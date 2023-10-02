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В Туле назван победитель конкурса "Мастер года – 2023"

В Туле назван победитель конкурса "Мастер года – 2023" - РИА Новости, 02.10.2023

В Туле назван победитель конкурса "Мастер года – 2023"

В День среднего профессионального образования в Туле объявлен победитель Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T14:51

2023-10-02T14:51

2023-10-02T17:23

год педагога и наставника

общество

сергей кравцов

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В День среднего профессионального образования в Туле объявлен победитель Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования "Мастер года – 2023". Им стал Иван Зарубин из Тюменской области, преподаватель Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства. Имя победителя объявил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Торжественная церемония стала началом проведения в России ключевого события Года педагога и наставника – Большой учительской недели.Участников мероприятия приветствовала заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова. Она отметила, что в Год педагога и наставника конкурс "Мастер года" стал не только соревнованием между профессионалами, но и площадкой для обмена лучшими практиками, демонстрации передовых методик и технологий, а также выработки стратегии развития среднего профессионального образования."Становится доброй традицией чествовать лучших преподавателей и мастеров совместно с празднованием Дня среднего профессионального образования. Хочется поздравить всех, кто связал свою жизнь с системой СПО: студентов, выпускников, преподавателей, мастеров производственного обучения, руководителей и, конечно, ветеранов. За эти годы среднее профессиональное образование шагнуло далеко вперед. Сегодня это более 3,5 тысячи колледжей и более 3,7 миллиона студентов, которые обучаются почти по 500 профессиям и специальностям для промышленности, строительства, сельского хозяйства, социальной сферы, области искусства, информационных технологий. В колледжах работает почти 200 тысяч педагогов, которые передают студентам знания, профессиональный опыт, формируют умения и навыки", – сказала Татьяна Голикова.Вице-премьер РФ отметила, что в 2023 году количество студентов, поступивших на программы СПО, достигло 1,2 млн. Выпускники всегда востребованы на рынке труда: их занятость после окончания колледжей составляет свыше 80%. Татьяна Голикова выразила уверенность, что к 2028 году система профессионального образования обеспечит выход на производство более 1 млн специалистов приоритетных отраслей в соответствии с поручением Президента РФ.Приз победителю вручил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Третий год подряд мы проводим конкурс "Мастер года". В прошлом году победительница была из Тульской области. Хочу поздравить Ивана Зарубина с победой. Следующий конкурс пройдет в Тюменской области. В состязании участвовало почти четыре тысячи мастеров производственного обучения, преподавателей колледжей. По аналогии с конкурсом "Учитель года России" мы организовали такой конкурс для мастеров производственного обучения. Это еще раз подчеркивает важность профессии педагога, в том числе педагога среднего профессионального образования", – сказал Сергей Кравцов.Он обратил внимание, что при поддержке Президента России реализуется много проектов по развитию системы среднего профессионального образования. В их числе федеральный проект "Профессионалитет", выплаты кураторам групп, создание предприятий при колледжах. Он также напомнил, что в Великом Новгороде прошел Чемпионат высоких технологий, продолжается подготовка к чемпионату "Профессионалы", который состоится в ноябре в Санкт-Петербурге."В Год педагога и наставника хочется сказать слова благодарности всем педагогам среднего профессионального образования. Со 2 октября начинается Большая учительская неделя, в рамках нее мы будем подводить итоги всех профессиональных конкурсов в системе образования. 5 октября пройдет большой концерт в Государственном Кремлевском дворце, где на сцене соберутся победители всех конкурсов", – резюмировал глава Минпросвещения.Победителя поздравил также первый заместитель губернатора Тульской области Дмитрий Миляев."От имени Губернатора Алексея Дюмина благодарю Министерство просвещения РФ за внимание к Тульской области и поддержку важных для региона проектов. Тульская область – была и остается землей талантливых, трудолюбивых людей, настоящих мастеров, глубоко преданных своему делу. Мы уделяем большое внимание подготовке рабочих кадров. Это важнейшая задача системы профессионального образования региона, работающей в тесном партнерстве с нашими предприятиями. Для нас честь проводить на тульской земле финал конкурса "Мастер года", – отметил он.Победитель был выбран по итогам прохождения финального конкурсного испытания "Влюбить в профессию". На нем конкурсанты демонстрировали свои профессиональные компетенции по формированию мотивации у молодых людей к выбору профессии.В 2017 и 2021 годах Иван Зарубин помогал коллегам участвовать в конкурсах профессионального мастерства. В этом году он впервые решился проявить себя, поделиться своим опытом."У нас в области достойно поддерживают систему профессионального образования, и мы второй год подряд входим в десятку призеров "Мастера года". Очень рад, что, помимо наставника и команды техникума, к поддержке активно подключаются победители региональных этапов прошлых лет, а также нынешние участники регионального этапа. Конкурс сплачивает коллективы, чувствуется поддержка, и это очень важно", – сказал победитель конкурса.Всероссийский конкурс среди педагогических работников системы среднего профессионального образования "Мастер года" проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет" и направлен на формирование и развитие кадрового потенциала системы среднего профессионального образования. Организаторы конкурса – Министерство просвещения Российской Федерации, Государственный университет просвещения и Общероссийский Профсоюз образования.Победителем конкурса в 2022 году стала Демихова Ирина Юрьевна, представительница Тульской области, преподаватель специальных дисциплин Донского колледжа информационных технологий.Торжественные мероприятия по подведению итогов и награждению победителей конкурса "Мастер года" входят в программу Большой учительской недели.Большая учительская неделя – ключевое событие Года педагога и наставника, объявленного Указом Президента Российской Федерации. В связи с возросшим вниманием общества к вопросам образования и воспитания Большая учительская неделя в этом году пройдет с увеличенным количеством мероприятий и участников. Мероприятия Большой учительской недели охватят все регионы страны. Центральными федеральными событиями станут финальный тур Всероссийского конкурса "Учитель года России", объявление победителей Всероссийских профессиональных конкурсов "Мастер года", "Педагог-психолог России", "Директор года России", "Учитель-дефектолог России", "Воспитать человека", "Первый учитель" и других состязаний, а также Форум классных руководителей в Москве, пленарное заседание в рамках Съезда учителей сельских школ и Собрание студентов – лидеров общественного мнения педагогических вузов. Победители и участники всех профессиональных конкурсов посетят праздничный концерт в Государственном Кремлевском дворце в День учителя. В финале Большой учительской недели пройдет Всероссийская акция "День с педагогом и наставником".

https://ria.ru/20231002/profobrazovanie-1899859690.html

https://ria.ru/20231002/kolledzh-1899886988.html

https://ria.ru/20231002/professionalitet-1899892678.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей кравцов, навигатор абитуриента