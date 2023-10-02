https://ria.ru/20231002/mishustin-1899855063.html
На поддержку АПК выделят дополнительные средства, заявил Мишустин
На поддержку АПК выделят дополнительные средства, заявил Мишустин - РИА Новости, 02.10.2023
На поддержку АПК выделят дополнительные средства, заявил Мишустин
Правительство РФ дополнительно выделит 10 миллиардов рублей на субсидирование льготных кредитов для аграриев, общий объем поддержки составит 55 миллиардов... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T10:48
2023-10-02T10:48
2023-10-02T10:48
экономика
россия
михаил мишустин
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно выделит 10 миллиардов рублей на субсидирование льготных кредитов для аграриев, общий объем поддержки составит 55 миллиардов рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. Он напомнил, что на прошлой неделе было утверждено решение о выделении 45 миллиардов рублей. Речь идет о субсидиях для кредитных организаций для льготного кредитования аграриев по ставке 5%. Мишустин отметил, что после повышения ЦБ ключевой ставки до 13% выдача займов была приостановлена. "Чтобы как можно скорее возобновить прием заявок на льготное кредитование, мы окажем дополнительную поддержку... Подготовлено еще одно распоряжение о выделении 10 миллиардов рублей на эти цели", - сказал он, добавив, что это позволит субсидировать не менее 40 тысяч льготных кредитов.
https://ria.ru/20231002/byudzhet-1899847240.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
На поддержку АПК выделят дополнительные средства, заявил Мишустин
Премьер Мишустин: на поддержку АПК выделят еще десять миллиардов рублей