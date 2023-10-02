https://ria.ru/20231002/mina-1899964017.html

В Донецке женщина подорвалась на мине "Лепесток"

В Донецке женщина подорвалась на мине "Лепесток" - РИА Новости, 02.10.2023

В Донецке женщина подорвалась на мине "Лепесток"

Мирная жительница пострадала при подрыве на противопехотной мине "Лепесток" в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T14:49

2023-10-02T14:49

2023-10-02T14:49

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

киев

алексей кулемзин (донецк)

оон

происшествия

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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при подрыве на противопехотной мине "Лепесток" в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Петровском районе по улице Кобзаря пострадала женщина 1961 года рождения", - говорится в сообщении. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20231002/spetsoperatsiya-1899954961.html

донецк

петровский район

киев

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Варвара Скокшина

донецк, петровский район, киев, алексей кулемзин (донецк), оон, происшествия