https://ria.ru/20231002/mnogopolyarnost-1899824896.html

МИД Сирии заявил, что переход к многополярному миру уже начался

МИД Сирии заявил, что переход к многополярному миру уже начался - РИА Новости, 02.10.2023

МИД Сирии заявил, что переход к многополярному миру уже начался

Прогнозировать сроки перехода к многополярному миру трудно, однако этот процесс уже начался, и обратной дороги нет, заявил в интервью РИА Новости заместитель... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T07:03

2023-10-02T07:03

2023-10-02T07:03

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ООН, 2 окт - РИА Новости. Прогнозировать сроки перехода к многополярному миру трудно, однако этот процесс уже начался, и обратной дороги нет, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Сирии Бассам ас-Саббах. "Сложно предсказать, когда именно мы этого достигнем, но что положительно, так это то, что данный процесс уже начался. Я уверен, что на это потребуется время, но я не вижу возможности повернуть процесс вспять. Таким образом, все мы движемся в этом направлении. Время покажет, сколько времени это займет, но я считаю, что это верное направление, в котором мы как развивающиеся страны должны работать", - сказал ас-Саббах на полях завершившейся в Нью-Йорке недели высокого уровня ГА ООН.

https://ria.ru/20230928/mnogopolyarnost-1899134441.html

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сирия, нью-йорк (город), оон, в мире