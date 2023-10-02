Российский корм увеличит массу лососевых рыб втрое

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Новый полностью отечественный стартовый корм для лососевых рыб представили ученые САФУ. По их словам, результаты экспериментов показали прирост веса модельной особи почти в три раза, что сопоставимо с эффектом от применения качественных импортных аналогов, сообщили в пресс-службе университета.Сегодня, как отмечают эксперты вуза, для высокой производительности акваферм используются специальные корма, способные дать максимальный прирост массы рыбы с минимальным кормовым коэффициентом. Однако на данный момент около 80% таких кормов на рынке являются импортными, что создает проблемы в снабжении отечественных хозяйств.Исследователи Северного (Арктического) федерального университета им М.В. Ломоносова (САФУ) представили экспериментальные рецептуры стартового корма для молоди лососевых видов рыб, эффективность которого сопоставима с импортными аналогами, а цена вдвое ниже из-за использования только отечественных компонентов."Корм богат незаменимыми аминокислотами, в нем содержится более 40% массовой доли сырого протеина, что позволяет рассматривать разработанный состав рецептуры корма как полноценную, сбалансированную и качественную продукцию, готовую к применению в промышленном производстве рыбоводных хозяйств", – рассказал заведующий кафедрой ландшафтной архитектуры и искусственных лесов САФУ Александр Антонов.Эффективность отечественной "диеты" проверили на базе Солзенского производственно-экспериментального лососевого завода в Архангельской области. В качестве модельной рыбы была выбрана кумжа – озерная или ручьевая рыба из семейства лососевых."На конец опыта – через 40 дней кормления – прирост рыбы по массе составил 187% (масса увеличилась в 2,9 раза), по длине на 32%. В среднем в день кумжа по массе прирастала на 7,2% (0,24 г), что является неплохим показателем, который сопоставим с результатами изменений биометрических значений рыбы, питающейся качественными импортными кормами", – сообщил Антонов.Он добавил, что проект очень перспективен для коммерциализации, и может найти широкое применение как в больших индустриальных аквахозяйствах, так и в частном бизнесе.Все работы по производству корма выполнялись в кормовом цехе Центра аквакультуры САФУ на российском оборудовании. По словам ученого, основная цель, которая сейчас стоит перед коллективом, это разработка линейки кормов для форели и получение безопасной рыбной продукции в условиях массового производства.Исследование проводилось в рамках проекта НОЦ "Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования" при поддержке Министерства экономического развития, промышленности и науки Архангельской области.
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Новый полностью отечественный стартовый корм для лососевых рыб представили ученые САФУ. По их словам, результаты экспериментов показали прирост веса модельной особи почти в три раза, что сопоставимо с эффектом от применения качественных импортных аналогов, сообщили в пресс-службе университета.
Сегодня, как отмечают эксперты вуза, для высокой производительности акваферм используются специальные корма, способные дать максимальный прирост массы рыбы с минимальным кормовым коэффициентом. Однако на данный момент около 80% таких кормов на рынке являются импортными, что создает проблемы в снабжении отечественных хозяйств.
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Исследователи Северного (Арктического) федерального университета им М.В. Ломоносова (САФУ) представили экспериментальные рецептуры стартового корма для молоди лососевых видов рыб, эффективность которого сопоставима с импортными аналогами, а цена вдвое ниже из-за использования только отечественных компонентов.
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"Корм богат незаменимыми аминокислотами, в нем содержится более 40% массовой доли сырого протеина, что позволяет рассматривать разработанный состав рецептуры корма как полноценную, сбалансированную и качественную продукцию, готовую к применению в промышленном производстве рыбоводных хозяйств", – рассказал заведующий кафедрой ландшафтной архитектуры и искусственных лесов САФУ Александр Антонов.
Эффективность отечественной "диеты" проверили на базе Солзенского производственно-экспериментального лососевого завода в Архангельской области. В качестве модельной рыбы была выбрана кумжа – озерная или ручьевая рыба из семейства лососевых.
"На конец опыта – через 40 дней кормления – прирост рыбы по массе составил 187% (масса увеличилась в 2,9 раза), по длине на 32%. В среднем в день кумжа по массе прирастала на 7,2% (0,24 г), что является неплохим показателем, который сопоставим с результатами изменений биометрических значений рыбы, питающейся качественными импортными кормами", – сообщил Антонов.
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Он добавил, что проект очень перспективен для коммерциализации, и может найти широкое применение как в больших индустриальных аквахозяйствах, так и в частном бизнесе.
Все работы по производству корма выполнялись в кормовом цехе Центра аквакультуры САФУ на российском оборудовании. По словам ученого, основная цель, которая сейчас стоит перед коллективом, это разработка линейки кормов для форели и получение безопасной рыбной продукции в условиях массового производства.
Исследование проводилось в рамках проекта НОЦ "Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования" при поддержке Министерства экономического развития, промышленности и науки Архангельской области.
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