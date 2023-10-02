https://ria.ru/20231002/moldaviya-1899938829.html
Оппозиция в Молдавии обвинила Санду в превышении полномочий
Оппозиция в Молдавии обвинила Санду в превышении полномочий - РИА Новости, 02.10.2023
Оппозиция в Молдавии обвинила Санду в превышении полномочий
Президент Молдавии Майя Санду превышает полномочия, когда подвергает сомнению необходимость сохранения республикой нейтрального статуса, заявил вице-спикер... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T13:38
2023-10-02T13:38
2023-10-02T13:38
в мире
молдавия
кишинев
майя санду
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politico
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КИШИНЕВ, 2 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду превышает полномочия, когда подвергает сомнению необходимость сохранения республикой нейтрального статуса, заявил вице-спикер парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча. Экс-президент Молдавии Игорь Додон неделей ранее предположил, что Санду в течение полутора лет намерена добиться отказа от нейтрального статуса республики. "В последнее время Санду позволила себе неоднократно атаковать нейтральный статус республики. Мы считаем, что своими заявлениями о том, что "нейтральный статус республики не является догмой", что "граждане не понимают, что значит нейтралитет", Санду превышает свои полномочия, нарушает законодательные нормы", - заявил Батрынча на брифинге. По его словам, Молдавия должна оставаться мирной и нейтральной страной, способной на дипломатичный диалог со всеми своими соседями. "Напомним, что нейтральный статус закреплен в конституции Молдавии, его поддерживает абсолютное большинство граждан Молдавии и он признан всеми международными структурами, включая ООН. Мы призываем Майю Санду оставшийся год мандата соблюдать конституцию и законы страны и не высказывать на международной арене позицию, которая противоречит не только законам страны, но и позиции большинства наших граждан", – добавил Батрынча. Ранее Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.
https://ria.ru/20230929/moldaviya-1899354895.html
https://ria.ru/20230926/sandu-1898661017.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев, майя санду, игорь додон, оон, нато, politico
В мире, Молдавия, Кишинев, Майя Санду, Игорь Додон, ООН, НАТО, Politico
Оппозиция в Молдавии обвинила Санду в превышении полномочий
Оппозиция в Молдавии заявила, что Санду атакует нейтральный статус страны
КИШИНЕВ, 2 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду превышает полномочия, когда подвергает сомнению необходимость сохранения республикой нейтрального статуса, заявил вице-спикер парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон неделей ранее предположил, что Санду в течение полутора лет намерена добиться отказа от нейтрального статуса республики.
"В последнее время Санду позволила себе неоднократно атаковать нейтральный статус республики. Мы считаем, что своими заявлениями о том, что "нейтральный статус республики не является догмой", что "граждане не понимают, что значит нейтралитет", Санду превышает свои полномочия, нарушает законодательные нормы", - заявил Батрынча на брифинге.
По его словам, Молдавия должна оставаться мирной и нейтральной страной, способной на дипломатичный диалог со всеми своими соседями.
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"Напомним, что нейтральный статус закреплен в конституции Молдавии, его поддерживает абсолютное большинство граждан Молдавии и он признан всеми международными структурами, включая ООН. Мы призываем Майю Санду оставшийся год мандата соблюдать конституцию и законы страны и не высказывать на международной арене позицию, которая противоречит не только законам страны, но и позиции большинства наших граждан", – добавил Батрынча.
Ранее Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.
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