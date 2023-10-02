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МИД Сирии заявил, что переход к многополярному миру уже начался
МИД Сирии заявил, что переход к многополярному миру уже начался - РИА Новости, 02.10.2023
МИД Сирии заявил, что переход к многополярному миру уже начался
Прогнозировать сроки перехода к многополярному миру трудно, однако этот процесс уже начался, и обратной дороги нет, заявил в интервью РИА Новости заместитель... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T07:03
2023-10-02T07:03
2023-10-02T07:03
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ООН, 2 окт - РИА Новости. Прогнозировать сроки перехода к многополярному миру трудно, однако этот процесс уже начался, и обратной дороги нет, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Сирии Бассам ас-Саббах. "Сложно предсказать, когда именно мы этого достигнем, но что положительно, так это то, что данный процесс уже начался. Я уверен, что на это потребуется время, но я не вижу возможности повернуть процесс вспять. Таким образом, все мы движемся в этом направлении. Время покажет, сколько времени это займет, но я считаю, что это верное направление, в котором мы как развивающиеся страны должны работать", - сказал ас-Саббах на полях завершившейся в Нью-Йорке недели высокого уровня ГА ООН.
https://ria.ru/20230928/mnogopolyarnost-1899134441.html
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сирия, нью-йорк (город), оон, в мире
Сирия, Нью-Йорк (город), ООН, В мире
МИД Сирии заявил, что переход к многополярному миру уже начался
МИД САР: переход к многополярному миру начался, этот процесс не повернуть вспять