кормовом цехе Центра аквакультуры САФУ на российском оборудовании. По словам ученого, основная цель, которая сейчас стоит перед коллективом, это разработка линейки кормов для форели и получение безопасной рыбной продукции в условиях массового производства.
Исследование проводилось в рамках проекта НОЦ "Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования" при поддержке Министерства экономического развития, промышленности и науки Архангельской области.
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НаукаНаукаУниверситетская наукаАрхангельская областьАлександр АнтоновНавигатор абитуриентаРоссияСеверный (Арктический) федеральный университет
 
 
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