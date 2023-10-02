https://ria.ru/20231002/moldaviya-1899938829.html

Оппозиция в Молдавии обвинила Санду в превышении полномочий

Оппозиция в Молдавии обвинила Санду в превышении полномочий - РИА Новости, 02.10.2023

Оппозиция в Молдавии обвинила Санду в превышении полномочий

Президент Молдавии Майя Санду превышает полномочия, когда подвергает сомнению необходимость сохранения республикой нейтрального статуса, заявил вице-спикер... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T13:38

2023-10-02T13:38

2023-10-02T13:38

в мире

молдавия

кишинев

майя санду

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нато

politico

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КИШИНЕВ, 2 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду превышает полномочия, когда подвергает сомнению необходимость сохранения республикой нейтрального статуса, заявил вице-спикер парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча. Экс-президент Молдавии Игорь Додон неделей ранее предположил, что Санду в течение полутора лет намерена добиться отказа от нейтрального статуса республики. "В последнее время Санду позволила себе неоднократно атаковать нейтральный статус республики. Мы считаем, что своими заявлениями о том, что "нейтральный статус республики не является догмой", что "граждане не понимают, что значит нейтралитет", Санду превышает свои полномочия, нарушает законодательные нормы", - заявил Батрынча на брифинге. По его словам, Молдавия должна оставаться мирной и нейтральной страной, способной на дипломатичный диалог со всеми своими соседями. "Напомним, что нейтральный статус закреплен в конституции Молдавии, его поддерживает абсолютное большинство граждан Молдавии и он признан всеми международными структурами, включая ООН. Мы призываем Майю Санду оставшийся год мандата соблюдать конституцию и законы страны и не высказывать на международной арене позицию, которая противоречит не только законам страны, но и позиции большинства наших граждан", – добавил Батрынча. Ранее Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.

https://ria.ru/20230929/moldaviya-1899354895.html

https://ria.ru/20230926/sandu-1898661017.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, кишинев, майя санду, игорь додон, оон, нато, politico